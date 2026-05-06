Barracas Central y Olimpia van por un triunfo que los deje en zona de ingreso a octavos de Sudamericana: hora, TV y formaciones

Barracas y Olimpia pretenden poner un pie en octavos de final de la Sudamericana (EFE/Juan Pablo Pino)

Barracas Central y Olimpia se enfrentarán esta noche desde las 21:00 en el estadio Florencio Sola de Banfield por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana, con ambos equipos en busca de su primer triunfo en la fase de grupos para acercarse a la clasificación a octavos de final. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney+, con el uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal y su compatriota Christian Ferreyra a cargo del VAR.

Los cuatro integrantes del grupo están separados por solo un punto, lo que mantiene abiertas las opciones para Barracas Central, que suma tres empates consecutivos y busca recuperarse tras igualar 1-1 ante Audax Italiano en la fecha anterior como local. Olimpia, por su parte, llega tras empatar 1-1 con Sportivo Ameliano en el torneo local y viene de perder 3-0 frente a Vasco da Gama en Brasil por el certamen continental.

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El conjunto argentino dirigido por Rubén Darío Insua quedó eliminado recientemente de los playoffs del Torneo Apertura y apuesta todo al torneo internacional, mientras que el equipo paraguayo es líder en la Primera División de Paraguay. En el primer duelo disputado en Asunción, no se sacaron ventajas: terminó 0-0 en el Defensores del Chaco. El primero de cada grupo se clasificará directamente a los octavos de final de la Sudamericana, mientras que los segundos disputarán un playoff contra los terceros de la Libertadores (el sorteo de esas llaves se llevará a cabo al término de la fase de grupos).

Vale destacar que Barracas actuará en condición de visitante en las últimas dos jornadas de la zona, ante Audax Italiano en Chile y Vasco da Gama en Brasil. Por eso sería fundamental que el Guapo sume de a tres en esta ocasión para tener un colchón de puntos de cara al tramo final. Por su parte, los guaraníes cerrarán su participación en esta instancia haciendo las veces de local contra Vasco y Audax, respectivamente.

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Probables formaciones:

Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera y Enzo Taborda. DT: Rubén Darío Insua

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Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmas, Sebastián Ferreira y Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

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Hora: 21.00

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

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VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Televisará: ESPN 2 y Disney+

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