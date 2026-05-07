Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

El empate sin goles entre Universidad Católica y Cruzeiro en el Claro Arena de Santiago dejó el Grupo D de la Copa Libertadores en un estado de mayor equilibrio y complicó el panorama de Boca Juniors, que al cierre de la cuarta fecha quedó en la tercera posición con seis puntos.

El 0-0 del jueves permitió que tanto U. Católica como el conjunto brasileño sumaran un punto cada uno. Los chilenos, con siete unidades, lideran la zona. Cruzeiro los secunda con la misma cantidad de puntos, aunque los supera en el desempate olímpico vigente en esta edición del torneo. El Xeneize, con seis puntos y dos derrotas en el historial, quedó tercero, desplazado por ambos rivales al cierre de la fecha. Barcelona SC permanece último con tres unidades.

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La clasificación a octavos de final sigue al alcance de Boca, que en las últimas dos jornadas recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo y a U. Católica el jueves 28 del mismo mes, ambos partidos en La Bombonera. Si gana los dos, llegará a 12 puntos y avanzará de fase sin depender de ningún resultado externo, dado que habrá vencido en duelo directo a los únicos rivales que pueden desplazarlo.

El escenario de cuatro puntos también puede ser suficiente, aunque con condicionantes. Si el equipo de Claudio Úbeda suma una victoria y un empate, solo clasifica si el triunfo es ante Cruzeiro: en ese caso, el desempate olímpico lo favorece sobre el conjunto brasileño. Si en cambio gana ante U. Católica y empata con Cruzeiro, la situación se vuelve más compleja y el pase dependerá de resultados de terceros.

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Boca Juniors deberá hacer cuentas de cara a la recta final de la Copa Libertadores pensando en los octavos de final (Fotobaires / Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una variable adicional en el horizonte: si Boca le gana a Cruzeiro por exactamente un gol y ambos terminan igualados en puntos, el desempate deberá resolverse por diferencia de goles en los duelos directos. La derrota 1-0 sufrida en Belo Horizonte en la tercera fecha pesa en ese cálculo.

El nuevo sistema de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol prioriza los resultados entre equipos igualados por sobre la diferencia de goles general. Solo si persiste la igualdad en los enfrentamientos directos —puntos, diferencia de goles y goles a favor— se recurre a la diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo, y luego a los goles a favor, tarjetas rojas, tarjetas amarillas y, en último término, sorteo.

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La recta final de la Libertadores llegará en un momento de alta exigencia para el plantel. Antes de los compromisos continentales, Boca deberá afrontar los octavos de final del Apertura ante Huracán el próximo sábado. Si avanza, jugará los cuartos entre semana ante Argentinos o Lanús (sería el martes 12), y podría disputar las semifinales el sábado 16 de mayo. El equipo llegará a las últimas dos fechas de la Libertadores como finalista o ya eliminado del torneo local.

Posiciones del grupo de Boca: