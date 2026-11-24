Las unidades de vivienda accesorias representaron el 41,2 % de los permisos residenciales en Los Ángeles durante 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

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Las unidades de vivienda accesorias (ADU) representaron el 41,2 % de todos los permisos para nuevas viviendas emitidos en Los Ángeles en 2025.

La proporción más que duplicó el promedio de California, situado en 26,2 %, y convirtió a estas construcciones en el principal motor de las autorizaciones residenciales de la ciudad, en medio de una crisis de acceso a la vivienda y de la caída de los grandes proyectos.

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La ciudad autorizó 7.439 ADU durante el año, la cifra más alta desde que comenzaron los registros comparables en 2018, según datos recopilados por el sitio especializado Backyard Stack a partir de los informes municipales presentados ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

Además, se terminaron 5.878 unidades, también un máximo para Los Ángeles. Los datos, citados por Los Angeles Times, reflejan que las ADU concentraron una porción inédita de la nueva oferta autorizada.

Este tipo de vivienda —una unidad independiente construida dentro de un lote que ya cuenta con una casa— ganó terreno mientras numerosos promotores consideran inviables los desarrollos de mayor escala bajo las condiciones actuales del mercado.

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La ciudad de Los Ángeles autorizó 7.439 unidades accesorias y completó la construcción de 5.878 durante ese período (REUTERS/Daniel Cole)

Los Ángeles autorizó más ADU que las siguientes 17 ciudades de California juntas

El volumen de permisos colocó a Los Ángeles muy por encima de otras ciudades californianas. Sus 7.439 autorizaciones superaron, en conjunto, las emitidas por las 17 ciudades que le siguieron en el ranking estatal. En materia de obras concluidas, las 5.878 unidades terminadas excedieron la suma de las siguientes 26 localidades.

San Diego ocupó el segundo lugar, con 2.165 permisos de ADU en 2025. Le siguieron Long Beach, con 644; San José, con 502; y Santa María, con 479. Medido por población, Los Ángeles emitió 19,4 permisos por cada 10.000 habitantes, frente a una media estatal de 8,1.

Un análisis anterior del diario señaló que, en 2024, el condado de Los Ángeles había autorizado más viviendas accesorias por habitante que cualquier otro condado de California. La tendencia se consolidó en 2025 dentro de los límites de la ciudad.

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Los menores costos y la simplificación de permisos impulsan las viviendas accesorias

Las ADU suelen levantarse en la parte trasera de una propiedad existente, aunque también pueden adosarse a la vivienda principal o reconvertir estructuras ya construidas.

Para los propietarios que pueden afrontar la inversión, ofrecen la posibilidad de sumar una segunda residencia en el mismo lote. También son una alternativa para quienes deben reconstruir después de incendios, ya que su tramitación puede ser más rápida que la de una vivienda unifamiliar convencional.

El total de permisos para ADU en Los Ángeles superó la suma de las siguientes 17 ciudades de California (REUTERS/Daniel Cole)

Maor Greenberg, director ejecutivo de la empresa inmobiliaria Spacial, explicó al Los Angeles Times que el estado redujo etapas de revisión municipal y las devoluciones de observaciones que debían resolverse antes del inicio de las obras. “El estado ha hecho un gran trabajo impulsando las ADU”, afirmó. “Ahora se trata de que las ciudades las adopten”.

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El diferencial de costos también favorece su expansión en el condado. Un estudio de 2021 del Terner Center for Housing Innovation de la Universidad de California en Berkeley estimó que construir una ADU de 37 metros cuadrados (400 pies cuadrados) costaba una mediana de USD 100.000 en el condado de Los Ángeles. La cifra era de USD 150.000 para California en su conjunto.

En otras zonas, la mediana ascendía a USD 177.000 en el Área de la Bahía, USD 140.000 en la Costa Central y USD 130.000 en los condados de Orange y San Diego.

Sin embargo, no hay estadísticas que determinen cuántas de estas unidades ingresan al mercado de alquiler, ya que algunas se destinan a familiares, visitas o usos adicionales de los propietarios.

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Los defensores del acceso a la vivienda advierten que las unidades accesorias no bastan, por sí solas, para resolver el déficit habitacional de California.

Su incidencia sobre la oferta disponible depende, entre otros factores, de que sean alquiladas y de que complementen la construcción de viviendas de mayor densidad.

San Diego ocupó el segundo lugar del ranking estatal tras registrar 2.165 permisos para viviendas accesorias (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Desde enero de 2027 se podrán construir dos ADU en un mismo lote

La Ley de la Asamblea 956 entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y permitirá levantar dos ADU en un lote unifamiliar o de uso mixto, en vez de una. Greenberg anticipó que el cambio normativo podría elevar nuevamente la actividad de permisos.

La normativa estatal ya había habilitado otros mecanismos para ampliar este tipo de oferta. La Ley del Senado 9 permite subdividir lotes unifamiliares para sumar viviendas; la Ley de la Asamblea 1033 autoriza la venta de ADU como condominios, además de su alquiler; y la Ley del Senado 1211 facilita su incorporación en inmuebles multifamiliares.

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Dentro del condado de Los Ángeles, San Fernando, Rosemead, Temple City, Sierra Madre y Hidden Hills registraron las tasas más altas de permisos para estas unidades. Hawthorne, Commerce, Cudahy, Cerritos y Westlake Village se ubicaron entre las localidades con menor nivel de autorizaciones.