Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

La placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada se mantuvo oculta por primera vez en la temporada, generando mayor incertidumbre entre los participantes (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de las galas de nominación más particulares de la temporada. En una semana marcada por el voto negativo, la salida inesperada de Yipio por motivos familiares y el clima de incertidumbre crecieron las especulaciones sobre el futuro de varios participantes. Pero esta vez, la producción sumó un condimento extra: la “placa oculta”, una modalidad inédita que dejó en vilo tanto a los jugadores como al público.

La noticia comenzó a tomar forma tras la emotiva despedida de Gisela “Yipio” Pintos, quien decidió abandonar la competencia por pedido de su pareja ante un problema de salud de su mamá. La salida de una de las figuras más queridas de la edición dejó a los participantes visiblemente afectados, pero la dinámica del juego no se detuvo. Santiago del Moro, conductor del ciclo, anunció que era momento de definir una nueva placa de nominados, aunque advirtió que la modalidad de esta semana sería completamente diferente.

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Por primera vez en esta edición, la placa de nominados es secreta y negativa desde el inicio. Los jugadores votaron en el confesionario sin tener la menor idea de quiénes quedarían en riesgo, y tampoco recibieron información sobre el resultado final. Esto cambió por completo las estrategias: cada uno expuso sus alianzas, resentimientos y movimientos sin saber a ciencia cierta cómo se configuraría la placa ni quiénes serían los más votados.

La lista de nominados incluye seis participantes: Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía

Tras el recuento, Santiago del Moro reveló al público (pero no a los participantes) los nombres de los seis nominados de la semana: Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía. De esta manera, seis jugadores se juegan la permanencia en el programa, aunque dentro de la casa reina el desconcierto y la especulación.

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El sistema de voto negativo implica que el público debe elegir directamente a quién quiere eliminar, en lugar de votar para salvar a sus favoritos. Esta modificación genera un clima de mayor tensión, ya que la decisión de la audiencia puede inclinarse hacia los jugadores que hayan protagonizado algún conflicto reciente o simplemente no conecten con los televidentes.

La placa se conformó tras una noche marcada por pases de factura, estrategias cruzadas y rupturas de alianzas. Danelik fue la más votada con 11 votos, seguida por Emanuel con 9, Cinzia con 6, Luana con 5, Zunino con 4 y Daniela con 3. La líder de la semana, Titi, utilizó sus beneficios para quitarles la posibilidad de nominar a Emanuel y Cinzia, y otorgó votos extra a Lolo y Manuel. Además, Nazareno anuló los votos de Danelik, lo que agregó más incertidumbre al escrutinio final.

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Por motivo de salud familiar, Gisela “Yipio” Pintos abandonó la casa de Gran Hermano, impactando emocionalmente al resto de los jugadores y alterando la dinámica del reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Durante la emisión, Santiago del Moro explicó la dinámica especial: “Se trata de una placa negativa desde el inicio. Los participantes no tienen acceso a ninguna información sobre la nominación. El público ya está votando para eliminar, no para salvar”. Además, adelantó que en la emisión del jueves algunos jugadores serán bajados de la placa, pero también habrá falsos salvados, una movida clave para evitar que los participantes descubran cómo quedó realmente la nominación.

La reacción dentro de la casa fue un fiel reflejo del desconcierto. Los jugadores, acostumbrados a especular en base a las nominaciones y los resultados parciales, quedaron completamente a ciegas. Las alianzas que hasta ahora parecían sólidas comenzaron a mostrar fisuras y los pases de factura no tardaron en aparecer. El clima de desconfianza y sospecha se instaló con fuerza, ya que nadie sabe exactamente cómo se votó ni qué movimientos pueden haber modificado el tablero.

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La modalidad especial de esta semana no solo modificó las estrategias de los jugadores, sino que también reconfiguró el clima de la casa, que quedó marcada por la ausencia de Yipio y por una competencia mucho más fragmentada y llena de incógnitas.