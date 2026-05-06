Una semana en el mundo Milei: daño interminable, exigencias de cambio y llamados a votar en contra de Karina

Javier Mile junto a su hermana Karina durante el informe de Adorni en Diputados (REUTERS)

Mientras el presidente Javier Milei se prepara para dar un discurso en el Instituto Milken, en Los Ángeles —en lo que será su viaje número 16 a Estados Unidos—, en la Argentina prácticamente todos sus ministros imploran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dé un paso al costado. Sin embargo, los hermanos Milei parecen decididos a mantenerlo en el cargo, aun cuando se acumulen las crisis.

La comitiva oficial es reducida: solo acompañan al Presidente el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Karina Milei decidió quedarse en el país. En las últimas horas volvió la danza de nombres para suceder a Adorni, aunque el funcionario se prepara para la reunión de la mesa política del viernes.

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En caso de un cambio, el de Adorni no sería el único. Algunos plantean que, para reforzar el “lavado de imagen”, deberían realizarse varias modificaciones en simultáneo. Incluso se menciona utilizar su figura para avanzar sobre áreas vinculadas a Santiago Caputo. En Casa Rosada ya no creen que “lo peor haya pasado”.

Hoy declara el hijo de una de las jubiladas que le prestaron dinero a Adorni. Todo puede ocurrir en un juzgado que avanza con rapidez y que filtra a la prensa detalles de cada declaración. La Libertad Avanza, Ariel Lijo… y la tensión sigue en aumento.

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Manuel Adorni, más complicado (REUTERS)

El último informe de la consultora Zuban Córdoba indica que el 57,3% de los argentinos tiene una imagen negativa del Gobierno, frente a un 42,3% positiva. Este dato admite dos lecturas. La primera, desde la política: dos senadores (uno peronista y otro radical) y un dirigente del triunvirato de la CGT coincidieron en que, pese a la caída, no hay una figura opositora capaz de capitalizar ese descontento.

La segunda interpretación es del propio analista. Gustavo Córdoba, titular de la consultora, señaló: “Tendemos a sobreestimar la capacidad de los gobiernos y subestimar el contexto. Pero el contexto manda, sobre todo el económico. Pensar que nadie capitaliza el descontento con Milei es un error: el clima de opinión marca más de un 60% de antimileísmo”.

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“Que ese número no tenga representación compacta es lógico, porque falta tiempo. Cuando hay voto castigo es contra el oficialismo. Milei fue esa herramienta de castigo. Eso puede repetirse el año próximo si no hay recuperación del poder adquisitivo. No me preocupa tanto que nadie capitalice, sino si la oposición logra unificarse en torno a consensos como la educación y la salud pública. Los argentinos ya saben lo que no quieren; falta construir lo que sí desean”, agregó.

Estos números, aunque públicamente se relativizan, impactaron fuerte dentro del oficialismo. Algunos consideran que se está perdiendo una ventana clave para avanzar en reformas. Creen que, después del Mundial, será mucho más difícil impulsar cambios, ya que la campaña electoral estará en marcha y los acuerdos con opositores “moderados” serán más complejos.

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Las bases libertarias en redes sociales, agrupadas bajo el lema “Las Fuerzas del Cielo”, también muestran descontento, más allá de la interna —ya sin retorno— entre Santiago Caputo y Karina Milei. “Llegamos rompiendo el sistema, ahora tenemos que ordenarnos. Llegamos para quedarnos”, repiten en encuentros militantes.

Crece el fastidio entre los ministros por la situación del jefe de Gabinete

¿Hay un “post Milei”? La discusión ya está sobre la mesa. El abogado y militante oficialista Alejandro Sarubbi Benítez, conductor de “La trinchera” en el streaming “Carajo”, defendió a las bases digitales bonaerenses en su enfrentamiento con Ramón “Nene” Vera, cercano a Sebastián Pareja, principal operador de Karina Milei en la provincia.

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Sarubbi fue más allá y llamó directamente a no votar a La Libertad Avanza en 2027 en la provincia de Buenos Aires. “A los pibes les digo que tienen tres opciones: armar un partido propio para bancar al Presidente desde otro lugar; votar otra cosa que no sea LLA; o no votar. Esto está todo abajo. En mi humilde opinión, mierdas no se votan. ¿Mi consejo? Voten otra cosa en la provincia de Buenos Aires”, lanzó.

“Qué equivocado está este muchacho”. La frase, pronunciada por uno de los hombres fuertes de la CGT en respuesta a dichos de Máximo Kirchner, trascendió los pasillos de Azopardo. En la central obrera creen que el líder de La Cámpora busca recuperar protagonismo tras haberlo perdido.

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Del lado camporista, en cambio, se sintió un destrato hacia sus dirigentes, que se movilizaron a Plaza de Mayo. Entre ellos, Mayra Mendoza (Quilmes) y Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner. “Nos hacían paro por Ganancias y ahora mirá cómo estamos”, señalaron.

El sábado, dirigentes como Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Andrés Rodríguez (UPCN) participaron de un acto peronista en la Ciudad de Buenos Aires. También estuvo Juan Manuel Olmos, uno de los principales referentes del peronismo porteño, quien pidió abiertamente una interna para evitar una síntesis forzada. Recordó el escenario de 2003, cuando compitieron Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá. “El triunfo de Kirchner le dio legitimidad”, explicó.

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Máximo Kirchner

Esa postura fue compartida por otros dirigentes. “Con Cristina presa e imposibilitada para ser candidata, no queda otra que competir”, afirmó un diputado del PJ.

¿Y la economía? Más allá de los reclamos del ministro Luis Caputo hacia la política, Infobae dialogó con Martín Redrado, ex presidente del Banco Central y director de Fundación Capital. Si bien destacó como un logro clave el equilibrio fiscal, advirtió que solo cinco sectores son competitivos en el actual esquema: energía, agro, minería, economía del conocimiento y, en menor medida, el sistema financiero.

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“Estos sectores no generan suficiente empleo ni ingresos para la población. La discusión hacia adelante es empleo e ingresos”, afirmó.

Su diagnóstico es contundente: “Con este esquema tenemos un país para 10 millones de argentinos”. Para revertirlo, planteó tres ejes macroeconómicos: un régimen cambiario de largo plazo, la normalización del sistema financiero y una definición clara del régimen monetario.

En el plano productivo, propuso una reforma impositiva que elimine tributos distorsivos y amplíe la base, inversión en infraestructura logística (rutas, puertos y trenes) y el desarrollo de crédito a largo plazo en pesos para acceso a la vivienda. En este punto destacó el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), estimado en 70 mil millones de dólares, como herramienta para financiar préstamos a 30 años y motorizar el empleo.