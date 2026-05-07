Santiago Peña se reunió con el canciller de Taiwán y reforzaron la cooperación bilateral en comercio e inversiones

El encuentro entre Santiago Peña y el Canciller Lin Chia-Lung (@SantiPenap)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este jueves con el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, horas después de su llegada a Taiwán para una visita de Estado que se extenderá hasta el 10 de mayo.

Lin recibió personalmente a Peña y a su comitiva en el aeropuerto internacional de Taoyuan, en las afueras de Taipéi, y les expresó su “más sincera bienvenida”. En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de la diplomacia isleña destacó la oportunidad de dar continuidad a la cooperación bilateral.

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El titular de Exteriores de Taiwán subrayó que Paraguay “respaldó durante mucho tiempo” la participación internacional de Taiwán y agradeció el apoyo del gobierno de Taipéi. Lin indicó que, durante la visita, ambas partes mantendrán intercambios en profundidad sobre cooperación en áreas como comercio e inversión, educación, salud, tecnología y transporte inteligente.

Por su parte, Peña afirmó que la visita tiene como objetivo “profundizar la alianza estratégica” entre ambos países. “Taiwán es un socio fundamental para Paraguay, y cada encuentro es una oportunidad para traducir esa amistad en resultados concretos para nuestros compatriotas”, expresó a través de su cuenta de X.

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El canciller de Taiwán. Lin Chia-lung, en su encuentro con el mandatario paraguayo este jueves (@SantiPenap)

El mandatario latinoamericano viajó a Taiwán acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el titular de Industria y Comercio, Marco Riquelme; y un grupo de cerca de 50 empresarios.

Peña tiene previsto reunirse el viernes con su homólogo taiwanés, Lai Ching-te, quien lo recibirá con honores militares, ofrecerá un banquete de Estado y le concederá la Orden del Jade Brillante con Gran Cordón en reconocimiento a sus contribuciones a las relaciones entre Taipéi y Asunción.

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Durante su visita, el mandatario presenciará la firma de varios documentos de cooperación bilateral, recorrerá el Parque Científico del Sur de Taiwán —donde operan fábricas de chips avanzados de TSMC— y recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, entre otras actividades.

Peña visitó Taiwán por primera vez en 2023 como presidente electo y en 2024 regresó a la isla para asistir a la toma de posesión de Lai.

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Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto de creciente presión del régimen chino.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo un encuentro en Taipéi con el mandatario taiwanés, Lai Ching-te (EFE)

El Gobierno de Peña defendió reiteradamente que la relación con Taiwán se basa en “valores compartidos”, pese a las voces internas que abogan por un acercamiento a Pekín.

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El mandatario permanecerá en Taiwán hasta el 10 de mayo y, entre el 10 y el 12, visitará Filipinas por primera vez, con el objetivo de fortalecer el proceso de acercamiento diplomático y económico iniciado a fines del año pasado con esa nación del sudeste asiático.

Por su parte. el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, destacó el martes el papel de su país como “aliado estratégico” de Taipéi durante una reunión en Washington con Joshua Young, coordinador para China del Departamento de Estado de Estados Unidos y subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico.

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Según un comunicado de la Cancillería paraguaya, ambos funcionarios dialogaron sobre la agenda hemisférica y los desafíos de la región. Además, en el encuentro se subrayó la importancia de Paraguay como “aliado estratégico” y como el único país de la región que mantiene relaciones diplomáticas con la República de China.

(Con información de EFE)

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