El portaaviones CVN-81 seguirá en construcción bajo el nombre de Doris Miller; su entrega está prevista para 2034 (Naval History and Heritage Command Naval History And Heritage Command)

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En agosto de 2026, CNN reveló que dentro de la Marina de los Estados Unidos circulaban conversaciones internas para ponerle el nombre del presidente Donald Trump a un portaaviones que, desde 2020, llevaba oficialmente el de un héroe de la Segunda Guerra Mundial.

La noticia generó rechazo público, presión del Congreso y la indignación de la propia familia del homenajeado. Cuatro meses después, la institución cerró el debate.

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“No hay intención de cambiar el nombre del USS Doris Miller”, afirmó un portavoz del secretario de Marina en funciones, Hung Cao, en un comunicado recogido por CNN.

Con esa frase, la Marina confirmó que el buque de clase Ford en construcción en Virginia seguirá honrando a Doris Miller, el marinero afroamericano que se convirtió en símbolo de valentía durante el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941.

Un portavoz de Hung Cao cerró el debate con una declaración que no dejó lugar a interpretaciones (REUTERS/Eric Lee)

Los meses de silencio oficial

Según trascendió en agosto, el buque era referenciado internamente por su número de casco, CVN-81, en lugar de su nombre oficial. Una orden ejecutiva de la Casa Blanca del 13 de agosto utilizó la misma denominación numérica.

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La propuesta nunca se formalizó ni se anunció públicamente. La familia de Doris Miller tampoco fue notificada. Willie Bledsoe, representante de la familia, aseguró que solo se enteró de los rumores a través de los medios.

“A lo largo de este proceso, la familia Miller se ha mantenido unida en nuestro compromiso de preservar el legado de Doris Miller”, declaró Bledsoe en comunicación con USA Today.

La familia, que nunca fue consultada sobre el posible cambio de nombre, mantiene una campaña activa por la Medalla de Honor (Specialist 2nd Class Alexander C. Kubitza/US Navy)

La historia del marinero homenajeado

Doris “Dorie” Miller nació en Waco, Texas, y se alistó en la Marina en 1939. El 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, Miller actuó con una valentía que lo convirtió en figura histórica.

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Auxilió a marinos heridos y tomó el control de una ametralladora antiaérea para repeler el ataque, una tarea para la que nunca había recibido entrenamiento formal.

El 7 de diciembre de 1941, en medio del caos del ataque, un joven marinero tomó decisiones que marcarían la historia militar estadounidense (US Navy/NEA Services/Handout via Reuters)

En 1942, el almirante Chester Nimitz le entregó la Cruz de la Marina (Navy Cross), la segunda distinción más alta de la institución, lo que lo hizo el primer hombre afroamericano en recibirla.

Poco después, fue incluido en una gira de bonos de guerra junto a héroes blancos, siendo la primera vez que un afroamericano participaba de ese tipo de actos públicos con sus pares.

Miller murió en combate el 24 de noviembre de 1943, cuando el buque en el que servía fue alcanzado por el torpedo de un submarino japonés durante la Batalla de Makin.

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El galardón reconoció un acto de valentía espontánea ante un arma que Miller nunca había operado (Smithsonian National Air and Space Museum)

El portaaviones y lo que viene

El nombre del portaaviones fue anunciado el 20 de enero de 2020 por el entonces secretario de Marina en funciones, Thomas Modly, en una ceremonia celebrada en Pearl Harbor con motivo del Día de Martin Luther King Jr.

“Un marinero estadounidense —designado así por el uniforme que vestía— el mismo uniforme que todos los marineros llevaban, y siguen llevando, independientemente de su raza, origen étnico o posición política”, declaró Modly en esa ocasión, tal como recogió CNN.

El USS Doris Miller será el primer portaaviones en honrar a un marinero alistado —no a un presidente, como es tradición— y el primero en llevar el nombre de un afroamericano. El contrato de construcción fue adjudicado en enero de 2019, también durante la primera administración de Trump.

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Modly eligió honrar a un marinero alistado en lugar de seguir la tradición de nombrar los portaaviones en honor a presidentes (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

La ceremonia de colocación de quilla está prevista para el 5 de diciembre de 2026 en las instalaciones de Newport News Shipbuilding, en Virginia, según confirmó la familia tras recibir la invitación formal de la Marina.

Bledsoe destacó que esa fecha “es especialmente significativa, ya que se acerca el 85° aniversario del ataque a Pearl Harbor, donde Doris Miller demostró un valor y heroísmo extraordinarios”.

La entrega del buque no está prevista hasta 2034. Mientras tanto, la familia dejó en claro que su misión no concluye con la confirmación del nombre: continúan impulsando que el Congreso otorgue a Miller la Medalla de Honor (Medal of Honor), la máxima distinción militar de los Estados Unidos, cuya aprobación final depende tanto del Legislativo como del propio Trump.

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