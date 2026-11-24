Especialistas en seguridad nacional de Estados Unidos advirtieron que el gobierno chino utiliza asociaciones académicas para tareas de recolección de datos. (CONTACTO VÍA EUROPA PRESS)

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Stephanie Newell, profesora de inglés en la Universidad de Yale, aceptó sin dudar la invitación para convertirse en miembro honorario de un instituto internacional que incluía entre sus filas a algunos de los nombres más prestigiosos de la crítica literaria mundial. Meses después, la propia académica terminó por sospechar que esa distinción formaba parte de una operación vinculada a China que, según analistas de inteligencia consultados por la periodista Clara Molot de Vanity Fair, podría tener fines de espionaje.

La carta que recibió Newell estaba firmada por un tal Julian Lee “en nombre de la Secretaría” del International Institute of Literature & Arts (IILA), que decía reunir a académicos de Yale, Stanford, Oxford y Cambridge. “No hay cuotas ni membresías”, aseguraba el texto, según reprodujo Newell a Vanity Fair. Entre los nombres que figuraban como miembros, la profesora reconoció a colegas de renombre como Gayatri Spivak, Homi Bhabha y Franco Moretti, lo que terminó de convencerla de sumarse.

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Las señales de alarma que encendió el instituto

El entusiasmo inicial de Newell se transformó en desconfianza cuando descubrió que había sido incluida en la lista de líderes del instituto, pese a que solo había aceptado integrar un comité académico. “Por favor, eliminen mi nombre”, escribió entonces a Lee, según el correo citado por la revista.

Poco después recibió un borrador del boletín del IILA con una biografía suya “perplejamente mal escrita”. “Por favor, eliminen mi perfil del boletín, ya que contiene demasiados errores para su circulación y está muy mal redactado”, le pidió Newell a Lee.

La lista de miembros también despertó sospechas: junto a teóricos y críticos reconocidos aparecía la novelista Pat Barker, ajena al mundo académico, y alrededor de media docena de profesores chinos, entre ellos uno que ya había fallecido. “Siempre fui un poco escéptica”, escribió Newell a una colega que también había aceptado la membresía sin saber quién estaba detrás. “Empiezo a preguntarme qué está pasando y si nos han engatusado hacia algo que no existe”, agregó en ese correo, que Newell compartió con la autora del artículo.

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Múltiples profesores de universidades occidentales denunciaron la inclusión no autorizada de sus nombres en las listas del organismo.

El rastro digital del IILA resultó igual de confuso que su funcionamiento interno: el instituto dice tener sede en California, pero su sitio web habría sido registrado en China. Un especialista en tecnología de la información que revisó la página para Vanity Fair concluyó que había sido construida con inteligencia artificial y presentaba fallas y enlaces rotos, mientras que el nombre del archivo del logo correspondía a la palabra china para “imagen”.

El rastro en Colorado y la figura de Michael Chu

Los registros de dominio ubican al propietario del sitio en la provincia de Hubei, en el centro de China, cuya capital es Wuhan. Sin embargo, un error en el código administrativo de la página reveló que la computadora utilizada para publicar contenidos no estaría en China sino probablemente en el sudeste asiático: cada publicación lleva una marca horaria con el huso UTC+7, correspondiente a Bangkok, Hanói, Yakarta o Phnom Penh. Según el análisis técnico citado por la publicación, el reloj interno de ese equipo adelanta unos segundos de manera constante en cada edición, lo que indicaría que una sola persona administra el sitio.

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El IILA afirma en su web ser una organización 501(c)(3), pero el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos no tiene registro de ella, y tampoco figura inscripta en California. En cambio, los registros de Colorado muestran que una entidad llamada “International Institute of Literature and Arts” fue registrada como organización sin fines de lucro en agosto de 2025, en la dirección de un servicio de casillas virtuales en Denver, y mantiene estatus de “morosa” desde fines de ese mes. Un periódico local de Denver había publicado en mayo una nota preguntando por qué “más de 12.000 empresas distintas usan” esa misma dirección.

Exfuncionarios del FBI y de la Casa Blanca consultados por la revista estadounidense sostienen que fabricar asociaciones ficticias es una táctica documentada para construir redes de influencia a largo plazo en entornos universitarios de Occidente

Otras organizaciones que comparten esa dirección en Colorado, entre ellas la National Academy of Artificial Intelligence, el International Institute of Film Science & Arts y el International Institute of Engineering Psychology, fueron objeto de una investigación de la revista Nature publicada en septiembre. Según esa investigación, citada por Vanity Fair, esas entidades incluían entre sus miembros a académicos de alto nivel, muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento. El nombre que más se repetía en esas organizaciones era el de Michael Chu, cuyo nombre chino, Chaoyang Zhu, también figura como el responsable de la inscripción del IILA en los registros públicos.

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El nombre de Chu había figurado antes en el sitio del IILA, en el espacio donde ahora aparece Julian Lee, y su biografía, recuperada de una página ya eliminada a través de Wayback Machine, incluía un paso por otra universidad falsa que pertenecería a la misma red: la City University of Colorado.

