Los portales sin licencia retransmiten eventos deportivos para atraer varios fanáticos y acceder a sus datos. (Fotocomposición Infobae)

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Seguir un partido de la UEFA Champions League como Real Madrid vs PSV a través de aplicaciones piratas puede parecer una alternativa útil para ahorrar dinero.

Sin embargo, acceder a transmisiones no autorizadas desde sitios como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer los datos personales, las contraseñas, las cuentas bancarias y el funcionamiento del celular o la computadora.

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El riesgo no se limita a la publicidad invasiva o a enlaces que no cargan. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que las aplicaciones descargadas desde fuentes no oficiales pueden incorporar programas para registrar contraseñas, leer mensajes de texto, bloquear archivos o usar el dispositivo en actividades fraudulentas.

A eso se suma el posible incumplimiento de normas de propiedad intelectual, que puede derivar en bloqueos, reclamos o sanciones según la legislación de cada país.

Un malware puede causar diferentes fallos en el dispositivo y afectar su seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una transmisión pirata puede terminar en una descarga de malware

Las páginas que ofrecen fútbol sin autorización suelen cambiar de dominio con frecuencia y redirigen a ventanas emergentes. En algunos casos, el sitio pide instalar una aplicación, un reproductor de video o una supuesta actualización para habilitar el partido. Ese archivo puede contener malware, aunque se presente como una herramienta para ver la señal en directo.

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INCIBE sugiere evitar las descargas directas y las tiendas no oficiales. Google Play y App Store aplican controles de seguridad antes de publicar una aplicación y pueden retirarla si detectan comportamientos dañinos.

Cómo pueden robar las contraseñas guardadas en el celular

Una de las amenazas señaladas por el organismo español es el keylogger, un programa capaz de registrar las pulsaciones que una persona realiza en la pantalla o el teclado.

Todas las pulsaciones en el celular pueden ser registradas por el programa espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una aplicación maliciosa incorpora esa función, puede capturar claves de correo, redes sociales, bancos, plataformas de pago o servicios streaming.

El problema puede pasar inadvertido durante días. La víctima puede atribuir la lentitud del dispositivo o la aparición de anuncios a una falla común del sistema, sin saber que una app instalada para ver un partido recopila información.

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Por eso conviene desconfiar de los permisos que solicita cada programa. Una aplicación de reproducción de video no debería necesitar acceso a contactos, mensajes, cámara, ubicación o funciones de accesibilidad.

Qué pasa si una app maliciosa puede leer los mensajes de texto

El acceso a los SMS es otro riesgo para las cuentas que usan verificación en dos pasos. Muchas entidades financieras y plataformas envían códigos temporales por mensaje para confirmar transferencias, recuperar una contraseña o iniciar sesión desde un dispositivo nuevo.

El riesgo aumenta cuando una cuenta bancaria pide un código enviado por SMS de acceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si una aplicación obtiene permiso para leer esos mensajes, podría visualizar esos códigos. La obtención de una contraseña, junto con un código de verificación, puede facilitar el acceso no autorizado a una cuenta bancaria.

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Antes de aceptar una solicitud de permisos, hay que revisar si guarda relación con la función que ofrece la aplicación. Si la respuesta no es clara, la opción más segura es rechazar el permiso o eliminar el programa.

Cómo una app maliciosa puede bloquear archivos en el teléfono

El ransomware es un tipo de programa malicioso que puede bloquear o cifrar archivos del dispositivo y pedir un pago para recuperarlos. Las fotos, documentos personales y archivos de trabajo pueden quedar inaccesibles tras la instalación de una aplicación de origen desconocido.

Realizar copias de seguridad reduce el impacto de este tipo de incidente. Los respaldos pueden guardarse en servicios de almacenamiento en la nube o en dispositivos externos.

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La legislación de la mayoría de países sancionan la difusión de material sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es importante mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, porque las actualizaciones corrigen fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas por programas maliciosos.

Qué consecuencias legales hay al usar una aplicación pirata

Las retransmisiones deportivas están protegidas por contratos de derechos audiovisuales. Los titulares de esos derechos y las autoridades pueden solicitar bloqueos de dominios, retirar aplicaciones, investigar redes de distribución y reclamar responsabilidades contra quienes organizan, comercializan o difunden señales sin autorización.

La situación de cada usuario depende de la legislación aplicable, del tipo de servicio y de la conducta concreta. De todos modos, acceder a plataformas piratas implica entrar en un espacio sin garantías sobre el origen de la señal, el tratamiento de los datos ni los cobros que puedan aparecer.

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