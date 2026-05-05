Javier Milei está en serios problemas

El presidente argentino Javier Milei

“¿Saben quién ha sido el más perjudicado en términos reales en esta economía? Yo”, declaró Javier Milei en un reciente evento de lujo. “Soy el único cuyo salario no ha cambiado desde que asumí el cargo”, sostuvo, mientras argumentaba que sus recortes han afectado a la clase política. “Soy el presidente peor pagado de América”, ese mensaje difícilmente convencerá a los argentinos que atraviesan dificultades. De hecho, la aprobación neta de Milei ha caído en las últimas semanas. Actualmente ronda el menos 30, el peor nivel desde que asumió en diciembre de 2023.

El partido de Milei ganó las elecciones legislativas de medio término en octubre pasado. Ese respaldo a su agenda de recortes radicales y políticas libertarias le permitió aprobar una serie de reformas en el Congreso. Sin embargo, ahora los votantes tienen dos grandes quejas: escándalos de corrupción y una economía estancada. En sus primeros dos años de mandato, sus políticas redujeron la inflación mensual a 1,5%, aproximadamente una décima parte de su nivel anterior, pero desde entonces ha vuelto a subir. La economía sufrió una fuerte contracción en febrero. Milei no enfrenta una reelección hasta octubre de 2027 y un auge energético podría favorecerlo, pero necesita tomar el control.

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Comencemos por los escándalos. En febrero del año pasado, Milei publicó en redes sociales su apoyo a $LIBRA, una criptomoneda. Su valor se disparó y luego cayó rápidamente, provocando pérdidas de unos 250 millones de dólares para muchos tenedores, salvo algunos grandes inversores que vendieron en el pico. Milei se apresuró a declarar que “obviamente” no tenía relación con el emprendimiento $LIBRA. Sin embargo, registros telefónicos obtenidos por investigadores federales muestran que la noche de la publicación hubo siete llamadas entre Milei y uno de los empresarios detrás de la criptomoneda.

El gráfico muestra la evolución del porcentaje neto de aprobación del presidente de Argentina, Javier Milei, evidenciando un descenso gradual seguido de una caída abrupta en puntos porcentuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores hallaron en el teléfono de uno de estos empresarios borradores de acuerdos financieros potenciales con Milei. Los documentos especifican tres pagos por un total de cinco millones de dólares, incluyendo uno a cambio de que el presidente nombrara públicamente a uno de los empresarios como asesor. No está claro para quién eran los pagos; no hay pruebas de que Milei los haya aceptado o recibido. Los fiscales lo han nombrado persona de interés en el caso, pero no ha sido imputado. Todos los involucrados niegan haber cometido delitos.

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Los argentinos parecen aún más molestos por un escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Fiscales federales lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito tras reportes de viajes lujosos, incluyendo uno a Aruba pagado en efectivo, a pesar de su modesto salario público. Los fiscales también analizan un viaje familiar en un avión privado a un balneario uruguayo y la compra de un departamento a un precio sorprendentemente bajo con un préstamo sin intereses. Adorni niega irregularidades.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Milei lo ha respaldado y ha arremetido contra los periodistas. Durante cuatro días de abril, publicó 86 mensajes en X atacando a la prensa y compartió otros 874. Suele repetir una frase de la derecha estadounidense: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A mediados de abril, su gobierno impidió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada, después de que algunos supuestamente grabaron sin autorización (los periodistas afirman haber notificado a las autoridades). Milei calificó a los medios de “escoria inmunda” y compartió una imagen generada por IA de uno de los periodistas con ropa de prisionero. El 4 de mayo se permitió el regreso de la prensa, pero bajo estrictas nuevas reglas.

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Quizás los argentinos habrían ignorado las denuncias de corrupción si la economía marchara bien. No es el caso. Los datos oficiales indican que el PBI cayó 2,6% en febrero respecto a enero, la mayor baja desde 2023. La actividad manufacturera y comercial se desplomó. Esto reduce la recaudación tributaria, lo que pone en riesgo el superávit fiscal de Milei. Ante esta presión, el gobierno ha postergado pagos a algunos proveedores estatales.

