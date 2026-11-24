Miembros del ejército polaco se congregan cerca del lugar donde cayó un objeto, en Rudnik nad Sanem, Polonia. 20 de noviembre de 2026. REUTERS/Kacper Pempel

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Polonia convocó este martes al embajador de Rusia en Varsovia, Gueorgui Mijno, en protesta por la incursión de un dron ruso de reconocimiento en su espacio aéreo durante la madrugada, apenas días después de que tres misiles de crucero rusos cayeran en territorio polaco.

La cita diplomática se produjo hacia las 15.30 GMT en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde Mijno recibió, según indicó el portavoz Maciej Wewiór, “una nota diplomática muy firme”. Ante la prensa, el funcionario precisó que el texto manifiesta “oposición categórica a este tipo de acciones, que suponen un peligro para nuestros ciudadanos y para nuestros aliados dentro de la OTAN”.

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Un día antes, Wewiór había anticipado que la medida se concretaría “tras concluir ciertos procedimientos, incluidas consultas al Ejército”. Remarcó, además, que la intención de Varsovia no era “convocar por convocar” ni “provocar a Rusia”, sino actuar una vez verificadas las circunstancias por las autoridades militares.

Un helicóptero Mi-24 polaco sobrevuela la zona cercana a Nowy Lipowiec, donde se investigó la caída de objetos no identificados cerca de la frontera con Ucrania. 20 de noviembre. (REUTERS/Kacper Pempel)

El aparato no tripulado sobrevoló territorio polaco en la madrugada del lunes al martes cerca de Dorohusk, localidad fronteriza con Ucrania. El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas informó que fue detectado y seguido por tres sistemas de defensa aérea, con autorización para derribarlo. Sin embargo, el dron modificó su trayectoria y los efectivos descartaron abrir fuego por el riesgo que representaba para la población civil, por lo que finalmente abandonó el espacio sin recibir un solo disparo.

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El viceministro de Defensa Pawel Zalewski declaró a la emisora RMF 24 que “suponemos que se trató de un acto intencionado”. Su par, Stanislaw Wziatek, calificó el episodio ante los medios como una provocación y “una auténtica operación de reconocimiento”.

Polonia denunció que el Kremlin intensificó tácticas de guerra híbrida dirigidas contra los países aliados de Ucrania. (EP)

El encuentro con el embajador también sirvió para formalizar el reclamo por lo ocurrido el viernes, cuando tres misiles Kh-101 ingresaron en el este del país durante bombardeos rusos contra suelo ucraniano, sin dejar víctimas ni daños materiales. Las autoridades confirmaron luego que los restos hallados correspondían a armamento de origen ruso, hecho que investigan la Fiscalía de Lublin y la Gendarmería Militar.

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Consultado sobre ambos sucesos, Mijno desestimó las acusaciones y, en un comunicado leído ante los periodistas, sostuvo que “hasta la fecha, no existe ninguna prueba convincente ni verificable” sobre el origen de los proyectiles caídos días atrás.

El Gobierno de Polonia, que respalda a Ucrania en el conflicto que ya acumula casi cinco años frente a Rusia, denuncia desde hace tiempo lo que describe como intentos del Kremlin de golpear a los aliados de Kiev mediante una guerra “híbrida”. El llamado a Mijno no es el primero del año, ya que el 26 de mayo fue citado por amenazas rusas contra diplomáticos y personal extranjero en Ucrania, y el 31 de julio recibió una protesta formal luego de que un misil cayera en la localidad de Tarnawa-Kolonia, también ubicada en la zona oriental del país.

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(Con información de AFP y EFE)