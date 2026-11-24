FILE PHOTO: FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang speaks during a doorstep after attending the AI Ecosystem Reception in Tokyo, Japan, July 16, 2026. REUTERS/Manami Yamada/File Photo/File Photo

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Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, confirmó ante la junta directiva de la compañía nuevas relaciones extramatrimoniales durante una reunión, según reveló The Wall Street Journal. El encuentro se produjo horas antes de que los directores votaran por unanimidad su reincorporación al cargo, apenas 11 días después de haber renunciado.

El propio Huang ya había admitido semanas atrás una infidelidad vinculada a Alice Huang, una ejecutiva señalada por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con inteligencia china. Pero la reunión del domingo sumó un capítulo que, según las fuentes citadas por el diario, va más allá de los dos vínculos que ya habían trascendido públicamente.

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Qué reveló Huang ante la junta directiva

Durante el encuentro, los directores interrogaron a Huang durante varias horas sobre su conducta, su transparencia y su franqueza respecto a los episodios. Según el reporte, el ejecutivo mostró arrepentimiento por su comportamiento y reconoció “aventuras adicionales más allá de las dos que habían sido ampliamente reportadas”.

El texto no precisa el número exacto de relaciones adicionales ni la identidad de las personas involucradas, aunque otras coberturas periodísticas sugieren que la cifra total de vínculos alegados podría llegar a por lo menos cuatro.

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang gestures as U.S. President Donald Trump (not pictured) delivers remarks during the "Winning the AI Race" Summit in Washington D.C., U.S., July 23, 2025. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Pese a la decisión de reincorporarlo, la junta concluyó que Huang había violado el código de conducta de la empresa, tanto por sostener esas relaciones como por no haberlas revelado a tiempo. La compañía indicó que la investigación independiente sobre si el directivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera continuará, con la cooperación plena del ejecutivo.

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Según trascendió, Huang también se habría reconciliado con su esposa, Lori Huang, en paralelo a las conversaciones con el directorio.

Cuáles son las relaciones señaladas en los reportes

Antes de la confesión del domingo, Huang ya había sido vinculado con al menos tres relaciones extramatrimoniales. La primera, reconocida públicamente por el propio ejecutivo, involucra a Alice Huang, exejecutiva de la firma de computación en la nube con sede en Singapur Megaspeed, bajo investigación del Departamento de Comercio por posible desvío de chips hacia China.

The New York Times reportó posteriormente una segunda relación, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, quien reportaba directamente a Huang. Tras el anuncio de su renuncia, Reuters informó sobre una tercera relación con otra empleada de la compañía cuya identidad no fue revelada.

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FILE PHOTO: Jensen Huang, CEO of Nvidia, attends the US-Saudi Investment Forum in Washington, DC, US, November 19, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

No está claro si las “aventuras adicionales” que Huang mencionó ante la junta el domingo incluyen a esta tercera empleada sin identificar o corresponden a vínculos completamente nuevos.

Jensen Huang ya regresó a Nvidia

La junta acordó el regreso de Huang, tras el respaldo del presidente Donald Trump, quien publicó en Truth Social que la reincorporación sería la mejor decisión “para la empresa, y también, para Estados Unidos”. El mandatario reconoció ante el Journal que había querido intervenir antes, pero dudaba de poder lograrlo: “El clima se volvió cada vez más propicio a medida que la acción de la compañía comenzó a derrumbarse”.

El fiscal general Todd Blanche le habría transmitido a Trump que Huang no era objeto ni blanco de una investigación del Departamento de Justicia y que no existía evidencia de que representara un riesgo para la seguridad nacional. En una llamada a CNBC, Trump afirmó que el directivo había sido “exonerado”: “Creemos que está bien, está absolutamente bien”, dijo, y lo calificó como un “tesoro nacional”.

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En el comunicado oficial de reincorporación, el presidente de la junta, Harvey C. Jones, señaló que los directores “creen que Jensen es la persona indicada para liderar Nvidia” y que su regreso “es lo mejor para los accionistas, empleados, socios y clientes”. El propio Huang expresó sentirse “honrado de regresar a Nvidia” y agradeció el respaldo recibido durante la transición.

FOTO DE ARCHIVO: Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, reacciona a un video durante su discurso de apertura en el CES en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 7 de enero de 2018. REUTERS/Rick Wilking/Archivo

El lunes, al volver a la oficina, el ejecutivo recibió una bienvenida con ovaciones de empleados que coreaban “te amamos, Jensen”. La noticia de su reincorporación impulsó la acción de Nvidia más de un 31%, hasta 165,05 dólares, tras la caída registrada la semana anterior.

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