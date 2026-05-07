Australia obligará a las grandes compañías de gas a reservar combustible para evitar la escasez de energía

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla durante una conferencia de prensa junto al ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, tras una reunión virtual del Gabinete Nacional, en Sídney, Australia, el 23 de abril de 2026 (REUTERS/Hollie Adams)

Australia obligará a las principales compañías de gas a reservar el 20% de sus exportaciones para el consumo interno, con el fin de evitar la escasez de energía y la suba de precios ante la volatilidad de los mercados energéticos globales por la guerra en Medio Oriente.

El ministro de Energía, Chris Bowen, anunció la nueva medida del Gobierno, el cual enfrenta una fuerte demanda internacional debido a la crisis generada por el conflicto.

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“Hemos estado actuando para proteger a los australianos de las crisis energéticas mundiales invirtiendo en energías renovables fiables y de propiedad estatal, y manteniendo en tierra firme una mayor cantidad del gas que necesitamos”, declaró Bowen a la prensa.

Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL), una fuente de combustible clave en Asia. Según la Asociación Asiática de Gas Natural y Energía, alrededor del 40% del GNL que consume Japón proviene de Australia. El país también es el principal proveedor de GNL para Singapur, cubriendo más del 30 % de sus necesidades.

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Bowen intentó disipar inquietudes respecto a un posible impacto negativo en los socios comerciales por la nueva medida: “No modificaremos ningún contrato existente. Hemos consultado estrechamente con nuestros socios comerciales para garantizar que se entienda en todo el mundo que Australia siempre será un proveedor fiable de energía”.

Vista general de las instalaciones de GNL Wheatstone de Chevron en la costa de Pilbara, Australia Occidental (Chevron vía REUTERS)

La administración del primer ministro Anthony Albanese aprobará leyes para que el sistema de reservas entre en vigor a partir de julio de 2027. Australia, debido a su aislamiento geográfico y a que solo cuenta con dos refinerías de petróleo, se encuentra especialmente expuesta a interrupciones en el suministro global de combustibles.

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Las principales compañías de gas australianas —Shell, Chevron y Woodside— obtuvieron grandes beneficios vendiendo GNL en el extranjero. Los críticos presionaron al gobierno para aumentar los impuestos a estas exportaciones, una propuesta que Canberra rechazó la semana pasada.

Ante la paralización de una quinta parte de los envíos mundiales de combustible por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte del régimen iraní, Australia implementó medidas para reforzar su seguridad energética. Albanese anunció el miércoles la creación de una reserva nacional de combustible de mil millones de litros.

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El jefe de Gobierno afirmó que la reserva nacional de combustible de propiedad estatal reforzará el suministro a largo plazo de diésel y combustible de aviación con la medida. “Nuestra prioridad número uno sigue siendo proteger a Australia de los peores efectos de esta crisis”, aseguró Albanese.

Las medidas concretas se detallarán la próxima semana, cuando el gobierno presente su presupuesto anual. Australia era uno de los pocos miembros de la Agencia Internacional de Energía (AEI) que no contaba con una reserva nacional, recordó el ministro de Energía, Chris Bowen.

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Buques frente al estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del petróleo y el gas del mundo antes del inicio de la guerra en Medio Oriente (REUTERS)

El país, geográficamente aislado y con solo dos refinerías, es especialmente vulnerable a cualquier interrupción en el suministro energético. Al igual que otras naciones de Asia y el Pacífico Sur, Australia depende en gran medida del petróleo que se transporta a través del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado de facto por el régimen persa desde el inicio de la guerra en febrero.

Los precios mundiales del petróleo cayeron el miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, generara expectativas de un posible fin de la guerra con Irán.

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(Con información de AFP)