Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la reciente ofensiva contra más de 15 infraestructuras de la organización Hezbollah en varios sectores del sur de Líbano. Entre los objetivos alcanzados figuran almacenes, sitios de producción de medios de combate, cuarteles generales, sitios de lanzamiento y edificios de uso militar.

Según el comunicado difundido por redes sociales, terroristas de Hezbollah operaban desde los edificios para avanzar en planes terroristas contra las fuerzas israelíes desplegadas en la zona y contra el Estado de Israel. En los sitios de lanzamiento atacados fueron destruidos lanzadores desde los cuales miembros del grupo chií dispararon cohetes hacia territorio israelí.

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En las últimas horas, el Ejército israelí reportó que Hezbollah lanzó varios cohetes hacia las fuerzas de las FDI al sur de la línea de defensa avanzada en el sur del Líbano. Los proyectiles impactaron cerca de las fuerzas israelíes, sin causar heridos.

Sin embargo, un comunicado anterior señaló que un soldado de las FDI resultó gravemente herido y otros tres soldados sufrieron heridas leves como resultado del impacto de un dron explosivo en el sur del Líbano. Los soldados fueron evacuados para recibir tratamiento médico en el hospital y sus familias fueron informadas.

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Las FDI indicaron que continuarán actuando contra amenazas dirigidas a la población civil de Israel y a sus propias tropas, y que las operaciones en Líbano se desarrollan conforme a las directrices del nivel político.

Las FDI abatieron a más de 100 terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

La ofensiva de Tel Aviv contra el grupo terrorista no descansa. El Ejército de Israel lanzó el miércoles un bombardeo sobre los suburbios del sur de Beirut, marcando la primera ofensiva contra la capital libanesa desde la entrada en vigor del alto el fuego el 16 de abril. Según autoridades israelíes, el objetivo fue el comandante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbollah.

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El ataque se concentró en el área de Dahiyeh, bastión del grupo en las afueras de Beirut. De acuerdo con información oficial, la operación estuvo dirigida específicamente contra el líder de esa fuerza.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de atacar en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan en la organización terrorista Hezbollah para eliminarlo”, señalaron en un comunicado conjunto el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

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La acción representa un quiebre respecto a las semanas anteriores, en las que los enfrentamientos se habían limitado principalmente al sur del Líbano. Aunque los bombardeos en esa región no cesaron completamente tras la tregua, la capital libanesa no había sido alcanzada desde principios de abril.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun)

Según las autoridades israelíes, la unidad atacada es responsable de acciones armadas contra comunidades israelíes y de causar bajas entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Netanyahu y Katz defendieron la ofensiva y subrayaron que continuarán con este tipo de operaciones.

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En medio de las negociaciones con Irán, desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre Israel y Líbano es “inminentemente posible” y debería alcanzarse en el corto plazo.

Rubio señaló a Hezbollah como el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones, en un contexto en el que el conflicto dejó más de 2 mil muertos en territorio libanés, pese a la vigencia formal de un alto el fuego desde el 17 de abril.

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“El problema entre Israel y Líbano no es Israel o Líbano, es Hezbollah”, declaró Rubio en rueda de prensa. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que las autoridades libanesas y su Ejército deben “empezar a plantar cara” al grupo chií y proceder a su desarme, una exigencia que Beirut rechazó como condición previa para cualquier negociación.