Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

La jugadora recibió una triste noticia sobre la salud de su madre y decidió irse del reality show (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de las noches más inesperadas de la temporada con la sorpresiva salida de Yipio, una de las participantes más queridas y carismáticas del reality. Lo que debía ser una gala de nominaciones rutinaria se transformó en un mar de lágrimas y abrazos de despedida cuando la uruguaya recibió, en pleno programa, una noticia familiar que la obligó a abandonar el juego de manera inmediata.

Todo comenzó cuando Gran Hermano la citó al confesionario, como parte de la dinámica habitual. Sin embargo, el tono del mensaje fue distinto desde el principio. “Estoy en permanente contacto con todos los familiares de ustedes”, le aclaró la voz de GH, para luego explicarle que su pareja había tomado contacto con la producción para transmitirle una situación delicada.

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“Nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías antes de ingresar a la casa”, le explicó el conductor. Aunque aclaró que el cuadro no era grave, le trasladó el pedido: su pareja necesitaba que Yipio saliera para poder atender la situación familiar.

Entre lágrimas y desconcertada, la jugadora se despidió de sus compañeros (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La participante, que ya había mencionado en varias ocasiones el profundo vínculo que la une a su madre y la preocupación por su salud, no dudó ni un segundo. “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola, está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija, que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”, explicó, conmovida. “Con todo el dolor del mundo, pero sí, me voy”, remarcó entre lágrimas.

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Gran Hermano le dejó en claro que la decisión final era exclusivamente suya, pero Yipio, en una muestra de responsabilidad y amor, priorizó su familia por sobre el juego: “Tengo cosas súper importantes afuera. Mi madre es una de ellas”. Luego de agradecer la oportunidad y pedir perdón por tener que irse, la participante fue autorizada a despedirse de sus compañeros antes de cruzar la puerta principal del reality.

La participante decidió dejar el reality de Telefe para ocuparse de la situación de salud de su madre, priorizando los valores familiares

La noticia sacudió a toda la casa. Manu, uno de sus amigos más cercanos, fue el primero en reaccionar: “No, dale. ¿Estás bien?”. Al comprender la gravedad de la situación, los abrazos y las lágrimas dominaron la escena. “Te espero, volvé”, le insistió Manu, mientras el resto de los participantes intentaba procesar la noticia y brindarle contención a la participante. Pincoya, otra de las figuras más queridas, la animó: “Vas a volver. Anda y da las buenas energías”.

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La despedida fue desgarradora. Yipio no quiso llevarse nada de la casa, salvo la foto de su hija, y aseguró que prefería salir lo antes posible para poder hablar con su pareja y ocuparse de la situación de su madre. “Quiero hablar con mi pareja. Ya estoy bien. Después me mandan todo ustedes, ¿ta?”, dijo, todavía nerviosa y sin terminar de creer lo que estaba viviendo. “La decisión fue mía, pero mi pareja escribió diciendo que mi mamá está mal y que necesita que yo esté. Nosotras somos mi mamá, mi hija y yo, y mi pareja que se está haciendo cargo de todo solo ahora”.

La salida de la comediante dejó un vacío inmediato en la casa y un clima de tristeza que se percibió en todos los rincones. Varios de sus compañeros rompieron en llanto y le dejaron mensajes de aliento, pidiéndole que regrese cuando pueda y recordándole lo importante que fue su presencia en el juego. “Solucioná eso, volvé”, le pidió Manu. Pincoya, entre sollozos, la abrazó y le repitió: “Te esperamos, Yipio, vas a volver”.

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La jugadora se marchó del juego luego de un comunicado sobre la salud de su madre (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

“Son cosas que trascienden el juego. Y esta es una de ellas”, reconoció la participante antes de cruzar la puerta dorada y salir al reencuentro con su familia. Gran Hermano, por su parte, la despidió con palabras de aliento y la promesa de que no es un adiós definitivo sino un hasta pronto: “No es un chau, es un hasta pronto. Te quiero mucho”.

La salida de Yipio marcó un momento de inflexión en Gran Hermano Generación Dorada. La casa pierde a una de sus jugadoras más auténticas, pero la decisión deja un mensaje claro: hay situaciones en la vida real que están por encima de cualquier formato televisivo, y la familia, la salud y el amor nunca son negociables. Mientras sus compañeros intentan recomponerse y seguir adelante con el juego, la esperanza de que Yipio pueda volver en el futuro en el repechaje queda latente.

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