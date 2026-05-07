Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Múltiples jugadores interactúan con Gabriel Heinze. Fue luego del triunfo ante el Atlético de Madrid en Londres

Gabriel Heinze llegó a la final de la Champions League como asistente técnico del Arsenal, el equipo que lidera la Premier League y que eliminó al Atlético de Madrid en la semifinal del torneo continental. Por primera vez en cuatro años, la definición europea no tendrá futbolistas argentinos en el campo, pero sí contará con la presencia en el banco de suplentes del ex entrenador de Argentinos, Vélez y Newell’s.

La incorporación de Heinze al cuerpo técnico de Mikel Arteta en julio de 2025 respondió a una decisión personal poco habitual para un entrenador de su trayectoria: dejar el rol de director técnico principal para pasar a ser asistente de otro técnico en el exterior. El vínculo entre ambos se remonta a la temporada 2001/02, cuando compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain (PSG). Arteta lo describió como una influencia formativa: “Estuvieron a mi lado todo el tiempo, detrás de mí, y me estaban guiando en todo lo que tenía que hacer en mi vida profesional, cómo tenía que entender el juego y fueron una inspiración para mí”, declaró el técnico español en referencia a Heinze y a Mauricio Pochettino durante aquellos años en París.

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La huella del argentino se percibió desde los primeros meses de la temporada. Y quedó al descubierto tras el pasaje a la final. Un video filmado en Londres mostró el cariño que le prodigaron los jugadores. En fila, lo fueron abrazando William Saliba, Viktor Gyökeres, Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera. Gabriel Magalhaes fue quien más se detuvo y exhibió plena confianza. Hubo hasta una palmada en la retaguardia y un movimiento mutuo para despeinarse. Todos los detalles evidenciaron cercanía y que el Gringo no es una pieza más en el engranaje.

De acuerdo con el Daily Mail, Heinze dirige sesiones de entrenamiento de alta exigencia orientadas a la línea defensiva, con ejercicios de uno contra uno y trabajo de posicionamiento táctico. El resultado fue inmediato: el Arsenal solo recibió tres goles en los primeros once partidos, con únicamente Liverpool, Manchester City y Newcastle United capaces de perforar la portería de Los Gunners.

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El Daily Mail señaló que “Heinze, quien ha dirigido cinco equipos, es muy respetado por los jugadores y no se anda con rodeos. Saben que no está en el club para andar con rodeos”. Esa autoridad dentro del grupo se apoya tanto en su currículum como entrenador como en una carrera como futbolista que incluyó títulos con el Manchester United en Inglaterra, el Real Madrid en España y el Olympique de Marsella en Francia.

Arteta, antes de la semifinal ante el Atlético de Madrid, fue preciso al describir el aporte de su asistente: “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello. Es extraordinario en eso”.

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El festejo de Arteta y Heinze tras el pasaje del Arsenal a la final de la Champions League (Reuters/Paul Childs)

El desembarco de Heinze en el club londinense se produjo tras la salida de Carlos Cuesta, quien asumió la dirección técnica del Parma en la Serie A con solo 29 años. El propio Arsenal subrayó la incorporación en su anuncio oficial: “Heinze, ex internacional argentino, aporta al club una gran experiencia como jugador y entrenador”.

Dentro del equipo, el Daily Mail destacó su trabajo específico con Myles Lewis-Skelly, joven lateral izquierdo al que orientó en la precisión de los centros al área y en su participación en acciones ofensivas. La dupla defensiva de William Saliba y Gabriel es considerada una de las más sólidas de la Premier League, en un engranaje que también integra al entrenador asistente Albert Stuivenberg.

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Heinze llega a la final de la Champions League con un palmarés internacional que incluye 73 apariciones con la selección argentina, tres goles, participaciones en finales de Copa América y Copa Confederaciones, y el oro olímpico obtenido en Atenas 2004 bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

Pero hay algo que no se mide en números: el respeto y el cariño que se ganó en el plantel que sueña con la Orejona.

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