Inundaciones, granizo y vientos: continúa la alerta naranja por fuertes tormentas en Buenos Aires

Vecinos de Florencio Varela grabaron las fuertes tormentas de la madrugada

Una tormenta con lluvias persistentes, vientos fuertes y ráfagas superiores a los 50 km/h llegó a la provincia de Buenos Aires durante la madrugada de hoy. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan condiciones adversas e inestabilidad durante gran parte de la jornada del jueves 7 de mayo.

De acuerdo con el último reporte del SMN, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece bajo alerta naranja, con una probabilidad de precipitaciones del 70% al 100%. Esta situación se extenderá durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 20°C, mientras que el viento soplará del sector este y sudeste, con velocidades que varían de 23 a 31 km/h, generando condiciones peligrosas.

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“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, advirtieron.

Las alertas por fuertes vientos y tormenta para el jueves 7 de mayo según el Servicio Meteorológico Nacional

Además, el organismo recomendó a la población debe seguir las recomendaciones y evitar circular por zonas afectadas. Ante la persistencia de este fenómeno, las autoridades recomiendan extremar precauciones: permanecer en construcciones cerradas, desconectar los electrodomesticos, alejarse de zonas inundadas, asegurar objetos que puedan volarse y agendar números de emergencia local.

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El pronóstico muestra una tendencia de mejora progresiva a partir del viernes, con un gran descenso de temperatura junto a una reducción de la nubosidad, aunque se mantendrán vientos moderados y probabilidades aisladas de precipitaciones en la región. El sábado y el domingo, las condiciones tienden a estabilizarse, con temperaturas mínimas entre 7°C y 9°C y máximas que no superarán los 16°C.

Los vecinos de La Plata grabaron las salles anegadas en Villa Elvira en medio de las fuertes lluvias de la madrugada del jueves

Las regiones que también enfrentan aleta naranja por tormenta son: el este de Formosa y de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, quienes presentan riesgo por abundantes precipitaciones. Además, en la provincia de Misiones también se presentarán tormentas pero bajo alerta amarilla.

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Por otro lado, las provincias con alerta amarilla por viento el jueves 7 de mayo son: Jujuy, Salta, Tucumán, el oeste de Formosa y de Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Rio Negro, Chubut y el sur de la provincia de Buenos Aires. Estas zonas, podrían verse afectadas por “vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Inundaciones y granizo, el paso del temporal

Uno de los incidentes más alarmantes durante el jueves por la madrugada ocurrió sobre la Ruta 3, donde automovilistas captaron la formación de un tornado en plena tormenta en el partido de Las Flores, provincia de Buenos Aires. El viento zonda dejó destruida una vivienda por la columna de aire. La emergencia activó la sirena pública y demandó la intervención inmediata de bomberos, equipos médicos y rescate, ante el riesgo de personas atrapadas en el lugar.

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Hasta el momento, se registraron cuatro heridos sin riesgo de vida (X: @cindymfernandez)

En General Guido, el granizo dañó varios vehículos y generó complicaciones en zonas rurales expuestas al viento y la inestabilidad atmosférica. A su vez, en Chacabuco, ubicada a 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se registró una supercelda con granizo de alto impacto.

Sin embargo, el peligro del temporal y las ráfagas no solo quedaron expuestas en Buenos Aires. En Mendoza se registró un fatal accidente cuando un motociclista perdió la vida en Las Heras. El episodio ocurrió luego de que un álamo de más de seis metros de altura cayó abruptamente sobre la calzada impulsado por las fuertes ráfagas del viento Zonda.

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Vecinos de Chacabuco y General Guido grabaron el tamaño y cantidad de granizo que cayó

También se registraron calles anegadas durante la madrugada en La Plata. Los vecinos grabaron cómo el agua comenzaba subir en Villa Elvira.

El fenómeno que impactará en el AMBA

Con las alertas meteorológicas que rigen desde el miércoles, la franja central del país experimentará una serie de cambios, propios del fenómeno conocido como ciclogénesis. Este es un proceso meteorológico que implica la formación y profundización de un sistema de baja presión, generando un ciclón extratropical capaz de provocar condiciones extremas.

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Se prevé que este ciclón origine un temporal intenso particularmente en la costa bonaerense, con viento del sur que superaría los 100 km/h, generando una importante marejada ciclónica entre el jueves 7 y el sábado 9 de mayo. El fenómeno se caracteriza por la presencia de vientos persistentes del sur con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h, especialmente sobre la costa de la provincia de Buenos Aires, generando marejadas, olas peligrosas y potenciales daños materiales.

Este episodio meteorológico se divide en dos etapas bien definidas, según Meteored Argentina: inicialmente, la alerta máxima por tormentas severas, con lluvias intensas, fuertes ráfagas, actividad eléctrica y piedras de granizo de varios tamaños, se focalizará desde el miércoles 6 en la Región Pampeana y el sur del Litoral, abarcando en particular el norte y noreste de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Entre Ríos y el sur de Santa Fe durante la transición al jueves 7.

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Durante el miércoles, la interacción de dos masas de aire opuestas —una cálida y húmeda procedente del noreste argentino, con temperaturas superiores a 30 °C el día previo, y otra fría proveniente de la Patagonia— elevará los índices de inestabilidad atmosférica en el centro-este del país. Esta combinación, propicia “el desarrollo de tormentas severas que pueden dejar lluvias localmente importantes, ráfagas y granizo de diversos tamaños, con intensa actividad eléctrica”.