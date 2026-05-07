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Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

Más de diez años lleva el conflicto entre la periodista y la actriz, quienes intercambiaron nuevas acusaciones

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La conductora de Implacables se despachó sobre un conflicto de larga data con la actriz (Video: El ejército de la mañana/ Bondi Live)

La confrontación que mantiene Susana Roccasalvo con Nazarena Vélez suma más de una década y esta semana sumaron un nuevo capítulo cuando la periodista le atribuyó a la actriz la responsabilidad de reavivar una polémica nunca resuelta. La conductora de Implacables en Bondi Live dio detalles del enfrentamiento y acusó a Nazarena de utilizar su figura para mantenerse vigente en la televisión.

Vélez había contando en 2023 en LAM que el clima laboral que tuvieron cuando trabajaron juntas en Rumores, el histórico ciclo que comandaba Roccasalvo junto a Carlos Monti, era “tenso y hostil”. Según había dicho, los destratos provenían de actitudes descalificadoras y restricciones a su libertad para elegir vestuario, en una dinámica que provocó episodios de incomodidad y, eventualmente, su decisión de renunciar. “No quería que estuviera en el programa y no me respetaba porque no era periodista. Susana era muy de la escuela de descalificarte y decir que si conseguiste un lugar era porque sos trol…”, puntualizó la madre de Barbie Vélez en aquel momento.

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La disputa tuvo un capítulo reciente cuando Roccasalvo en El ejército de la mañana (Bondi Live) negó cualquier tipo de conflicto. “Primero, inventó que no podíamos salir las dos vestidas iguales”, declaró la conductora, y agregó: “Yo estaba en el camarín mientras me maquillaba. No me importaba lo que se ponía Nazarena. Yo iba a salir con una remera de un solo brazo y Nazarena también. Entonces, le pidieron que se cambie. Yo ni me enteré hasta que ella lo volvió a decir”.

Nazarena Vélez
"Susana era muy de la escuela de descalificarte y decir que si conseguiste un lugar era porque sos trol…”, lanzó Nazarena Vélez al recordar cuando trabajó Susana Roccasalvo (Storytime, Bondi Live)

“Entró en LAM y me volvió a pegar. Evidentemente yo consideré que para tener un lugar en tu programa le tenía que pegar a alguien y me pegó a mí”, aludiendo a que recurría a este tipo de acciones como mecanismo para sostener su exposición en los medios.

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En una explicación sobre los intentos de reconciliación, Roccasalvo aseguró que cuando comenzó con Implacables (El Nueve), Vélez le pidió perdón durante “todo el 2013 y todo el 2014”, hasta que la propia conductora le solicitó que dejara de hacerlo. La respuesta de Nazarena Vélez no se hizo esperar y volvió a reafirmar sus dichos. “Mandaba a la vestuarista a chequear, por algo era. No lo cuento yo, lo cuentan todos los que trabajaron con ella”, dijo la panelista.

La actriz y productora teatral detalló situaciones en las que debía cambiar de ropa para no coincidir con la conductora, afirmando que “si ella estaba vestida de negro, vos no te podías vestir de negro”. Añadió que, según su percepción, estas actitudes formaban parte de una forma de ejercer el control sobre sus compañeras. “Por eso, a ella le gustaba que vos vengas antes al piso, para chequear... Yo creo que cambió, creo y espero que haya cambiado”, expresó.

Susana Roccasalvo, una mujer rubia con cabello ondulado, viste un blazer rosa y aros, sentada frente a un fondo verde brillante
“Entró en LAM y me volvió a pegar. Evidentemente yo consideré que para tener un lugar en tu programa le tenía que pegar a alguien y me pegó a mí”, se defendió Susana Roccasalvo (Implacables, El Nueve)

En un episodio puntual, Nazarena recordó su renuncia a Rumores y una conversación con el músico Walter Olmos, que derivó en comentarios despectivos que llegó a escuchar detrás de cámara: “No le gustó nada y escuché todo lo que dijo de mí: ‘¿Por qué está esta acá?’, ‘¿Por qué me la pusieron?’”. La panelista también reconoció que, durante 2013 y 2014, la relación con Roccasalvo fue cordial y que hubo una instancia de disculpas. Sin embargo, la tensión regresó con fuerza cuando, años después, escuchó nuevas críticas en televisión.

Nazarena sostuvo que, desde que habló públicamente del conflicto, Susana “le hizo la cruz”, un comportamiento que, según la panelista, se evidenció en gestos recientes durante los Premios Martín Fierro de Streaming: “La saludé y me miró con un odio…”.

El enfrentamiento entre ambas figuras, lejos de concluir, continúa sumando episodios cargados de acusaciones cruzadas y evidencia cómo una polémica iniciada hace más de una década permanece sin resolución en la televisión argentina.

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