LeBron James y su empresa LBJ Trademarks LLC demandaron a la compañía PlayVision en un tribunal federal de Nueva York (Bill Streicher-Imagn Images)

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LeBron James llevó a la Justicia federal de Nueva York a la empresa tecnológica PlayVision y a dos de sus fundadores por el uso de su apodo, su imagen y una voz presuntamente sintetizada con inteligencia artificial para promocionar una aplicación vinculada al análisis de apuestas deportivas.

La demanda, presentada por el basquetbolista el 17 de noviembre de 2026, busca detener de forma permanente la campaña y obtener una compensación económica aún no cuantificada.

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James y su compañía LBJ Trademarks LLC iniciaron el caso 1:26-cv-10078 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

La acción nombra como demandados a PlayVision Inc., al director ejecutivo Anish Gupta y al cofundador Marc Zoghby, y solicita un juicio con jurado.

La demanda denuncia la difusión de un video publicitario con una figura creada por inteligencia artificial que utilizaba los rasgos y la voz del deportista (Bill Streicher-Imagn Images)

Nombre de la aplicación y anuncio con IA en el centro del litigio

El eje del litigio es “Bron”, una aplicación que PlayVision describe como un servicio de análisis deportivo y de investigación para apuestas.

Según la agencia The Associated Press, la compañía sostiene que no acepta apuestas directas, aunque cobra suscripciones por herramientas como comparación de cuotas y seguimiento de jugadas.

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Los abogados de James afirman que el nombre de la plataforma explota su identidad comercial. La demanda sostiene que “Bron” no tiene una definición de diccionario ni un significado particular en los ámbitos de la analítica deportiva, las apuestas o la inteligencia artificial, por lo que remite al jugador. James utilizó ese apodo públicamente durante años y mantiene derechos de marca a través de su empresa.

El escrito también se centra en una pieza de video que, según la denuncia, fue difundida el 4 de noviembre desde la cuenta de X de Gupta.

El anuncio mostraba a una figura creada mediante inteligencia artificial con una camiseta número 23, el nombre “Bron”, rasgos físicos y tatuajes asociados a James. La figura hablaba con una voz que, según los demandantes, habría sido generada a partir de grabaciones del basquetbolista.

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La secuencia incluía a esa representación mientras revisaba apuestas sobre otros jugadores de la NBA. La presentación del caso calcula que el video alcanzó cerca de 1 millón de visualizaciones en un día y que no incorporaba una advertencia visible sobre el uso de un “intérprete sintético”, como alegan que exige la legislación neoyorquina para este tipo de publicidad.

Los abogados del jugador sostienen que el nombre original de la aplicación explota la identidad comercial y las marcas registradas de James (Bill Streicher-Imagn Images)

La publicidad como supuesto aval inexistente de James

La demanda acusa a PlayVision de crear la impresión falsa de que James usaba, patrocinaba o tenía una participación en la aplicación.

Incluye reclamos por uso comercial no autorizado de nombre e imagen, infracción de marca, publicidad engañosa, competencia desleal y prácticas comerciales engañosas.

Para los demandantes, la referencia a posibles apuestas sobre la NBA agrava el daño alegado. El documento señala que la publicidad podía hacer pensar que un jugador activo de la liga apostaba o evaluaba apostar en encuentros y actuaciones de la competición.

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“La integridad de la competición de la NBA y la confianza del público en que los jugadores no apuestan en los partidos que disputan son de suma importancia”, sostiene la presentación judicial.

The Associated Press informó que sus mensajes al sitio web de la aplicación y a los correos de los fundadores no habían recibido respuesta inmediata.

La demanda, por su parte, recoge la posición atribuida a Gupta de que la plataforma solo ofrece recomendaciones y no permite apostar dentro de ella.

Los representantes de James enviaron una intimación previa para exigir el retiro de los materiales y un registro de los ingresos obtenidos por el servicio (Bill Streicher-Imagn Images)

El retiro del material y el nuevo nombre Evie

El 5 de noviembre, los representantes de James enviaron una carta de cese y desistimiento a PlayVision, Gupta y Zoghby.

Exigieron que dejaran de utilizar el nombre, el apodo, la voz y la imagen del deportista; que notificaran por escrito a los usuarios que no existía una relación con él, y que entregaran un registro de las apuestas y los ingresos vinculados al servicio.

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Según la demanda, Gupta respondió esa noche que los materiales habían sido retirados y que el nombre de la aplicación estaba en proceso de modificación.

Sin embargo, el escrito sostiene que los contenidos solo se eliminaron de algunas cuentas y que la empresa siguió comercializando el producto como Bron, incluso mediante la ficha “Bron - AI Sports Analysis” en la tienda de Apple y sus suscripciones Bron Pro.

PlayVision presentó oficialmente el nuevo nombre, “Evie”, el 18 de noviembre de 2026, un día después de que la demanda se hiciera pública.

El cambio no cierra el conflicto: los abogados de James piden que la empresa no retome ningún uso de “Bron” ni de sus atributos identificatorios y que publique una corrección dirigida a los usuarios y suscriptores.

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Además de una orden judicial, los demandantes reclaman la entrega de las ganancias que atribuyen a la conducta denunciada, daños compensatorios y punitivos, y el valor de mercado por el uso de la identidad de James.

El expediente se encuentra en una fase inicial y aún no hay fallo ni acuerdo; los demandados deberán responder a las acusaciones antes de que el tribunal resuelva los pedidos de medidas urgentes.