Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por el Grupo D de la Copa Libertadores que jugarán Barcelona de Ecuador y Boca Juniors .

El encuentro, que se disputará en el estadio Monumental, se pondrá en marcha a las 21 (hora argentina). El arbitraje estará a cargo del colombiano Carlos Betancur. Se podrá seguir por los canales Fox Sports y Telefé (Argentina) y Disney+ (Sudamérica).

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