Deportes

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Úbeda, que viene de caer ante Cruzeiro en Brasil, buscará recuperarse ante el combinado de Guayaquil. Transmite Fox Sports, Telefé y Disney+ a las 21

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12:12 hsHoy

Así están las posiciones del Grupo D:

11:32 hsHoy

Posibles formaciones:

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

11:31 hsHoy

A qué hora jugarán Barcelona-Boca:

El encuentro, que se disputará en el estadio Monumental, se pondrá en marcha a las 21 (hora argentina). El arbitraje estará a cargo del colombiano Carlos Betancur. Se podrá seguir por los canales Fox Sports y Telefé (Argentina) y Disney+ (Sudamérica).

Carlos Betancur
Carlos Betancur será el encargado de impartir justicia
11:29 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por el Grupo D de la Copa Libertadores que jugarán Barcelona de Ecuador y Boca Juniors.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)

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