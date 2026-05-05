Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Así están las posiciones del Grupo D:
Posibles formaciones:
Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
A qué hora jugarán Barcelona-Boca:
El encuentro, que se disputará en el estadio Monumental, se pondrá en marcha a las 21 (hora argentina). El arbitraje estará a cargo del colombiano Carlos Betancur. Se podrá seguir por los canales Fox Sports y Telefé (Argentina) y Disney+ (Sudamérica).
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por el Grupo D de la Copa Libertadores que jugarán Barcelona de Ecuador y Boca Juniors.