El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el primer ministro húngaro, Péter Magyar, rinden homenaje a los soldados caídos en un cementerio militar de Úzhgorod, Ucrania. 24 de noviembre de 2026. (Reuters)

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el primer ministro húngaro, Péter Magyar, mantuvieron este martes un encuentro en Transcarpatia, región fronteriza entre ambos países, en el que alcanzaron una serie de acuerdos en materia energética, de infraestructuras y de cooperación militar.

La cita se desarrolló en Úzhgorod, capital de Transcarpatia, donde reside una importante minoría húngara estimada en unas 150.000 personas. Magyar se convirtió así en el primer jefe de Gobierno de Hungría en pisar la zona desde 2015, en lo que además constituyó su primer viaje al país vecino desde que asumió el cargo en mayo.

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“Una visita que sin duda traerá resultados positivos”, sostuvo Zelensky, quien precisó que su par húngaro se comprometió a enviar volúmenes adicionales de combustible y a permitir que Kiev resguarde una mayor cantidad de sus reservas de gas en instalaciones húngaras, como resguardo ante los bombardeos rusos. “Hay muchas áreas” en las que ambos pueden trabajar en conjunto, agregó el mandatario ucraniano.

El flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba se normalizó en abril tras la intervención de la Unión Europea. (REUTERS/Thomas Peter)

Ese suministro había quedado interrumpido en febrero por decisión del entonces primer ministro, Víktor Orbán, en protesta por la negativa ucraniana a reparar un tramo del oleoducto Druzhba, ubicado en territorio de Ucrania y dañado por un bombardeo ruso. Sin esa reparación, Hungría no podía seguir recibiendo crudo proveniente de Rusia.

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La provisión se normalizó a fines de abril, luego de que las autoridades de Kiev aceptaran, bajo presión de la Unión Europea, llevar adelante la reparación y habilitar nuevamente el paso del petróleo.

En el plano de infraestructuras, los dos dirigentes sellaron proyectos de reconstrucción, acordaron sumar pasos fronterizos y rutas ferroviarias que conecten a los dos países. El presidente ucraniano indicó, además, que el país vecino colaborará en las labores de desminado del terreno afectado por el conflicto y ampliará su rol dentro de la denominada coalición de voluntarios, la alianza internacional que aporta fondos y armamento a Ucrania. “Encargamos a nuestros equipos que trabajen para garantizar su pronta implementación”, señaló.

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El Parlamento de Ucrania aprobó una reforma legal que otorga un estatus especial a las escuelas con enseñanza en idiomas oficiales del bloque europeo. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Durante la jornada, se rindieron honores en el cementerio militar de la ciudad a los soldados caídos en el conflicto, entre ellos diez militares ucranianos de etnia húngara. Magyar recordó que uno de ellos figuró entre las primeras víctimas de la guerra, desatada en 2022. Zelensky, por su parte, subrayó: “Nuestra capacidad de vivir en un país libre, y la seguridad de nuestros vecinos y de toda Europa, tienen un precio enorme, uno que Ucrania paga cada día”.

Durante el mandato de Orbán, las relaciones entre ambos gobiernos atravesaron años de tensión, motivada en gran parte por las restricciones a los derechos lingüísticos y educativos de la minoría húngara en la región, impuestas por leyes de 2017 y 2019. Esa situación lo llevó a frenar durante años las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, en un contexto marcado además por su cercanía con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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En octubre pasado, el Parlamento ucraniano aprobó una reforma que otorga un estatus especial a los centros educativos donde más de la mitad del alumnado cursa estudios en un idioma oficial del bloque comunitario, como el húngaro, lo que permitió destrabar ese veto y reabrir el camino hacia el ingreso de Kiev al organismo europeo.

A diferencia de los mandatarios extranjeros que suelen dirigirse a Kiev en sus visitas a Ucrania, el primer ministro eligió esta región, lo que llevó a Zelensky a trasladarse hasta allí para el encuentro.

(Con información de EFE y EP)