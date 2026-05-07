Desarticularon una banda narco cultivaba su marihuana en un campo de La Rioja

La Policía Federal Argentina desmanteló una organización narco en La Rioja, incautando un arsenal de armas, grandes cantidades de marihuana y múltiples plantas de cannabis (La Red 88.3)

Un importante operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) alteró la rutina de los habitantes de La Rioja durante las últimas horas, tras una serie de allanamientos simultáneos que expusieron la magnitud de una presunta red narco. La intervención, desarrollada en un campo de la zona de Aguadita de Vargas, a escasos kilómetros del área urbana, permitió el secuestro de una gran cantidad de armas de fuego, droga y vehículos que, según las primeras pesquisas, estarían vinculados a la distribución de estupefacientes en la región.

Los agentes, siguiendo directivas de la Justicia Federal, irrumpieron en el predio rural donde se localizó el núcleo operativo de la organización. El lugar se encontraba resguardado y era utilizado, según se indicó, tanto para la producción como para el procesamiento de marihuana, destinada a la venta en la capital provincial.

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Durante el procedimiento, se incautaron alrededor de 7 kilos de marihuana en forma de cogollos y unas 170 plantas en diferentes etapas de desarrollo. Estas cifras dan cuenta de la capacidad productiva de la banda y del nivel de organización alcanzado para abastecer el mercado local.

Según informó el portal Nueva Rioja, junto a la droga, los efectivos incautaron 21 armas de fuego y una cantidad significativa de municiones, lo que refuerza la hipótesis de que la organización no solo estaba dedicada al narcotráfico, sino que contaba con medios para su propia protección y, eventualmente, para la defensa de su actividad ilícita. También se secuestraron tres vehículos que, según las primeras investigaciones, eran utilizados para la distribución de la droga en distintos puntos de la provincia.

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Diversas armas de fuego, incluyendo rifles y escopetas, junto con gran cantidad de municiones, fueron secuestradas a una organización narco en La Rioja (Nueva Rioja)

El operativo fue resultado de una denuncia anónima, que permitió a la Justicia Federal abrir una causa y ordenar las medidas que derivaron en los allanamientos. Según se informó, la banda operaba con un esquema jerarquizado, manteniendo como base el predio rural allanado, donde se llevaba adelante el cultivo y procesamiento de la droga. La producción era posteriormente distribuida en la ciudad capital.

Como resultado directo de los procedimientos, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal, que instruye la causa a través del juez interviniente y el secretario designado. Los nombres de los detenidos no fueron difundidos, pero se detalló que todos tendrían roles activos en la operativa diaria de la banda, desde el cultivo hasta la distribución de la droga.

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El avance de la causa quedó en manos de la Justicia Federal, quien determinará los próximos pasos en función de las pruebas recolectadas durante los allanamientos.

En el marco del operativo, los efectivos también realizaron peritajes sobre las armas y los vehículos incautados, con el objetivo de establecer si alguno está vinculado a otras causas abiertas en la provincia o en jurisdicciones vecinas. Según el comunicado policial, no se descarta que haya más implicados que podrían quedar imputados en las próximas horas, a partir del análisis de los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.

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Hace unos días, el narcotráfico sufrió otro golpe, pero en la Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense detuvo a dos miembros de una banda narco en un descampado de Merlo. Fuentes policiales detallaron que todo comenzó cuando vecinos de barrio Samoré alertaron sobre una carpa, ubicada en un terreno baldío ubicado en Avenida Argentina entre Garmendia y Lacroze, desde donde comercializaban estupefacientes. Según señalaron, se trataba de una banda organizada que contaba con varias personas armadas y roles definidos: “sátelite”, “campana” y “soldadito”. De acuerdo con la reconstrucción efectuada, el grupo utilizaba handys para coordinar la operatoria y alertar sobre la llegada de compradores o la posible presencia policial.

Tras recolectar esta información, agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo en el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, varios sospechosos se dieron a la fuga, aunque finalmente lograron detener a dos de ellos: Luis Fernando Galarza (28) y O. D. R. (17).

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