Donald Trump anticipó dificultades para avanzar con su agenda legislativa ante la nueva mayoría demócrata en el Congreso. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que tendrá dificultades para avanzar con su agenda legislativa cuando los demócratas asuman el control del Congreso en enero y concentró sus críticas en Chuck Schumer, el dirigente que busca conservar la conducción de la mayoría en el Senado. El mandatario cuestionó sus antecedentes parlamentarios, lo acusó de haber promovido investigaciones en su contra y puso en duda su capacidad para encabezar la oposición durante la segunda mitad de su mandato.

“Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer si se convierte en líder de la mayoría en el Senado”, escribió Trump este domingo en Truth Social. También sostuvo que el legislador neoyorquino tuvo un desempeño deficiente durante su anterior etapa al frente de la bancada y lo describió como “uno de los peores de la historia”.

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“Tengo pocas dudas de que volverá a fracasar”, agregó.

El presidente vinculó sus cuestionamientos con la estrategia que Schumer impulsó durante el primer mandato republicano, cuando los demócratas utilizaron su posición en el Senado para promover investigaciones sobre Trump y su entorno. El mandatario volvió a mencionar las acusaciones relacionadas con la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y otros episodios que considera maniobras políticas en su contra.

Según su interpretación, aquellas iniciativas terminaron favoreciéndolo electoralmente y contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca en los comicios de 2024.

El presidente cuestionó a Chuck Schumer por las investigaciones parlamentarias sobre la presunta injerencia rusa en los comicios de 2016. (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

Las declaraciones del mandatario contrastaron con el tono que había utilizado apenas un día antes, cuando manifestó su disposición a explorar acuerdos con dirigentes demócratas. En una entrevista televisiva, Trump mencionó tanto a Schumer como al líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, entre los interlocutores con los que consideraba posible alcanzar entendimientos.

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El presidente incluso destacó las características personales de Jeffries y lo calificó como alguien “inteligente y razonable”. También expresó su expectativa de trabajar con él y planteó que una cooperación entre ambos partidos podría resultar más productiva que depender de una mayoría republicana ajustada. Entre los asuntos en los que identificó posibilidades de entendimiento mencionó la política sanitaria.

Dentro del Partido Demócrata

Schumer, de 75 años, conduce a los senadores de su partido desde 2017 y aspira a continuar en el puesto cuando la bancada tome el control de la cámara. Sin embargo, su liderazgo enfrenta cuestionamientos de legisladores progresistas y organizaciones vinculadas al movimiento populista, que reclaman una renovación de las autoridades y un cambio en la estrategia política.

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El principal desafío interno proviene del senador por Maryland Chris Van Hollen, de 67 años, quien confirmó que competirá por la conducción de la bancada. La elección se realizará a puertas cerradas el 1 de diciembre y constituye la primera disputa abierta por ese cargo desde 1994.

Chuck Schumer encabeza a los legisladores de su bancada desde 2017 y aspira a ratificar su conducción en la Cámara Alta. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Van Hollen sostiene que los resultados electorales demostraron que los votantes esperan una oposición más firme frente a Trump y una conducción con mayor participación de los nuevos integrantes del bloque. “Necesitamos un nuevo liderazgo. Necesitamos cambiar la cultura de la bancada demócrata”, afirmó al defender su candidatura. También reclamó que los legisladores recién elegidos tengan mayor influencia en las decisiones internas.

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El senador de Maryland cuestionó, además, el respaldo que Schumer brindó a determinados candidatos durante las primarias y su cercanía con sectores de influencia económica y política, entre ellos organizaciones vinculadas a Israel y a las criptomonedas. Para sus aliados, esos vínculos evidencian la necesidad de modificar las prioridades del partido.

La presión sobre Schumer también llegó desde organizaciones externas. El Partido de las Familias Trabajadoras, que respalda a candidatos progresistas, le pidió que diera un paso al costado y aprovechara el resultado electoral para facilitar un recambio generacional. En una carta enviada el 13 de noviembre, sus dirigentes consideraron que una renuncia voluntaria permitiría comenzar la nueva etapa parlamentaria con una conducción renovada.

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Pese a las críticas, Schumer se mostró confiado en conservar el puesto. “Seré elegido líder de la mayoría”, aseguró ante periodistas la semana pasada. Al menos 16 integrantes de la bancada manifestaron públicamente su respaldo, mientras que seis expresaron su apoyo a Van Hollen.

Van Hollen cuestionó los vínculos políticos de Schumer con grupos de influencia del sector financiero y entidades vinculadas a Israel. (REUTERS/Nathan Howard)

La futura mayoría demócrata tendrá 56 de los 100 escaños del Senado, tras haber obtenido nueve bancas adicionales en las elecciones del 3 de noviembre. El partido también recuperó el control de la Cámara de Representantes, lo que le permitirá dominar ambas cámaras legislativas desde enero.