ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 2

El calendario de pagos de ANSES brinda fechas específicas de cobro para mayo 2026 según la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reciben prestaciones sociales y jubilaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar exactamente cuándo cobrarán en mayo de 2026 si su DNI termina en 2.

El organismo difundió el calendario oficial, que detalla las fechas de pago para cada tipo de beneficio, los montos actualizados por inflación y la aplicación de refuerzos como el bono extraordinario. A continuación se detalla los días de cobro y los importes para cada prestación disponible, facilitando la consulta rápida y precisa.

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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo podrán cobrar el 13 de mayo si su DNI termina en 2. Para este mes, el monto de la jubilación mínima se ubicará en $393.174,10.

Quienes perciben este haber accederán también al bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $463.174,10. Esta suma corresponde al total integrado por el haber mensual y el refuerzo dispuesto por ANSES para este grupo.

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Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Para quienes cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo y tienen DNI terminado en 2, ANSES fijó como fecha de cobro el 26 de mayo. El monto quedó fijado en $2.645.689,40, sin el bono extraordinario, ya que este solo se aplica a quienes cobran el mínimo o un importe menor al mínimo más bono. El pago se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario el mismo día, según el cronograma oficial.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 2 reciben $393.174,10 más un bono extraordinario de $70.000 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 2 podrán retirar sus haberes el 13 de mayo. El monto para mayo será de $314.539,28. A este valor se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar asciende a $384.539,28.

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El incremento se determina en base a la variación inflacionaria, garantizando la actualización mensual del beneficio.

Pensiones no contributivas (PNC)

Quienes reciben una pensión no contributiva y tienen DNI terminado en 2 están habilitados para cobrar el 12 de mayo. El haber mensual correspondiente en mayo es de $275.221,87. Si se considera el bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir será de $345.221,87.

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El abono se encuentra disponible a partir de la fecha estipulada, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Pensión Madre de 7 Hijos

Las titulares de la Pensión Madre de 7 Hijos con DNI finalizado en 2 cobran el 13 de mayo. El monto de esta pensión se equipara al de la jubilación mínima, es decir, $393.174,10. Sumando el bono extraordinario de $70.000, el pago total es de $463.174,10.

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Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 2 recibirán su pago el 13 de mayo. El monto para mayo de 2026 asciende a $141.285,31 por cada hijo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo alcanzan $141.285,31 por hijo para beneficiarios con DNI terminado en 2

AUH por Hijo con Discapacidad

Las familias que perciben la AUH con Discapacidad y presentan DNI terminado en 2 acceden al cobro el 13 de mayo. El monto asignado en mayo de 2026 es de $460.044,10. Este valor refleja la actualización correspondiente y es depositado en la cuenta bancaria del beneficiario en la fecha establecida.

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Asignación Familiar por Hijo (AUH)

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 podrán cobrar la prestación el 13 de mayo. El monto actualizado es de $141.285,31 por cada hijo.

Asignación por Embarazo

Quienes acceden a la Asignación por Embarazo y poseen DNI terminado en 2 recibirán el pago el 13 de mayo. El monto de este beneficio se ajusta en función de la AUH, siguiendo el mismo calendario y criterios de actualización.

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Asignación por Prenatal

Las titulares de la Asignación por Prenatal con DNI finalizado en 2 podrán cobrar el 14 de mayo. El monto de la asignación prenatal varía según el rango salarial y las condiciones familiares, y se encuentra actualizado conforme a los valores vigentes para mayo de 2026.

La Asignación por Embarazo usa el mismo calendario y escala de actualización de la AUH, cobrando el 13 de mayo quienes tengan DNI en 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 2 pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio. El importe depende del salario de la trabajadora y los topes vigentes, manteniendo actualización automática por inflación.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Quienes tengan derecho a Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) y DNI terminado en 2 pueden cobrar entre el 12 de mayo y el 10 de junio. El monto varía según la prestación solicitada y las tablas vigentes para cada caso.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 2 disponen de su pago entre el 11 de mayo y el 10 de junio. El monto se actualiza siguiendo los parámetros de ANSES y depende del tipo de asignación y situación familiar.

Las asignaciones de pago único y familiares vinculadas a pensiones no contributivas permiten el cobro entre el 11 de mayo y el 10 de junio para DNI terminado en 2 (NA)

Prestación por Desempleo

Las personas que perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI finalizado en 2 cobrarán el 26 de mayo. El monto de la prestación se determina según los ingresos previos y la cantidad de cargas familiares, conforme a la normativa vigente.