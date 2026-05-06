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Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

La caída 1-0 ante Barcelona en Guayaquil dejó al Xeneize sin margen de error en la zona que comparten con Universidad Católica y Cruzeiro

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Boca Juniors sufrió su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores al caer 1-0 ante Barcelona SC en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, en la cuarta fecha del Grupo D. El tanto del equipo ecuatoriano, obra de Villalba tras un error defensivo del Xeneize, dejó la zona completamente equilibrada y redujo el margen de maniobra del equipo de Claudio Úbeda de cara al tramo final de la fase de grupos.

Con seis puntos, Boca Juniors comparte la cima con Universidad Católica y Cruzeiro, aunque los chilenos lo superan por el criterio de desempate olímpico vigente en esta edición de la Copa Libertadores. Barcelona SC permanece último con tres unidades tras sumar su primer triunfo en el certamen.

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El partido dejó además una baja sensible: el arquero Leandro Brey salió lesionado durante el encuentro, lo que obligaría al cuerpo técnico a recurrir al tercer guardameta, Javier García, en los compromisos decisivos que se avecinan.

El panorama del grupo se definirá en parte este miércoles, cuando U. Católica reciba a Cruzeiro en Chile a las 23:00 (hora argentina). Si uno de los dos equipos gana, ese equipo se convertirá en el nuevo líder de la zona. Si empatan, ambos superarán a Boca en la tabla y el Xeneize quedaría tercero al cierre de la cuarta fecha.

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Boca Juniors complicó su estadía en la Libertadores tras la derrota en Guayaquil (Fotos: César Muñoz/API)

La clasificación a octavos de final sigue en manos de Boca, que en las últimas dos jornadas recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo y a U. Católica el jueves 28 del mismo mes, ambos partidos en La Bombonera. Si gana los dos, llegará a 12 puntos y avanzará de fase sin depender de ningún resultado externo, dado que habrá vencido en duelo directo a los únicos rivales que podían desplazarlo.

El escenario de cuatro puntos también puede ser suficiente, aunque con condicionantes. Si el Xeneize suma una victoria y un empate, solo clasifica si el triunfo es ante Cruzeiro: en ese caso, el desempate olímpico lo favorece sobre el equipo brasileño. Si en cambio gana ante U. Católica y empata con Cruzeiro, la situación se vuelve más compleja y el pase dependería de resultados de terceros.

Hay una variable adicional en el horizonte: si Boca le gana a Cruzeiro por exactamente un gol y ambos terminan igualados en puntos, el desempate debería resolverse por diferencia de goles en los duelos directos. La derrota 1-0 sufrida en Belo Horizonte en la tercera fecha pesa en ese cálculo.

El nuevo sistema de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol prioriza los resultados entre equipos igualados por sobre la diferencia de goles general. Solo si persiste la igualdad en los enfrentamientos directos —puntos, diferencia de goles y goles a favor— se recurre a la diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo, y luego a los goles a favor, tarjetas rojas, tarjetas amarillas y, en último término, sorteo.

La recta final de la Libertadores llegará en un momento de alta exigencia para el plantel. Antes de los compromisos continentales, Boca deberá afrontar los octavos de final del Apertura ante Huracán el próximo sábado. Si avanza, jugará los cuartos entre semana ante Argentinos o Lanús, y podría disputar las semifinales el fin de semana del 17 de mayo. De ese modo, el equipo llegará a las últimas dos fechas de la Libertadores como finalista o ya eliminado del torneo local.

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