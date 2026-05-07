Deportes

El método que aplica el Bayern Múnich en sus jugadores: “pinchazos” en las orejas para prevenir lesiones

La medición de lactato y creatina quinasa mediante pinchazos en el lóbulo de la oreja permite al club alemán detectar señales de alerta muscular antes de que se produzcan las lesiones

Guardar
Google icon
El equipo alemán introduce parches en el lóbulo de la oreja para medir niveles de lactato y creatina quinasa en tiempo real - REUTERS/Angelika Warmuth
El equipo alemán introduce parches en el lóbulo de la oreja para medir niveles de lactato y creatina quinasa en tiempo real - REUTERS/Angelika Warmuth

Bayern de Múnich apuesta por la tecnología biológica en tiempo real para prevenir lesiones. El método implementado bajo el mando de Kompany —con prácticas visibles en figuras como Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Lennart Karl— revoluciona el monitoreo muscular mediante análisis de sangre en el lóbulo de la oreja antes y durante los entrenamientos.

De acuerdo con la publicación de medios locales, el método consiste en extraer pequeñas cantidades de sangre del lóbulo de la oreja antes y durante cada entrenamiento para medir dos indicadores biológicos clave: los niveles de lactato y de creatina quinasa. Esta información permite al cuerpo técnico del Bayern conocer con exactitud el estado físico de cada jugador en tiempo real y ajustar la carga de trabajo de forma individualizada.

PUBLICIDAD

Según indicó Bild, el diario alemán ya había informado sobre esta práctica en noviembre pasado. Al tomar muestras de sangre antes y durante los entrenamientos, incluso en el campo, Kompany sabe con exactitud cuáles son los niveles de lactato y creatina quinasa de sus futbolistas.

Qué miden el lactato y la creatina quinasa

De acuerdo con el artículo, la creatina quinasa es una enzima que actúa como indicador de daño en el corazón y los músculos esqueléticos. Un nivel elevado de esta enzima en sangre constituye una señal de alerta para médicos y entrenadores sobre posibles lesiones musculares en curso o inminentes. Su medición permite intervenir antes de que el daño se agrave, ya sea ajustando el entrenamiento o aplicando el tratamiento adecuado.

PUBLICIDAD

La nueva metodología de monitoreo sanguíneo implementada en el Bayern de Múnich ofrece información instantánea sobre el estado físico de los futbolistas - REUTERS/Angelika Warmuth
La nueva metodología de monitoreo sanguíneo implementada en el Bayern de Múnich ofrece información instantánea sobre el estado físico de los futbolistas - REUTERS/Angelika Warmuth

El lactato, por su parte, es un compuesto que se acumula en la sangre durante el ejercicio de alta intensidad y refleja el nivel de esfuerzo metabólico del organismo. Su medición permite determinar con precisión en qué zona de intensidad está trabajando cada jugador y cuándo ha alcanzado su umbral de fatiga. La combinación de ambos indicadores ofrece una imagen completa del estado físico del deportista en cada momento del entrenamiento.

Estos parches permiten al cuerpo técnico del Bayern reducir riesgos ante posibles lesiones musculares y reaccionar a tiempo con un entrenamiento ajustado o el tratamiento adecuado. La técnica también resulta especialmente valiosa en procesos de rehabilitación, donde determinar la frecuencia e intensidad correcta del entrenamiento es fundamental para una recuperación segura.

Una práctica con historia en el club

La metodología no es una novedad introducida por el actual entrenador Kompany. Un empleado del club reconoció al diario francés L’Équipe que la práctica lleva años en uso. “Llevamos haciendo esto desde hace tiempo”; “no empezó con Kompany”. “Se utiliza para realizar análisis y medir la intensidad”, afirmó la fuente interna del club alemán.

