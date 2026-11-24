Jensen Huang retomó su puesto como presidente ejecutivo de Nvidia tras once días de gestión interina de Colette Kress (Composición Infobae/REUTERS).

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Colette Kress dejó el cargo de directora ejecutiva interina de Nvidia y retomó sus funciones como directora financiera tras la restitución inmediata de Jensen Huang a la compañía. La decisión puso fin a sus 11 días al frente de la empresa.

La empresa comunicó el lunes que Huang volvió a ejercer como presidente, director ejecutivo e integrante de su consejo de administración, después de dimitir por los escándalos de relaciones extramatrimoniales que involucraban a Alice Huang, una presunta espía china, y a Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.

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En un comunicado, la compañía confirmó la continuidad de la interina en el puesto que ocupa desde 2013: “Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como directora ejecutiva interina, además de sus continuas responsabilidades como directora financiera de Nvidia”.

Kress, de 59 años, retoma así la conducción de las finanzas de la fabricante de chips. Entre sus tareas está la supervisión de acuerdos de financiación vinculados a la expansión de la inteligencia artificial.

De acuerdo con Fortune, fue excluida de las discusiones que mantuvo el domingo la junta directiva de Nvidia sobre la reincorporación de Huang.

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Días antes, había dicho en una entrevista con CNBC que habían descartado restituirlo: “Jensen renunció a su puesto en Nvidia y la junta aceptó su renuncia. La junta ha decidido no reincorporar a Jensen. Esa es nuestra declaración y lo que la junta ha decidido hacer”.

La junta directiva de Nvidia excluyó a Colette Kress de las deliberaciones sobre la reincorporación de Huang (Nvidia/Handout vía REUTERS).

Kress vuelve a Finanzas mientras sigue abierta una investigación de la SEC

El regreso de Kress a su cargo habitual coincide con una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre las prácticas contables de Nvidia. El alcance de la pesquisa no se ha precisado y su apertura no significa que la compañía haya cometido irregularidades.

Uno de los asuntos que ha despertado atención es el apoyo financiero que Nvidia brinda a empresas emergentes de inteligencia artificial para que compren sus chips. La compañía financia a esas startups y estas utilizan luego los fondos para adquirir sus productos. No se ha determinado si esas operaciones forman parte de la investigación.

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Durante la primavera pasada, Kress planteó internamente dudas sobre la selección de prestatarios y la valoración de las garantías de los préstamos, según Fortune.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos mantiene abierta una investigación sobre la contabilidad de Nvidia. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Otro tema que podría ser parte de la investigación es la modificación del desglose geográfico de los ingresos. Singapur dejó de figurar a mediados de 2025 entre los mercados que Nvidia informaba por separado, aunque antes integraba las cinco ubicaciones geográficas de ingresos de la empresa.

Megaspeed, cliente de Nvidia sospechoso de evadir los controles de exportación de chips de Estados Unidos y empresa en la que la amante de Huang era ejecutiva, tiene su sede en Singapur.

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Como directora financiera, Kress tiene responsabilidades sobre la presentación de las cuentas y la evaluación de compromisos financieros. Shawn Cole, presidente y cofundador de la firma Cowen Partners Executive Search, dijo a Fortune que una indagación de la SEC sobre supervisión financiera suele recaer en el ámbito de quien ocupa ese cargo.

“Como directora financiera, se enfrenta a sus propios riesgos profesionales, fiduciarios y potencialmente legales”, consideró Cole.

Nvidia retiró a Singapur de los mercados reportados de forma individual en su desglose de ingresos (REUTERS/Rick Wilking/Archivo).

La restitución de Huang terminó la búsqueda de un CEO permanente

La decisión del consejo de reinstalar a Huang puso fin al proceso de selección de un director ejecutivo permanente, que contemplaba candidatos internos y externos. Kress no había manifestado públicamente interés en ocupar el cargo de forma definitiva.

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Durante ese período, afirmó que el negocio continuaba con normalidad. En declaraciones a CNBC, aseguró que los clientes respaldaban a Nvidia y que la demanda mantenía su crecimiento. En una reunión general con empleados, pidió avanzar y mencionó aumentos salariales.

El mercado reaccionó al retorno de Huang con una subida del 31% en las acciones de Nvidia el lunes, mientras que el Nasdaq avanzó más de un 6%. Kress posee directa e indirectamente unas 4.775 millones de acciones, valoradas en aproximadamente USD 778 millones al cierre de esa jornada, precisó CNBC.