Viajes con los abuelos: rincones del país que los seniors pueden recorrer con sus nietos

Viajes con abuelos: por qué son el plan perfecto y dos destinos originales en el Litoral para descubrir naturaleza y ciencia este invierno. (Freepik)

Los paseos, los viajes, las vacaciones con los abuelos tienen un sabor especial. No es lo mismo que estar con los padres. Los abuelos están menos distraídos con preocupaciones laborales y más dedicados a los chicos, sin mencionar que suelen ser más tolerantes, más proclives a consentir a sus nietos; en general, se sienten más impunes para malcriarlos y transgredir algunas normas de crianza. Es el paraíso infantil.

Si están en condiciones físicas y económicas de hacerlo, los abuelos no deberían dejar pasar mucho tiempo antes de sugerir un viaje con los nietos.

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Un abuelo y sus dos nietas sonríen mientras disfrutan de un viaje en barco por un río rodeado de vegetación, todos vistiendo chalecos salvavidas naranjas.

Las vacaciones de invierno no están tan lejos y conviene planificar con tiempo. En esta primera nota, se sugiere un par de destinos que salen de lo más habitual. Lo tradicional —Córdoba, la costa bonaerense o Cataratas— no necesita promoción. La idea es salir de lo habitual, con viajes que combinan el placer con el aprendizaje.

El Jurassic Park de la Argentina

Queda en la provincia de Corrientes. Son los Esteros del Iberá. Allí los niños y adolescentes podrán ver a los yacarés a centímetros de distancia. Lo mismo que familias enteras de carpinchos que, acostumbrados a la protección de que gozan en esa reserva, ni se inmutan ante la cercanía del humano.

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El yacaré overo y el yacaré negro, las dos especies que pueden verse en los Esteros del Iberá. El segundo es el más abundante y confiado. Es posible acercarse a muy poca distancia

El turismo en la zona está excelentemente organizado —algo no tan habitual en la Argentina—. En la colonia Carlos Pellegrini, que es la localidad más cercana para acceder a los Esteros si se viene de la Capital, existe una gran variedad de posibilidades de alojamiento, desde un cámping y sencillas cabañas de madera hasta hoteles de lujo. Pero todo ello no rompe el ambiente de pueblo del lugar porque está prohibido construir en alto, incluso los establecimientos suntuosos deben adaptarse a esa exigencia.

También es frecuente el avistaje de ciervos

Esto, sumado a que no existen carteles con colores chillones —toda la señalización está hecha en madera— ni construcciones que agredan el paisaje, hace que uno se sienta verdaderamente en la naturaleza. Los chicos aprenderán que Iberá es un ejemplo de que se puede hacer turismo en armonía con el paisaje.

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Se puede contratar un paquete de excursiones que por lo general incluye un paseo en lancha, otro en kayak y caminatas por el lugar.

La cartelería en armonía con el paisaje, la pequeña capilla, el cámplng y un chajá cuidando a sus pichoes. Imágenes de la Colonia Carlos Pellegrini en los Esteros del Iberá

Otros animales que habitan los esteros y pueden ser vistos son: el ciervo, los monos carayá (o aulladores) y aves no tan visibles en otras partes como el federal.

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Esta es una opción de viaje corto: tres días bastan para conocer el lugar.

Los carpinchos se sienten dueños del lugar y no se intimidan con la presencia humana

Estatuas y meteoritos

La que sigue es una alternativa para chicos a partir de los 8 ó 9 años. Tiene un contenido cultural y científico interesante en una provincia como el Chaco que no es de las que uno piensa de entrada en términos turísticos pero que ofrece dos atractivos únicos en el país.

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Primero, la Bienal Internacional de Esculturas que este año tendrá lugar en Resistencia del 17 al 26 de Julio. Dicho así, no parece el programa más divertido para niños, pero este certamen de escultura a cielo abierto tiene atractivos para toda la familia.

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco es un certamen a cielo abierto durante el cual el público puede interactuar con los escultores

Por un lado, es educativo para los chicos ver cómo los escultores trabajan los materiales y crean una obra de arte a partir de un bloque de mármol, ya que toda la tarea la realizan frente al público que puede conversar con ellos, preguntar, opinar y, al concluir el certamen, votar por la escultura que más les haya gustado.

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Los escultores trabajan a la vista del público

En paralelo al certamen principal hay otras actividades, ferias, talleres y exposiciones. Una que suele atraer mucho a los niños es la escultura en arena, o escultura efímera. En la última edición sumaron un taller para que los chicos practiquen.

Escultura en arena de una de las ediciones anteriores de la Bienal Internacional de Escultura de Resistencia, Chaco

Vale decir también que el invierno del Chaco es muy benigno. Una época del año ideal para visitar la provincia y disfrutar de días frescos y soleados. El predio donde se desarrolla la Bienal está a orillas del Río Negro que bordea la ciudad.

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El Río Negro decorado para la ocasión

Campo del Cielo, la mayor lluvia de meteroritos del mundo

El segundo atractivo único de la provincia es el campo de meteoritos en Gancedo, al sureste de la provincia. En la región se produjo la mayor lluvia de meteoritos de que se tenga registro en todo el planeta.

Para la imaginación infantil es una historia fascinante. En el año 2016, la provincia abrió al público un parque científico educativo en el lugar donde, hace 4.000 años, cayó la mayor lluvia de meteoritos sobre la tierra.

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Uno de los meteoritos de Campo del Cielo, en Gancedo, provincia del Chaco

Campo del Cielo es el nombre casi poético con que los aborígenes bautizaron a esta región que fue escenario de lo que podemos llamar una catástrofe cósmica. La lluvia de meteoritos impactó en una zona de unos 15 kilómetros de ancho por 70 de largo. No existe en todo el mundo algo equivalente.

Una guía para abuelos que buscan escapar de los destinos clásicos y sorprender a sus nietos con los secretos naturales de los Esteros del Iberá y el misterio cósmico de Campo del Cielo. (Télam)

El lugar, pensado como un museo a cielo abierto, se encuentra a 20 kilómetros de la localidad de Gancedo, ubicada al sudoeste de la provincia del Chaco, a 350 kilómetros de la capital, Resistencia, y muy cerca de la frontera con Santiago del Estero. De hecho, el escenario del estallido del asteroide –de unas 840 toneladas, que explotó al ingresar a la atmósfera- está compartido entre las dos provincias.

El fenómeno ha atraído a científicos de todo el mundo y las primeras exploraciones para desenterrar los meteoritos más grandes las hizo la NASA.

El hallazgo de un nuevo meteorito en Chaco: el segundo más grande del mundo

Campo del Cielo volvió a ser noticia en 2016 por el hallazgo de un nuevo meteorito, de más de 30 toneladas, segundo en tamaño de los que se han desenterrado en el planeta. El de mayor peso se encuentra en Mozambique.

Otro atractivo de la provincia es el Parque de El Impenetrable, de reciente creación, pero el acceso a la zona no es del todo sencillo ya que el tramo de tierra exige un vehículo apropiado.

Parque Nacional El Impenetrable.

En todo caso, combinar esculturas con meteoritos es la ocasión de instruir a los niños en el arte y en la ciencia en un solo viaje. Un viaje original, desde ya, que de paso les permitirá empezar a conocer y amar el país tan grande y variado que tenemos.