El entrenador apuesta por análisis sanguíneos instantáneos durante las prácticas, permitiendo ajustar la intensidad individual de los entrenamientos - REUTERS/Angelika Warmuth
El entrenador apuesta por análisis sanguíneos instantáneos durante las prácticas, permitiendo ajustar la intensidad individual de los entrenamientos - REUTERS/Angelika Warmuth

Además, ya en 2018, con Niko Kovac en el banquillo, el equipo bávaro introdujo las pruebas de lactato a pie de campo mediante pinchazos en los dedos de sus futbolistas. La evolución hacia el lóbulo de la oreja representa una versión más discreta y práctica del mismo principio, que permite realizar las mediciones de forma menos invasiva y sin interrumpir el flujo del entrenamiento.

El impacto en el rendimiento del equipo

Los resultados de esta metodología se reflejan en el estado físico del plantel durante el tramo decisivo de la temporada. La temporada pasada, el Bayern llegó a los cuartos de final de la UEFA Champions League con la mitad de su once titular estaba de baja, lo que derivó en su eliminación ante el Inter de Milán. Este año, el equipo llegó hasta las semifinales con todos sus jugadores titulares a pleno rendimiento, “una diferencia que el entorno del club atribuye en parte al control riguroso de las cargas físicas”.

La presencia de los parches en las orejas de jugadores como Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Lennart Karl llamó la atención del diario francés L’Équipe en la previa de la vuelta de semifinales contra el Paris Saint-Germain. La publicación se preguntó qué ocultaban esos trozos de cinta adhesiva, revelando una práctica que el club alemán había mantenido reservada.

Google icon

Temas Relacionados

Bayern MúnichBundesligaMonitoreo DeportivoPrevención LesionesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

La entidad que regular el fútbol confirmó que la empresa actual dejará de tener la licencia oficial tras más de seis décadas después de la Copa del Mundo 2030

Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Son casi 300 las deportistas que, para generar otros ingresos, son parte de la plataforma de contenido bajo suscripción

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Era la sensación de la F1, pero un trágico accidente cambió su vida: se hizo cargo del negocio familiar y terminó en la quiebra

El piloto italiano Alessandro Nannini compitió contra Senna y Prost en los 80’s. Tras su retiro, manejó una panadería

Era la sensación de la F1, pero un trágico accidente cambió su vida: se hizo cargo del negocio familiar y terminó en la quiebra

La cita en un barco entre un reconocido entrenador y una periodista en medio del escándalo por una relación extramatrimonial

Se filtró un nuevo encuentro entre el coach de la NFL Mike Vrabel y la cronista Dianna Russini mientras ella estaba embarazada

La cita en un barco entre un reconocido entrenador y una periodista en medio del escándalo por una relación extramatrimonial

Una estrella de la selección de España confesó su fanatismo por Boca Juniors: “Por el estadio siempre me gustó”

Gavi, figura del Barcelona que disputará el Mundial 2026, admitió tener debilidad por el Xeneize

Una estrella de la selección de España confesó su fanatismo por Boca Juniors: “Por el estadio siempre me gustó”

DEPORTES

Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Era la sensación de la F1, pero un trágico accidente cambió su vida: se hizo cargo del negocio familiar y terminó en la quiebra

La cita en un barco entre un reconocido entrenador y una periodista en medio del escándalo por una relación extramatrimonial

Una estrella de la selección de España confesó su fanatismo por Boca Juniors: “Por el estadio siempre me gustó”

TELESHOW

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

La historia de amor de Adabel Guerrero y Martín Lamela: de un inicio idílico al escándalo de infidelidad tras la ruptura

Fito Páez lanzó el adelanto de su nuevo disco: un grito de guerra y un regreso a las fuentes del rock and roll

Nicole Neumann habló de su pasado como cantante y recordó su gran hit: “Lo escribí cuando tenía 13 años”

INFOBAE AMÉRICA

El Museo Moderno lleva una muestra sobre la dictadura argentina a Venecia

El Museo Moderno lleva una muestra sobre la dictadura argentina a Venecia

El costo oculto de ampliar el Tribunal Supremo de Justicia: más magistrados, más escoltas y una factura que crece

Líbano e Israel celebrarán nuevas conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo para prolongar el alto el fuego

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

Fiscalía expone vigilancia y procedimientos previos a homicidios de la MS-13 en El Salvador