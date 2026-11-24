FOTO DE ARCHIVO: El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, saluda a un simpatizante mientras la empresaria china Alice Huang observa tras el discurso de apertura de Jensen en COMPUTEX 2024 en Taipéi, Taiwán, el 2 de junio de 2024. REUTERS/Ann Wang

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó este lunes a la empresa singapurense Megaspeed en su lista negra comercial, una medida que le impide adquirir chips avanzados de inteligencia artificial y que llega en medio de una investigación por presunto contrabando de semiconductores hacia China. La decisión se conoció el mismo día en que Jensen Huang fue restituido como consejero delegado de Nvidia, apenas once días después de haber dimitido por un escándalo de relaciones extramatrimoniales.

La firma, fundada por Alice Huang, a quien autoridades estadounidenses señalan como sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia chinos, queda así bajo un régimen de restricciones que impedirá a las compañías de Estados Unidos enviarle bienes, software o tecnología sin autorización previa.

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A partir de ahora, las empresas estadounidenses no podrán suministrar a Megaspeed productos ni tecnología sujetos a los controles de exportación de Washington sin obtener antes una licencia específica. Según trascendió, la publicación oficial de la medida está prevista para el miércoles, aunque el Departamento de Comercio la adoptó este lunes.

El Tesoro estadounidense justificó la inclusión de la compañía por el “riesgo significativo” de un “desvío de productos avanzados de informática a usos finales o usuarios finales no autorizados”. La compañía no solo deberá tramitar licencias para cada operación, sino que estas serán evaluadas bajo una presunción de rechazo.

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Jensen Huang recuperó su puesto como consejero delegado de Nvidia el mismo día en que Washington anunció las sanciones a Megaspeed. (REUTERS/Steve Marcus)

Esa combinación de requisitos equivale, en la práctica, a un bloqueo comercial: Megaspeed también perderá acceso a repuestos de origen estadounidense, actualizaciones de software y licencias de propiedad intelectual, limitaciones habituales para las firmas incluidas en este tipo de listado.

Según publicó The New York Times, Megaspeed comenzó a comprar grandes volúmenes de chips de Nvidia en 2025 para enviarlos desde California hacia Malasia, donde su filial recibió entre julio de ese año y febrero de 2026 suministros sujetos a controles por valor de más de 800 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses investigan a la empresa desde 2024 por posibles violaciones a los controles de exportación vinculadas al envío de chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China, según informaron esta semana los departamentos de Justicia y Comercio de Estados Unidos.

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Jensen Huang, presidente de Nvidia, con la ejecutiva Alice Huang (o Huang Le) en una fiesta en Taipéi en junio de 2024. La empresa NetThunder publicó la foto en LinkedIn. (Foto: NetThunder/LinkedIn)

Megaspeed, que figura en el directorio de Nvidia como socio oficial de servicios en la nube, aseguró que Alice Huang dejó la compañía en agosto de 2025 y que su actividad comercial fue “lícita”.

Meses de disputas internas en el Gobierno de Trump

La decisión de sumar a Megaspeed a la lista negra llegó tras meses de desacuerdos dentro de la administración estadounidense sobre cómo actuar frente a la compañía, según reportaron The New York Times y el medio Axios.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la empresa singapurense Megaspeed en su lista negra comercial por presunto contrabando de chips hacia China. (REUTERS/Stephen Nellis/File Photo)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que su departamento, junto con el Pentágono y el Departamento de Estado, llevaba meses solicitando la inclusión de Megaspeed en el listado, mientras que el Departamento de Comercio, encabezado por Howard Lutnick, se resistía a hacerlo, de acuerdo con Axios.

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Según el mismo medio, Bessent cuestionó en una reunión a Lutnick sobre por qué Megaspeed todavía no figuraba en la lista negra, ante lo cual el secretario de Comercio se limitó a responder que iba a investigar el caso.

Tres congresistas demócratas investigan si los intereses de Cantor Fitzgerald, firma controlada por los hijos de Lutnick, influyeron en las decisiones del funcionario respecto de Megaspeed.

La última vez que el Departamento de Comercio había sumado nuevas entidades a esta lista fue en octubre de 2025. Reuters informó en junio que Washington había evitado incorporar a la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, a la fabricante de chips de memoria CXMT y a más de un centenar de empresas señaladas como riesgos para la seguridad nacional, en un intento de la administración Trump por no escalar las tensiones con Pekín.

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