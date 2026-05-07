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Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

La conductora sorprendió a la audiencia al anunciar el cierre definitivo del ciclo. Las figuras que tomarían su horario

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Karina Mazzocco anunció el final definitivo del programa A la tarde tras cinco años de emisión en América TV (Video: A La Tarde, América TV)

Este miércoles, Karina Mazzocco, visiblemente movilizada y con la voz entrecortada, abrió la edición del programa A la tarde (América TV) con una noticia que nadie esperaba: el ciclo, que se mantuvo al aire durante cinco años y se convirtió en uno de los emblemas del canal, será levantado de la grilla a finales de este mes. La decisión, tomada por las autoridades de la emisora, marca el cierre de una etapa para la conductora y para todo el equipo, que conformó una de las propuestas más comentadas de las tardes televisivas.

La noticia tomó por sorpresa incluso a los propios integrantes del programa. “Teníamos un programa listo y armado como todos los días, pero llegó esta información de último momento y nos pone a nosotros en el centro de la escena, dado que el ciclo llega a su fin”, explicó Karina, mientras el estudio se sumía en un clima de nostalgia y aplausos tímidos. “Este es un programa que se instaló tras cinco años, en un horario muy codiciado. Va a quedar libre a finales de mayo”, anunció, dejando en claro que el cierre es definitivo.

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La conductora se permitió una reflexión sobre su paso por el ciclo y el crecimiento profesional que experimentó en estos años. “Solo tengo agradecimiento, entré siendo una conductora y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente y con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo. Sé el equipo que formamos, todos lo pusieron todo”, compartió.

karina mazzocco a la tarde
La decisión de levantar A la tarde fue tomada por autoridades del canal debido a la caída del rating y los cambios en la grilla

A la tarde supo encontrar su lugar en la grilla de América con un formato que abordó actualidad, espectáculos y debates que marcaron agenda más de una vez. En los últimos meses, el ciclo intentó reinventarse, dejando de lado los típicos escándalos de la farándula para centrarse en historias de vida impactantes y sumar tribunas con público en el estudio. Sin embargo, los cambios no lograron conquistar a la audiencia y, ante la caída de los números de rating, la emisora optó por regresar al formato original de espectáculo, aunque los intentos no alcanzaron para sostener su continuidad.

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“Estoy muy movilizada y muy triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros, tenemos una gran incertidumbre”, reconoció Mazzocco, quien en 2024 fue galardonada con el Martín Fierro a Mejor Conductora y celebró el reconocimiento rodeada del cariño de sus compañeros. “Por eso no les puedo contar esto con alegría, no es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio”, remarcó, dejando en claro que la decisión responde a cuestiones empresariales.

El cierre de A la tarde también fue analizado por Luis Ventura, uno de los panelistas históricos del ciclo, quien no dudó en definir a la televisión como “un negocio” y subrayó la inestabilidad del medio. “Esto es prueba y error. Lo que para muchos es pérdida, para otros es ganancia”, lanzó. Ventura también deslizó que hubo “regocijos externos, de gente que viene celebrando lo que vienen anunciando hace dos años por presiones, por operaciones, por un montón de cosas”. Pese al final abrupto, el periodista se mostró satisfecho por el trabajo realizado: “Este programa, le guste a quien le guste, marcaba agenda. Llenaba de títulos la jornada y llenaba los programas del día siguiente. Desde ahí me siento respetado”.

karina mazzocco
El ciclo de América TV se destacó por abordar actualidad, espectáculos y debates que marcaron la agenda mediática nacional

Durante su paso por el ciclo, Karina Mazzocco se consolidó como una figura querida y respetada, y el programa supo ser fuente de primicias, debates y polémicas que nutrieron la agenda mediática. Sin embargo, la competencia de otros formatos y la necesidad de renovar la propuesta llevaron a la emisora a apostar por un cambio de rumbo. El espacio vacante será ocupado por Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, que regresan a la pantalla con una nueva versión de Pasó en América, en el horario de 16:30 a 18:00, según confirmó Ángel de Brito.

Más allá del golpe anímico, ni Karina ni los panelistas quedarán desvinculados del canal, ya que serán reubicados en otros ciclos de América. A la tarde, producción de Jotax Contenidos, cierra así su ciclo tras media década de vigencia, en un contexto donde la televisión abierta enfrenta desafíos constantes y la renovación es una consigna inevitable.

El adiós de Karina fue tan profesional como emotivo: “Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor. Siempre hicimos mucho ruido. Gracias a Jotax, a mis productores y a mis compañeros”, concluyó.

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