Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Claudio Úbeda y la definición del semestre de Boca Juniors (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Boca quedó un tanto condicionado en su zona de Libertadores luego de las derrotas en fila ante Cruzeiro en Brasil y Barcelona en Ecuador. Así y todo, dependerá de sí mismo para clasificarse a los octavos de final del certamen continental, mientras en paralelo definirá si avanza a las instancias finales de un Torneo Apertura que culminará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se llevará a cabo la final.

Al Xeneize se le vendrá, en primera instancia, Huracán en la Bombonera este sábado desde las 19 por los octavos del Apertura. Si se clasifica a la siguiente ronda, disputará los cuartos contra el ganador de la llave que enfrentará a Lanús y Argentinos Juniors (a su término, a partir de las 21:30) ya entre semana. Y si resulta victorioso de esa otro hipotético cruce, chocará en semifinales el fin de semana del domingo 17 de mayo (con día y horario a confirmar) contra un adversario que saldrá de Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe, Talleres y Belgrano.

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Boca ya sabe que el martes 19/5 recibirá al Cruzeiro y el jueves 28/5 a la Universidad Católica, cotejos que definirán su clasificación a octavos de la Libertadores. En medio de ambos, podría llegar a jugar la final del Apertura en Córdoba (domingo 24/5). Muchísima exigencia en un corto período de tiempo. Y en este tramo, Claudio Úbeda tendrá que resolver varias cuestiones trascendentales desde lo táctico y estratégico.

QUIÉN SERÁ EL ARQUERO TITULAR

¿Estará disponible Leandro Brey para la recta final del semestre con Boca? (REUTERS/Agustin Marcarian)

La posible baja de Leandro Brey le generó un serio disgusto a un Úbeda que había confiado en las condiciones del juvenil tras la seria lesión de Agustín Marchesín, por la que la dirigencia buscará un nuevo arquero en el próximo mercado de pases. De movida, en los próximos días el cuerpo técnico tendrá que evaluar la condición física del golero de 23 años y determinar si lo arriesga o no ya desde este fin de semana ante Huracán, con la posibilidad de que se agrave su malestar en la zona afectada (sufrí un fuerte traumatismo en la zona de la ingle). La alternativa es Javier García, que con 39 años volvió a atajar después de dos años de forma oficial. Una baja definitiva de Brey obligaría al DT a apelar a un experimentado guardameta que tendría la responsabilidad de hacerse cargo del arco prácticamente sin rodaje con la clasificación a octavos de la Libertadores por definirse y la chance de ser campeón a nivel local después de tres años.

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EL CANSANCIO Y LA SEGUIDILLA DE PARTIDOS

Boca hizo un esfuerzo importante en Ecuador y ahora tendrá menos descanso que Huracán (REUTERS/Santiago Arcos)

El vendaval que se registró en Guayaquil durante la última presentación del equipo en la Libertadores sometió a los futbolistas a un esfuerzo por encima de lo esperado. Justo en el momento donde mayor acumulación de fatiga marcan los GPS y estudios que llevan adelante los preparadores físicos, varios de los titulares que se presentarán otra vez contra el Globo estarán al límite en este sentido y en el horizonte se vislumbran partidos cada tres o cuatro días por dos semanas más. Eso, indefectiblemente, juega en la cabeza de los jugadores y amerita ser analizado por Úbeda y sus ayudantes en un año en el que se suscitaron una enorme cantidad de lesiones.

El plan del Sifón sería afrontar todos los partidos que restan con la base titular conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel, a diferencia de los últimos encuentros por el torneo local en los que aplicó rotación. El margen de error se achica a esta altura y el DT deberá tener muñeca de cirujano para poner lo que mejor ve en cancha y al mismo tiempo evitar bajas por sobrecargas físicas. Huracán habrá tenido seis días de descanso contra los cuatro de Boca cuando se midan el sábado. Y, si el Xeneize avanza y juega entre semana, el descanso solo se equiparará si su rival es Lanús (que también disputa Libertadores), ya que Argentinos Juniors estará más fresco.

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ALGUNOS BAJOS NIVELES INDIVIDUALES

El once de Boca salía de memoria, pero algunos bajos niveles invitan a pensar en cambios (Fotos: César Muñoz/API)

Luego de acumular un invicto de 14 partidos (incluido el Superclásico) que se cortó en Brasil con Cruzeiro y que tuvo un nuevo punto a favor con la victoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero con equipo alternativo, en Boca se vieron algunos niveles muy por debajo de lo esperado. No sería descabellado que Úbeda le diera una chance como titular al siempre sólido Marco Pellegrino en reemplazo de un Ayrton Costa que exhibió algunas falencias en sus pasadas presentaciones.

La buena para el DT es que volverá a contar con Adam Bareiro para el choque con Cruzeiro, ya que purgó una fecha de suspensión por su roja en Belo Horizonte e irá en lugar de un Milton Giménez intrascendente en Ecuador. La baja segura para la final contra los brasileños será Ascacibar, que abrirá un cupo posiblemente destinado a Tomás Belmonte. La falta de efectividad de Miguel Merentiel es otro de los temas que preocupa al cuerpo técnico, aunque confían en que el uruguayo ajuste la mira en lo venidero. El que parecía ser un once que salía de memoria, en este lapso ya no es tal. El técnico lo sabe: si no ajusta y cambia lo que considera necesario, puede sufrir una dolorosa eliminación en cualquiera de las dos competiciones.

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SU CONTINUIDAD EN VEREMOS

El contrato de Úbeda vence el 30 de junio (JUAN MABROMATA / AFP)

El contrato de Úbeda expira el 30 de junio y todavía no fue convocado por la comisión directiva para extenderlo. Según pudo saber Infobae, salvo un resultado trágico en lo que resta del semestre como ser la eliminación de la Libertadores y perder “feo” en una llave del Apertura, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado le ofrecerían permanecer al menos hasta fin de año. En Boca todavía confían en obtener el pase a octavos de la Copa en el primer puesto del grupo y también en llegar a las últimas instancias en el plano local.