Consultada por la revista, la secretaría del IILA envió una serie de correos sin firma en los que explicó que la dirección en Colorado era solo “un punto de registro transitorio” mientras se completaba la mudanza a una “nueva sede regional y nacional”. El estatus de “morosa”, sostuvieron, “refleja una demora administrativa entre entidades”. Sobre las otras organizaciones vinculadas a Chu señaladas por Nature, la secretaría respondió: “No sabemos” por qué comparten la misma dirección.

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Consultado directamente, Chu negó cualquier vínculo actual con el instituto. “No tengo contacto con el Gobierno chino en este momento” y “no estoy relacionado con el IILA en este momento, y no soy responsable de ningún trabajo del IILA”, escribió en respuesta a Vanity Fair, en la que especuló que la controversia se debía a un problema con la empresa que gestionaba previamente el registro de la organización. Una vocera de la embajada china, por su parte, dijo no estar “familiarizada con la situación específica” mencionada por la periodista.

Otros académicos atrapados en la misma red

El caso de Newell no fue aislado. César Pablo Domínguez Prieto, profesor de literatura comparada en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, recibió el mes pasado una invitación del IILA para dar una charla en un ciclo de seminarios y recibir un “Premio al Orador Destacado”. Al investigar la plataforma, encontró los mismos registros públicos que exponían el nombre de Zhu y el estatus moroso en Colorado.

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El análisis técnico del portal web del instituto reveló registros de dominio en China y marcas horarias correspondientes al sudeste asiático. (REUTERS/Bryan Woolston)

“Esta solicitud me llevó a revisar su plataforma, donde descubrí que los nombres y credenciales académicas de varios de ustedes figuran actualmente en su sitio web”, escribió Prieto en un correo a un grupo de colegas que incluía al profesor de Cornell Jonathan Dwight Culler, al de Harvard David Damrosch y al de la Universidad Jiao Tong de Shanghái Wang Ning.

Damrosch, profesor de literatura mundial y comparada, se mostró indignado al enterarse de que su nombre seguía siendo utilizado sin su “conocimiento ni permiso”, pese a que había pedido su eliminación semanas antes sin obtener respuesta. Su nombre fue finalmente retirado del sitio. Culler, por su parte, planteó una hipótesis: “Sospecho que está organizado por los chinos para ubicar a académicos chinos en compañía de académicos occidentales distinguidos, pero todo es un poco un misterio”, le dijo a la autora del artículo.

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El propio Moretti confirmó que ni siquiera sabía que figuraba como miembro hasta que fue consultado. “Lo comprobé, ¡y tenés razón! Soy miembro ahí”, respondió cuando le preguntaron si había aceptado conscientemente la membresía del instituto.

Yale eliminó el anuncio en el que celebraba la distinción de Newell una vez que surgieron las dudas sobre la legitimidad del IILA. La Universidad Jiao Tong de Shanghái, en cambio, mantiene publicado en su web el reconocimiento al profesor Wang por el “Global Laureate Award in Literature and Cultural Theory”, al igual que una revista supervisada por la Academia Nacional de las Artes de China, dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo, que celebró el premio de Wang en octubre.

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Un posible modelo de negocio y una hipótesis de inteligencia

Para Prieto, el objetivo del instituto sería claro: “El modelo de negocio de esta organización se basa en colocar unilateralmente los nombres de académicos muy respetados, como ustedes, en su sitio web sin consentimiento informado ni explícito, mientras utiliza invitaciones dirigidas a series de seminarios como la que recibí a modo de anzuelo”. Según su correo, el prestigio colectivo serviría para dar apariencia de legitimidad y así poder cobrar a investigadores jóvenes membresías anuales de entre 95 y 175 dólares por certificados sin valor. Esa información sobre precios, señala el artículo, ya fue retirada del sitio del IILA.

La hipótesis de Prieto coincide con lo reportado por Nature: la revista no identificó a nadie que admitiera haber pagado por algún premio o título de estas sociedades académicas, pero las fuentes consultadas para esa investigación especularon con que estarían diseñadas para atraer a profesores jóvenes en China dispuestos a pagar por codearse con académicos de mayor prestigio.

Sin embargo, especialistas en seguridad nacional consultados por Vanity Fair plantearon una lectura más preocupante. Jeff Fields, investigador del Instituto de Seguridad y Gobernanza de la Universidad de California en Berkeley y exagente especial adjunto a cargo de contrainteligencia en la oficina del FBI en San Francisco durante más de 20 años, dijo estar familiarizado con este tipo de esquemas: “Una de las cosas que les gusta hacer es fabricar estas asociaciones que luego usan como palanca para operaciones más sofisticadas”, afirmó en referencia al Gobierno chino.

Según explicó Fields, la inteligencia china suele jugar a largo plazo, invirtiendo años en exagerar o inventar afiliaciones por si en algún momento necesita utilizarlas, ya sea para darle credibilidad a alguien o para acercarse a un objetivo específico a través de conexiones ya establecidas.

