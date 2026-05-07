El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

A semanas de la muerte de Luis Brandoni, mientras las lágrimas recorren los ojos de sus seres queridos y sus frases y actuaciones icónicas reaparecen en la memoria de sus fanáticos, el actor fue homenajeado a la altura de su talento. Carlos Rottemberg organizó un evento que reunió a figuras del espectáculo, familiares y amigos en el Teatro Multitabaris, el último escenario donde actuó el histórico artista.

El encuentro, realizado este miércoles, se convirtió en un acto de recuerdo y gratitud por la trayectoria de Brandoni, fallecido el 20 de abril a los 86 años. La ceremonia se desarrolló en la planta baja del teatro de la Avenida Corrientes, en un clima íntimo y distendido, aunque abierto a la prensa. Saula Benavente, última pareja de Brandoni, y sus hijas Florencia y Micaela —fruto de su relación con Marta Bianchi— descubrieron una placa conmemorativa junto a Rottemberg, Gerardo Romano, Ana María Picchio y Soledad Silveyra. En la placa se leía: “Homenaje al primer actor Luis Brandoni. Último escenario de una carrera excepcional”.

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Entre los presentes también se encontraban figuras como Rodrigo Noya, Virginia Lago, Roberto Antier y Malena Solda. Todos participaron de un repaso por la extensa labor de Brandoni en teatro, cine y televisión, acompañados por anécdotas y fragmentos de sus últimos trabajos.

Durante el reconocimiento, Soledad Silveyra, quien compartió la temporada teatral con Brandoni en la obra ¿Quién es quién?, subió las escaleras visiblemente conmovida. Allí, la actriz tomó el micrófono para leer una carta en la que expresó el impacto de la pérdida: “La piña más grande que me pegó mi historia teatral. Me mató, de verdad. Me conformo pensando que tengo dos ángeles que me cuidan desde el cielo: la Zorrilla y Brandoni”, afirmó.

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El homenaje organizado por Carlos Rottemberg a Luis Brandoni (Crédito: RSFOTOS)

Las figuras del teatro mostraron la placa en honor a Luis Brandoni

Saula Benavente, Ana María Picchio y Soledad Silveyra

El discurso de Carlos Rottemberg, ante los presentes, para homenajear a Luis Brandoni

El teatro Multitabaris homenajeó a Luis Brandoni, el último escenario donde el actor se presentó

Micaela y Florencia Brandoni

Malena Solda y Rodrigo Noya

Carlos Rottemberg, impulsor del homenaje y amigo cercano de Brandoni durante casi medio siglo, recordó episodios personales y las costumbres del actor, como su hábito de vestirse de manera formal para desayunar, aun en soledad, y su preferencia por el diario en papel. Así, el empresario relató que Luis se ofreció a escribir el prólogo de su próximo libro sobre el teatro argentino, gesto que concretó días antes de su muerte.

"Desde el primer instante de su muerte, sentí que debía realizarle este primer homenaje en el lugar que siempre eligió y defendió tanto: el teatro“, expresó Rottemberg ante la mirada de los presentes.

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Gerardo Romano evocó la valentía de Brandoni durante la última dictadura, cuando ayudó a colegas amenazados a salir del país. Ana María Picchio, por su parte, destacó la admiración que sentía por el actor, a quien llegó a ver en escena en más de una decena de oportunidades.

Virginia Lago durante el homenaje a Luis Brandoni que reunió a grandes figuras del teatro

Gerardo Romano dio unas palabras durante el homenaje a Brandoni

Carlos Rottemberg junto a Soledad Silveyra

Roberto Antier dijo presente en el homenaje a Brandoni

El momento en el que las figuras del teatro descubren la placa en honor a Luis Brandoni

Las figuras del espectáculo posan en honor a Luis Brandoni y su legado

La ceremonia, de pie y con los escalones del hall como improvisado escenario, se extendió durante media hora. El homenaje concluyó con la consigna: “¡¡Luis Brandoni presente!! ¡¡Viva la Patria!!”, pronunciada a viva voz por Romano, antes de dar paso a nuevos recuerdos y anécdotas familiares.

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En redes sociales, Rottemberg compartió una carta donde relató los últimos días de Brandoni y el valor especial que cobró ese prólogo enviado el 3 de abril, apenas días antes del desenlace. En el texto, definió a Brandoni como “el actor argentino de una generación inolvidable” y recordó la profunda amistad que los unió durante más de 40 años.

“Y agregó: Guardo para el final un gesto que me va a acompañar siempre: al enterarse de que estaba escribiendo un libro sobre mis cincuenta años en el teatro, me ofreció escribir el prólogo. Me lo leyó por teléfono emocionado y me lo envió el viernes 3 de abril, apenas hace días. Ese texto, hoy toma un valor superlativo en mí. Fue su último regalo.

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Cerró diciendo: “Tomé conciencia de su gravedad hace unas noches, cuando ya no me reconoció más. No era para contarlo en esos días. Por él y por su familia. el actor argentino de una generación inolvidable”, remarcó.

Crédito: RSFOTOS

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