Petróleo, minería y agricultura continúan en buen momento. Milei sostiene que esos sectores, junto con la tecnología, son el futuro de la economía. No obstante, requieren pocos trabajadores y en conjunto representan solo el 12% del empleo. Manufactura, comercio y construcción son más intensivos en mano de obra y aportan mucho más al PBI. Su contracción ha provocado la pérdida de cientos de miles de empleos asalariados desde la llegada de Milei al poder. Las encuestas muestran que los salarios bajos y el desempleo son actualmente las mayores preocupaciones de los argentinos.

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Hasta ahora, las políticas de Milei han agravado estos problemas. Eliminó protecciones y expuso a empresas locales a la competencia extranjera. Esa transición puede ser necesaria, pero es dolorosa. Ha priorizado la reducción de la inflación sobre el crecimiento, restringiendo la masa monetaria y manteniendo altas las tasas de interés, lo que afecta a las empresas. Los préstamos al sector privado en pesos están estancados desde agosto.

Milei también ha dependido de un peso fuerte para combatir la inflación. Ahora la moneda flota dentro de amplios márgenes y se ha fortalecido durante gran parte del año, en parte debido a las altas tasas de interés, que atraen temporalmente fondos en pesos. La producción petrolera y las exportaciones en aumento, impulsadas por los altos precios derivados del conflicto en Irán, han sostenido la moneda. Pero un peso fuerte perjudica a la industria manufacturera al abaratar las importaciones rivales. También afecta a la construcción: los desarrolladores pagan salarios en pesos pero venden las viviendas en dólares, por lo que un peso fuerte comprime sus márgenes. El sector sigue en recesión profunda.

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Milei enfrenta el próximo año las elecciones presidenciales

Peor aún, ni las altas tasas ni un peso sólido han logrado contener la inflación. La inflación mensual lleva 10 meses en alza y alcanzó 3,4% en marzo, cerca de 33% interanual. Esto obedece en parte a la inercia y en parte a la falta de una política monetaria clara y predecible para anclar precios. Milei también ha recortado subsidios a la energía y el shock petrolero de marzo tuvo impacto. El precio de la carne vacuna, uno de los alimentos favoritos en Argentina, se ha disparado en medio de una crisis global.

Algunas de estas presiones podrían aliviarse pronto y la inflación bajar levemente, según Santiago Bulat, consultor de Invecq, pero otros factores podrían aumentar los precios. El gobierno parece por fin priorizar el crecimiento al permitir tasas de interés más bajas. El riesgo es que el peso se debilite y la inflación siga alta. La credibilidad de Milei está en juego. En marzo afirmó que la inflación mensual sería inferior al 1% en agosto. “Eso hoy parece casi imposible”.

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No todo es pesimismo. El crecimiento podría mejorar pronto: los analistas aún prevén que supere el 3% este año. Las grandes esperanzas están puestas en el auge del petróleo y la inversión internacional en gas y minería, que impulsarían aún más las exportaciones. El gobierno también ha comprado reservas en moneda extranjera, abordando una debilidad histórica. Sin embargo, la mayoría se utiliza para pagar deuda. Se necesita financiamiento en dólares para refinanciar los compromisos que vencen el año próximo y, al mismo tiempo, acumular reservas. Para esto, se negocia un préstamo de 2.000 millones de dólares con bancos comerciales, respaldado por garantías del Banco Mundial.

Las elecciones presidenciales del año próximo pronto dominarán el escenario. Está en juego el futuro del país. La buena noticia para Milei es que, aunque su aprobación cae, la de ningún rival sube de modo significativo. El gran desafío es el frágil equilibrio argentino. El historial de mala gestión de los populistas peronistas es contundente; a medida que se acercan las elecciones, una mala encuesta para Milei podría alarmar a los mercados. La inestabilidad resultante podría empeorar las encuestas y desatar una espiral dañina. Los inversores ya exigen una prima superior para mantener bonos argentinos más allá del mandato actual de Milei. Para evitar esas espirales, Milei necesitará mantener una tendencia ganadora. El crecimiento, el empleo y la baja de la inflación serían aliados clave. No tiene tiempo que perder.

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