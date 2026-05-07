El método que aplica el Bayern Múnich en sus jugadores: “pinchazos” en las orejas para prevenir lesiones

El equipo alemán introduce parches en el lóbulo de la oreja para medir niveles de lactato y creatina quinasa en tiempo real - REUTERS/Angelika Warmuth

Bayern de Múnich apuesta por la tecnología biológica en tiempo real para prevenir lesiones. El método implementado bajo el mando de Kompany —con prácticas visibles en figuras como Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Lennart Karl— revoluciona el monitoreo muscular mediante análisis de sangre en el lóbulo de la oreja antes y durante los entrenamientos.

De acuerdo con la publicación de medios locales, el método consiste en extraer pequeñas cantidades de sangre del lóbulo de la oreja antes y durante cada entrenamiento para medir dos indicadores biológicos clave: los niveles de lactato y de creatina quinasa. Esta información permite al cuerpo técnico del Bayern conocer con exactitud el estado físico de cada jugador en tiempo real y ajustar la carga de trabajo de forma individualizada.

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Según indicó Bild, el diario alemán ya había informado sobre esta práctica en noviembre pasado. Al tomar muestras de sangre antes y durante los entrenamientos, incluso en el campo, Kompany sabe con exactitud cuáles son los niveles de lactato y creatina quinasa de sus futbolistas.

Qué miden el lactato y la creatina quinasa

De acuerdo con el artículo, la creatina quinasa es una enzima que actúa como indicador de daño en el corazón y los músculos esqueléticos. Un nivel elevado de esta enzima en sangre constituye una señal de alerta para médicos y entrenadores sobre posibles lesiones musculares en curso o inminentes. Su medición permite intervenir antes de que el daño se agrave, ya sea ajustando el entrenamiento o aplicando el tratamiento adecuado.

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La nueva metodología de monitoreo sanguíneo implementada en el Bayern de Múnich ofrece información instantánea sobre el estado físico de los futbolistas - REUTERS/Angelika Warmuth

El lactato, por su parte, es un compuesto que se acumula en la sangre durante el ejercicio de alta intensidad y refleja el nivel de esfuerzo metabólico del organismo. Su medición permite determinar con precisión en qué zona de intensidad está trabajando cada jugador y cuándo ha alcanzado su umbral de fatiga. La combinación de ambos indicadores ofrece una imagen completa del estado físico del deportista en cada momento del entrenamiento.

Estos parches permiten al cuerpo técnico del Bayern reducir riesgos ante posibles lesiones musculares y reaccionar a tiempo con un entrenamiento ajustado o el tratamiento adecuado. La técnica también resulta especialmente valiosa en procesos de rehabilitación, donde determinar la frecuencia e intensidad correcta del entrenamiento es fundamental para una recuperación segura.

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Una práctica con historia en el club

La metodología no es una novedad introducida por el actual entrenador Kompany. Un empleado del club reconoció al diario francés L’Équipe que la práctica lleva años en uso. “Llevamos haciendo esto desde hace tiempo”; “no empezó con Kompany”. “Se utiliza para realizar análisis y medir la intensidad”, afirmó la fuente interna del club alemán.

El entrenador apuesta por análisis sanguíneos instantáneos durante las prácticas, permitiendo ajustar la intensidad individual de los entrenamientos - REUTERS/Angelika Warmuth

Además, ya en 2018, con Niko Kovac en el banquillo, el equipo bávaro introdujo las pruebas de lactato a pie de campo mediante pinchazos en los dedos de sus futbolistas. La evolución hacia el lóbulo de la oreja representa una versión más discreta y práctica del mismo principio, que permite realizar las mediciones de forma menos invasiva y sin interrumpir el flujo del entrenamiento.

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El impacto en el rendimiento del equipo

Los resultados de esta metodología se reflejan en el estado físico del plantel durante el tramo decisivo de la temporada. La temporada pasada, el Bayern llegó a los cuartos de final de la UEFA Champions League con la mitad de su once titular estaba de baja, lo que derivó en su eliminación ante el Inter de Milán. Este año, el equipo llegó hasta las semifinales con todos sus jugadores titulares a pleno rendimiento, “una diferencia que el entorno del club atribuye en parte al control riguroso de las cargas físicas”.

La presencia de los parches en las orejas de jugadores como Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Lennart Karl llamó la atención del diario francés L’Équipe en la previa de la vuelta de semifinales contra el Paris Saint-Germain. La publicación se preguntó qué ocultaban esos trozos de cinta adhesiva, revelando una práctica que el club alemán había mantenido reservada.

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