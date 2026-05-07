América Latina

Detuvieron al ex gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por presunto daño económico

El arresto fue dispuesto luego de la declaración de Ronald Casso en la Fiscalía de Cochabamba, en una causa relacionada con la ruta Santa Cruz - La Habana y posibles irregularidades financieras

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El gerente de Boliviana de Aviación, Ronald Casso, en una conferencia de prensa.
El ex gerente de Boliviana de Aviación, Ronald Casso, en una conferencia de prensa

El ex gerente de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, fue detenido el miércoles en el marco de una investigación por presunto daño económico de 14,4 millones de bolivianos (cerca de USD 2 millones) relacionado con la apertura de la ruta a La Habana.

Casso acudió a declarar ante la Fiscalía en Cochabamba, tras lo cual el Ministerio Público emitió una “resolución de aprehensión” al considerar que existen “suficientes elementos” sobre su participación en los hechos investigados, informó el fiscal Wálter Lora en La Paz.

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El ex directivo será trasladado de Cochabamba a La Paz, donde quedará a disposición de la autoridad jurisdiccional. Casso está investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el proceso abierto tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia.

Según el fiscal, también se investiga a los miembros del directorio de BoA que aprobaron la ruta a la capital de Cuba, la cual presentó baja ocupación de pasajeros, y al entonces ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, encarcelado preventivamente desde enero por otra causa vinculada a presuntas irregularidades en una obra vial. Estas personas serán citadas a declarar en los próximos días.

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empresa Boliviana de Aviación (BoA)
Un avión de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA)

El daño económico investigado por la apertura de la ruta de BoA a La Habana asciende inicialmente a 14,4 millones de bolivianos (cerca de USD 2 millones), según informó el fiscal Wálter Lora.

En abril, el viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció que la ruta desde Santa Cruz a La Habana se operó por “razones ideológicas” y sin estudios de viabilidad técnica, generando un daño total de USD 2,6 millones al Estado en dos años.

De acuerdo con la auditoría, el daño operativo se explica porque el avión utilizado, un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, registró baja ocupación en la ruta. Además de los 14,4 millones de bolivianos por costos operativos, se suman 4 millones de bolivianos (más de USD 574.000) que la aerolínea pagó por adquirir dólares en el mercado paralelo a un tipo de cambio de 17,5 bolivianos, frente a la cotización oficial de 6,96 bolivianos por dólar.

García indicó que BoA contrató intermediarios financieros que cobraron un 10% adicional por realizar estas operaciones cambiarias en el mercado paralelo. El fiscal Lora señaló que la investigación también incluirá la denuncia sobre la adquisición de divisas.

La depuración de Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció a días de iniciar su mandato el inicio de un proceso de revisión y desmontaje de lo que calificó como una red de corrupción estructural establecida durante las dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en el país.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

Paz afirmó que durante los primeros días al frente del Ejecutivo revelaron cuentas sin registrar, compras infladas y pérdidas millonarias en diferentes áreas de la Administración pública.

Hace una semana atrás, el mandatario realizó un análisis de los primeros seis meses de su gestión y los calificó como “muy duros”, al constatar “la cloaca” dejada por las administraciones anteriores. Paz, que cumplirá medio año en el cargo el 8 de mayo.

“Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron”, declaró el mandatario.

Paz alertó sobre la existencia de grupos que buscan “frenar” las transformaciones para “retornar” al pasado. “Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando”, aseguró.

(Con información de EFE)

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