Jake Braun, quien se desempeñó como subdirector nacional cibernético principal en funciones de la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden, coincidió con ese diagnóstico y citó la llamada teoría de los “mil granos de arena” de la inteligencia china: dada su enorme población, el país tendría la capacidad de desplegar una cantidad extraordinaria de personas en tareas de recolección de información, no necesariamente oficiales de inteligencia, cada una aportando un fragmento mínimo de datos que, combinados, conformarían un aparato de inteligencia sumamente eficaz.

Newell contó además que la plataforma del IILA le pidió crear una cuenta con su correo electrónico y una contraseña, aunque tras iniciar sesión el sitio no mostraba ningún cambio. Ni Fields ni Braun se mostraron demasiado preocupados por la posibilidad de que esas contraseñas pudieran usarse para vulnerar las cuentas universitarias o los correos de los académicos. Según Braun, lo más probable es que el instituto funcione también como plataforma para dar credibilidad a campañas de desinformación al asociarlas con académicos reconocidos, una táctica que, según dijo, ya había visto emplearse antes para influir en narrativas sobre China dentro de las principales universidades de Occidente.

Las universidades chinas detrás de los fellows

Los profesores chinos que figuran como miembros del IILA provienen principalmente de tres universidades públicas, y por lo tanto financiadas por el Estado, todas ubicadas en Shanghái: la Universidad de Fudan, la Universidad Jiao Tong de Shanghái (SJTU, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Shanghái. En julio de 2026, el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyó a Fudan y a la SJTU en una lista de instituciones académicas y de investigación consideradas “motivo de preocupación para la seguridad nacional”.

La SJTU ya había estado bajo escrutinio tras un incidente de 2023 en el que cinco estudiantes chinos inscriptos en su programa conjunto con la Universidad de Michigan habrían fotografiado ejercicios militares en una instalación de entrenamiento de la Guardia Nacional en ese estado. Los estudiantes fueron acusados en octubre de 2024 de realizar declaraciones falsas y delitos relacionados, meses después de haber abandonado el país tras graduarse, según la denuncia federal. Tres meses más tarde, la Universidad de Michigan anunció la finalización de su asociación de dos décadas con la SJTU, citando motivos de seguridad nacional, aunque esa alianza sigue apareciendo en el sitio web de la institución china.

La Universidad de Fudan, por su parte, estuvo vinculada al reciente caso de espionaje de John Rodgers, exempleado de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien habría canalizado información gubernamental clasificada hacia un espía que conoció en una conferencia en China. Rodgers habría enviado luego información sensible a un profesor de Fudan y terminó dando clases en esa universidad tras dejar la Reserva Federal. En julio fue condenado a 38 meses de prisión federal por hacer declaraciones falsas a investigadores federales sobre el intercambio de información restringida de la Reserva Federal con operativos de inteligencia chinos.

Pese a estos antecedentes, Damrosch señaló que esas universidades también albergan los principales programas de literatura de China, por lo que su presencia en la lista del IILA tendría sentido desde una perspectiva estrictamente académica.

La defensa de Wang Ning y el cierre del caso

Algunos de los profesores chinos que integran la lista del IILA, además de su pertenencia a universidades públicas, mantienen vínculos con el Partido Comunista Chino. Wang, por ejemplo, es decano del Instituto de Artes y Humanidades de la SJTU, que alberga un centro de investigación creado junto con el departamento de propaganda municipal del partido en Shanghái, enfocado en la imagen internacional de China. En 2023, Wang impulsó además la creación de un centro de investigación cultural en la SJTU dedicado al trabajo de “frente unido” de China, una estrategia que la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China describió como utilizada “para cooptar y neutralizar fuentes de oposición potencial a las políticas y la autoridad del Partido Comunista Chino gobernante”.

Consultado por la autora de la nota, Wang se mostró dispuesto a hablar y señaló que sabía que Vanity Fair “es una prestigiosa revista popular en Estados Unidos”. Durante una videollamada realizada desde una habitación vacía en Pekín, el académico aseguró que conocía el correo de Prieto pero que creía que su colega estaba equivocado, y se mostró convencido de la legitimidad del IILA.

Wang sostuvo que los miembros que él mismo nominó desde su universidad no debieron pagar ninguna cuota, y afirmó haberse comunicado tanto con Chu como con Lee, aunque dijo no creer que importe no haberlos conocido en persona. Según el profesor, lo que le daría autenticidad a la academia son sus propios miembros y los logros que han alcanzado, algo en lo que, señaló la autora, todas las fuentes consultadas coinciden.

Newell, por su parte, prefirió tomarse el episodio con humor. “Ojalá sean espías chinos, por favor”, dijo sobre el liderazgo del IILA. “Eso sería una de las mejores cosas de toda mi vida”. “Me encanta la idea de engañar a los principales académicos”, agregó la profesora de Yale. “Creo que es gracioso que seamos tan famosos, que nuestros egos... el hecho de que ninguno de nosotros haya cuestionado recibir premios y membresías y que todos los hayamos aceptado con tanto entusiasmo contándoselo a nuestras universidades sobre lo inteligentes que somos... digo, es gracioso, y patético, y dice mucho sobre la profesión”.