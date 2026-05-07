Avanzan las negociaciones internas de la Unión Europea que buscan ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos

La Unión Europea aún no ratificó su parte del acuerdo comercial con EEUU tras las advertencias de Donald Trump (Europa Press)

Las negociaciones internas de la Unión Europea para ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos avanzaron, aunque todavía no se alcanzó una conclusión definitiva.

El gobierno de Chipre, que ostenta la presidencia rotativa del Consejo de la UE, reportó este jueves el “avances en una serie de elementos” y expresó su intención de mantener la “dinámica positiva” en una próxima sesión de conversaciones con el Parlamento Europeo, prevista para el 19 de mayo.

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“Estamos plenamente comprometidos a continuar nuestro diálogo constructivo con el Parlamento Europeo a fin de concluir lo antes posible los trabajos legislativos”, declaró Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre.

El legislador alemán Bernd Lange (S&D, izquierda), responsable del tema en el Parlamento Europeo, confirmó los avances, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer.

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“Acabamos de concluir un segundo diálogo tripartito constructivo durante el cual logramos buenos avances en la cuestión del mecanismo de salvaguardia y en la revisión y evaluación del reglamento principal, pero aún queda camino por recorrer”, agregó Lange en un comunicado.

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE a finales de marzo, sujeto a ciertas condiciones, tras su conclusión el año pasado en Turnberry, Escocia. No obstante, los procedimientos internos del bloque requieren negociaciones adicionales con los 27 Estados miembros antes de su adopción formal.

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El legislador alemán Bernd Lange, responsable del acuerdo en el Parlamento Europeo (Archivo)

El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a automóviles y camiones europeos, acusando al bloque de no respetar el acuerdo comercial. En respuesta, Bruselas aseguró que la UE cumple su parte del acuerdo y que Washington estuvo informado “a lo largo de todos los procedimientos” de ratificación.

El acuerdo de Turnberry contempla la eliminación de aranceles a la mayoría de las importaciones estadounidenses por parte de la UE, a cambio de que las tarifas impuestas por Trump a productos europeos no superen el 15%.

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Varios países de la Unión Europea buscan acelerar la aplicación de una legislación que elimine los aranceles de importación sobre productos industriales estadounidenses y otorgue acceso preferencial a productos agrícolas y marinos de Estados Unidos, conforme a lo pactado en el acuerdo comercial bilateral.

Sin embargo, nueve meses después de alcanzarse el acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo —que representa a los gobiernos del bloque— aún deben consensuar un texto común para que las reducciones arancelarias entren en vigor.

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Los legisladores de la UE exigen salvaguardias más estrictas, como la suspensión del acuerdo si Estados Unidos incumple, condicionar las reducciones arancelarias a la actuación estadounidense y fijar el fin de las concesiones arancelarias de la UE para el 31 de marzo de 2028.

Donald Trump advirtió a la UE con imponer nuevos aranceles a automóviles y camiones europeos si el bloque no respeta el acuerdo comercial (Europa Press)

Según diplomáticos europeos, los gobiernos del bloque no están dispuestos a aceptar todas estas condiciones, lo que mantiene la distancia entre las partes y anticipa nuevas rondas de negociaciones el próximo mes.

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Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), expresó su deseo de que el Parlamento Europeo celebre una votación final sobre el acuerdo comercial en mayo. Sin embargo, la exigencia de medidas de seguridad más estrictas tras la última amenaza arancelaria de Trump complica el calendario.

La posibilidad de nuevos aranceles a automóviles europeos marcó la reunión de ministros de Comercio del G7 el miércoles en París. La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, señaló que Alemania —uno de los países más afectados— mantiene intensas conversaciones con funcionarios estadounidenses y confía en una pronta solución. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, anunció su viaje a Bruselas para continuar las negociaciones.

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(Con información de AFP y Reuters)