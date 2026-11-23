El consejo de administración de Nvidia aprobó por unanimidad la reincorporación de Jensen Huang a la presidencia y dirección ejecutiva de la compañía

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Los diez integrantes del consejo de administración de Nvidia respaldaron este lunes por unanimidad el regreso de Jensen Huang a la presidencia y dirección ejecutiva de la compañía, después de que el empresario abandonara sus cargos el 12 de noviembre en medio de un escándalo por sus vínculos personales con una ejecutiva tecnológica china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía de Beijing. La decisión fue adoptada tras una serie de encuentros con el directivo y consultas con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en un caso que también puso bajo escrutinio las posibles implicaciones para la seguridad nacional de una de las empresas más importantes de la industria de inteligencia artificial.

El grupo que tomó la determinación está encabezado por Harvey C. Jones, presidente del consejo y socio gerente de Square Wave Ventures, una firma de inversiones privadas. Jones fue una de las figuras más visibles durante la crisis que atravesó la empresa y participa en los comités de auditoría y de nominaciones y gobierno corporativo.

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Otro de los integrantes con trayectoria en el ecosistema inversor es Tench Coxe, antiguo director gerente de Sutter Hill Ventures, una firma de capital de riesgo. Dentro de Nvidia forma parte de los comités de auditoría y remuneraciones, dos áreas vinculadas con la supervisión financiera y las decisiones sobre compensaciones de los principales ejecutivos.

La composición del consejo también incluye perfiles procedentes del ámbito académico y científico. John O. Dabiri es profesor de aeronáutica e ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California (Caltech). Entre 2021 y 2025 integró el Consejo de Asesores del presidente Joe Biden en Ciencia y Tecnología. En Nvidia participa en los comités de remuneraciones y de nominaciones y gobierno corporativo.

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Harvey C. Jones afirmó que el regreso de Jensen Huang responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes de la firma

Dawn Hudson aporta experiencia en dirección empresarial y comunicación comercial. Fue directora de marketing de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y presidenta y directora ejecutiva de Pepsi-Cola North America. También trabaja como conferencista y consultora de Nvidia, según su perfil profesional, y ocupa un lugar en el comité de remuneraciones.

La supervisión de las normas internas y los posibles conflictos de intereses cuenta con la participación de Stephen C. Neal, antiguo director ejecutivo y actual presidente emérito y asesor sénior del estudio jurídico Cooley LLP. Es el director independiente principal de Nvidia y preside el comité de nominaciones y gobierno corporativo. Su carrera estuvo centrada, entre otras áreas, en cuestiones relacionadas con las responsabilidades fiduciarias de los directivos y las reglas que deben regir la administración de las compañías.

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Melissa B. Lora es otra de las integrantes con experiencia en grandes estructuras corporativas. Durante 31 años desarrolló distintas funciones ejecutivas en Taco Bell y llegó a ocupar la presidencia de sus operaciones internacionales. En el consejo de Nvidia participa tanto en el comité de auditoría como en el encargado de las nominaciones y el gobierno corporativo.

A su vez, Brooke Seawell representa la experiencia de inversión en empresas tecnológicas. Es socio de capital de riesgo de New Enterprise Associates y anteriormente ocupó puestos ejecutivos en NetDynamics, adquirida por Sun Microsystems, y Synopsis. Actualmente preside el comité de auditoría de Nvidia, responsable de supervisar cuestiones financieras y de control interno.

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Jensen Huang renunció el 12 de noviembre tras revelarse sus vínculos con una empresaria señalada por presunto espionaje para Beijing y con dos empleadas de Nvidia. (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

La experiencia en transformación digital y gestión de información está representada por Aarti Shah, quien trabajó durante 27 años en la farmacéutica Eli Lilly. Su último cargo allí fue el de vicepresidenta sénior y responsable de información y transformación digital. En Nvidia integra los comités de auditoría y remuneraciones.

Mark A. Stevens también procede del sector de las inversiones. Es socio gerente de S-Cubed Capital, una firma de inversión vinculada a una oficina familiar privada, y anteriormente desempeñó la misma función en Sequoia Capital, uno de los fondos de capital de riesgo más conocidos de Silicon Valley. Su actividad dentro del consejo se concentra en los comités de remuneraciones y de nominaciones y gobierno corporativo.

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Completa el grupo Suzanne Nora Johnson, exvicepresidenta de Goldman Sachs. También forma parte del directorio de Pfizer y del consejo de administración de la organización de investigación Brookings Institution. En Nvidia integra el comité de auditoría.

Tras la votación, Harvey C. Jones defendió la continuidad del empresario al frente de la compañía. “El consejo considera que Jensen es la persona adecuada para dirigir Nvidia y que su regreso responde a los intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, afirmó.

La empresa sostuvo que, después de mantener conversaciones con funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense, no encontró motivos para considerar que la reincorporación representara una amenaza para la seguridad nacional. También aseguró que Huang había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera y que colaboraba plenamente con las investigaciones internas.

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Alice Huang, ejecutiva de la tecnológica china Megaspeed, fue señalada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con operaciones de espionaje para Beijing

El directivo había renunciado el 12 de noviembre después de que trascendieran sus relaciones extramatrimoniales con Alice Huang, ejecutiva de la compañía tecnológica Megaspeed, y con dos trabajadoras de Nvidia. Las autoridades de inteligencia estadounidenses atribuyen a la empresaria china presuntos vínculos con actividades de espionaje para Beijing.

La decisión de restituirlo recibió también el respaldo público de Donald Trump.

“La junta directiva de NVIDIA tomó la decisión correcta y apropiada al restituir a Jensen Huang como director ejecutivo”, escribió el presidente estadounidense en Truth Social. Además, sostuvo que el país necesita su liderazgo para impulsar el crecimiento de la compañía y de la economía nacional.

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Trump agregó que el Gobierno no tenía razones para considerar que el regreso del empresario implicara un riesgo para la seguridad nacional y afirmó que el fiscal general, Todd Blanche, había confirmado que no existían pruebas de conductas ilícitas por parte de Huang. Sin embargo, el mandatario pidió que Nvidia mantuviera su investigación interna sobre el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología avanzada.

Donald Trump respaldó públicamente la restitución de Jensen Huang y destacó la importancia de su liderazgo para la economía estadounidense. (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Huang agradeció la decisión y anunció su regreso con “la mayor humildad y un compromiso renovado”. También reconoció el trabajo de Colette Kress, quien había asumido temporalmente sus responsabilidades ejecutivas durante su ausencia.

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