Generación Silver

La rutina de Pilates con la que Allison Janney se mantiene en forma a los 65 años

La protagonista de The Diplomat detalló en entrevista con Women’s Health cómo el movimiento y el estiramiento se integran a su rutina para potenciar la vitalidad y el disfrute

Por Martina Cortés Moschetti

Allison Janney revela cómo el
Allison Janney revela cómo el Pilates y el baile jazz potencian su autocuidado a los 65 años (Reuters)

Allison Janney ha situado el Pilates como eje principal de su autocuidado durante el intenso ritmo laboral que le exige su rol como la presidenta Grace Penn en la serie de Netflix The Diplomat. La actriz, de 65 años, detalló en una entrevista con Women’s Health cómo esta práctica se convirtió en su herramienta predilecta de bienestar, justo en el contexto del estreno de la tercera temporada de la producción.

La agenda de Janney se intensificó tras asumir la jefatura en la ficción luego del fallecimiento de William Rayburn, personaje central en la trama. En el ciclo de videos Well Said de la misma publicación, la artista describió con precisión su día perfecto de rutinas de belleza y confort: “Un baño, una caminata, pilates, un tratamiento facial, un masaje y la cama”.

Según el testimonio recogido por Women’s Health, la organización de su tiempo es un aspecto prioritario para poder cumplir con sus necesidades personales mientras avanza en su carrera.

Rutina de ejercicio y autocuidado

El Pilates ocupa un lugar central en la vida de Allison Janney. La actriz suele dedicar hasta cuatro sesiones semanales a esta disciplina, siempre que los tiempos de producción de la serie se lo permiten.

“Pilates es genial”, afirmó Allison Janney en declaraciones reproducidas por Women’s Health. “Mido 1,80 metros, y el estiramiento y el fortalecimiento son muy importantes para mí. Sobre todo a medida que envejezco, los huesos necesitan levantar mucho peso, y Pilates implica mucho entrenamiento de resistencia, y es una de mis formas favoritas de hacer ejercicio”. Para la intérprete, mantener la movilidad y la fortaleza muscular se ha vuelto esencial para la salud ósea.

La actriz de The Diplomat
La actriz de The Diplomat detalla su rutina de bienestar basada en movimiento, estiramiento y equilibrio mental (Freepik)

La práctica de Pilates, según Allison Janney, no solo fortalece huesos y músculos, sino que previene lesiones. Además, le permite disfrutar de una mejora general en su calidad de vida.

Ejercicios clave que no pueden faltar en su entrenamiento

  • Estiramiento y fortalecimiento; estos ejercicios son muy importantes para ella.
  • Entrenamiento de resistencia: su práctica de pilates no es suave sino que incluye carga o resistencia para huesos y músculos.
  • Movilidad y prevención de lesiones: el énfasis en estiramiento, fortaleza y resistencia redunda en movilidad articular y contribuye a evitar lesiones.

Nuevas actividades y motivaciones

Además del Pilates, Allison Janney explora otros ejercicios para mantener la motivación.

Un ejemplo es el baile jazz, inspirado por la experiencia positiva de una amiga. Aunque todavía no se decidió a ir, admite que le gustaría. “Me apetece ir, porque parece muy divertido”, dijo. Es importante que el ejercicio físico se disfrute, evitar que se convierta en una obligación, de lo contrario resulta más difícil persistir en la práctica.

Janney comparte sus hábitos saludables
Janney comparte sus hábitos saludables y consejos en la serie Well Said de Women’s Health (Capturas: Instagram)

Los interesados en las prácticas variadas de esta actriz, pueden conocer más a través de la serie Well Said, en la que comparte sus vivencias y consejos para incorporar rutinas saludables.

Rutina complementaria

Además de Pilates, la actriz combina otras actividades:

  • Caminatas diarias, muchas veces con sus perros.
  • Sesiones de relajación o spa, para cuidar también el aspecto mental.
  • Masajes y tratamientos faciales: considera que son parte del equilibrio emocional.

El medio destaca la actitud de la intérprete frente al ejercicio físico: la clave está en convertirlo en una fuente de placer, evitando que se perciba como una carga obligatoria.

Allison Janney explora nuevas formas
Allison Janney explora nuevas formas de ejercicio para mantener su motivación y bienestar (Reuters)

El método Pilates, toma el nobmre de su creador Joseph Hubertus Pilates (1883- 1967). Él lo llamó cronología y se realiza en una cama con pesos sostenidos por poleas para ofrecer resistencia. Más tarde, surgieron derivaciones del método original que se pueden practicar directamente en el piso.

El método ha conocido un gran auge en los últimos años, en todas sus versiones.

