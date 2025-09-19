Qué puedo ver

“La diplomática”: llega la tercera temporada y revela un escenario de crisis internacional con tensiones inéditas entre EEUU y Reino Unido

Nuevos episodios exploran alianzas frágiles, sospechas en la Casa Blanca y dilemas personales que desafían la estabilidad global

Keri Russell. Rufus Sewell. Allison Janney. Bradley Whitford. La diplomática» vuelve el 16 de octubre. (Netflix)

El reciente lanzamiento del tráiler oficial de la tercera temporada de La diplomática ha intensificado la expectativa entre los seguidores de la serie, quienes ahora cuentan con la confirmación de que los nuevos episodios llegarán a Netflix el 16 de octubre. Este adelanto, no solo anticipa un cambio de escenario hacia Washington, sino que también expone el clima de tensiones políticas y la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Reino Unido, dos aliados históricos cuya relación se verá puesta a prueba como nunca antes.

(ATENCIÓN SPOILERS)

La trama de esta nueva entrega se sitúa tras la muerte del presidente Rayburn, interpretado por Michael McKean, un hecho que sacude los cimientos del poder en Washington y deja a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) al frente de la Casa Blanca. La legitimidad de Penn se ve amenazada por las sospechas que rodean su ascenso, especialmente después de que Hal Wyler (Rufus Sewell) sugiera que un colaborador de la nueva presidenta estuvo implicado en el ataque al buque británico, detonante de la crisis internacional que vertebra la serie. Esta acusación, sumada a la desconfianza generalizada, configura un escenario de máxima inestabilidad.

Netflix confirma el estreno de
Netflix confirma el estreno de la nueva temporada de La diplomática para el 16 de octubre. (Crédito: Liam Daniel/Netflix © 2025)

En este contexto, Kate Wyler (Keri Russell), embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido y protagonista central, se enfrenta a un dilema personal y profesional. Junto a su esposo Hal, Kate califica a la presidenta como “terriblemente defectuosa”, cuestionando su capacidad para liderar en un momento crítico. La relación de Kate con el secretario de Relaciones Exteriores británico, Austin Dennison (David Gyasi), se vuelve cada vez más compleja, mientras que su vínculo con el primer caballero, Todd Penn (Bradley Whitford), adquiere matices inquietantes.

El avance de la temporada sugiere que el Pentágono estaría elaborando planes de guerra, lo que introduce la posibilidad de un conflicto directo entre Estados Unidos y Reino Unido. La frase promocional de la serie, “No hay alianza que dure para siempre”, resume el espíritu de una trama que explora los límites de la diplomacia y la lealtad entre naciones.

El Pentágono prepara planes de
El Pentágono prepara planes de guerra en la nueva entrega de La diplomática. (Crédito: Idris Solomon/Netflix © 2025)

La tercera temporada de La diplomática constará de ocho episodios, ampliando así el desarrollo de las consecuencias políticas y personales derivadas de la muerte del presidente Rayburn, el ascenso de Grace Penn y las maniobras de Hal para acercar a Kate a la vicepresidencia. Esta expansión permitirá profundizar en los vínculos diplomáticos y personales que sostienen —y al mismo tiempo ponen en riesgo— a la protagonista.

El elenco principal regresa casi en su totalidad, con Keri Russell como Kate Wyler, Rufus Sewell como Hal Wyler, David Gyasi como Austin Dennison, Ato Essandoh como Stuart Heyford, Ali Ahn como Eidra Park, Rory Kinnear como la primera ministra Nicol Trowbridge, Allison Janney como Grace Penn, Bradley Whitford como Todd Penn, Nana Mensah, Celia Imrie y Michael McKean. La única ausencia destacada es la del presidente Rayburn, cuya muerte marca el inicio de la nueva temporada.

Kate Wyler enfrenta dilemas personales
Kate Wyler enfrenta dilemas personales y profesionales en medio de una crisis internacional. (Crédito: Nick Wall/Netflix © 2025)

La serie, creada por Debora Cahn, quien también ejerce como showrunner y productora ejecutiva, ha sido reconocida por su capacidad para combinar el drama político con giros de suspenso propios de un thriller. Según la sinopsis oficial de Netflix, “En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política”.

Durante la segunda temporada, la historia se centró en las consecuencias de la detonación de una bomba en el centro de Londres, llevando a Kate Wyler a investigar una red de mentiras y engaños dentro del gobierno británico, mientras intentaba equilibrar su relación con su casi exmarido. El desenlace dejó a los espectadores con un final de suspense, característico de la serie, y preparó el terreno para los nuevos desafíos que enfrentará la protagonista.

La tercera temporada de La
La tercera temporada de La diplomática constará de ocho episodios y profundizará en las consecuencias políticas. (Crédito: Liam Daniel/Netflix © 2025)

La tercera temporada promete mantener la intensidad narrativa, con un juego de poder entre Washington y Londres, dudas sobre la legitimidad de la presidenta y tensiones militares que convierten esta entrega en un punto de inflexión para la serie. Además, Netflix ha confirmado que La diplomática ya fue renovada para una cuarta temporada, asegurando la continuidad de las intrigas y conflictos que han consolidado a la serie como uno de los grandes éxitos de la plataforma.

