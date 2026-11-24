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Durante cuatro meses, el humorista y actor danés Rasmus Wallbridge creyó que estaba protagonizando una película de comedia inspirada en la saga Scary Movie. Tenía un papel principal, una productora a cargo, un equipo de rodaje y la participación de su socio creativo, Martin Johannes Larsen. Sin embargo, detrás de aquella oportunidad profesional se escondía un proyecto televisivo que él desconocía: su vida estaba siendo registrada para un reality de cámaras ocultas.

La producción, organizada por TV 2, una de las principales cadenas de televisión de Dinamarca, se llamaba Todos quieren a Rasmus y tenía seis episodios. Para sostener el engaño, el equipo creó una película ficticia llamada Slottet, con una estética similar a la de la conocida franquicia cinematográfica. El supuesto rodaje era, en realidad, una puesta en escena diseñada para convertir al comediante en el protagonista involuntario de un experimento televisivo.

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El operativo involucró a 149 personas, entre actores, extras y trabajadores de distintas productoras. Algunos amigos de Wallbridge también participaron de la maniobra y colaboraron para que creyera que estaba trabajando en una película real. Las situaciones que interpretaba como encuentros casuales, reuniones profesionales y jornadas de filmación habían sido preparadas para sostener la ficción.

El actor danés Rasmus Wallbridge creyó durante cuatro meses que filmaba una película inspirada en la saga Scary Movie (Infobae en Vivo)

Para registrar sus reacciones, la producción instaló cámaras ocultas en distintos espacios y objetos cotidianos. Había dispositivos detrás de espejos, dentro de tazas de café y hasta en un pendrive. De esa manera, el equipo podía seguir sus movimientos y documentar sus respuestas sin que advirtiera que estaba siendo filmado para un programa de televisión.

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La experiencia se extendió a distintos aspectos de su vida personal. Durante esos cuatro meses, Wallbridge fue padre, viajó al exterior para participar de supuestas jornadas de rodaje y mantuvo reuniones vinculadas con el proyecto que consideraba una oportunidad importante para su carrera. La película, sin embargo, nunca existió.

Las críticas obligaron a TV 2 a retirar el programa

El primer episodio de Todos quieren a Rasmus se estrenó el 26 de octubre y reunió a unos 320.000 espectadores. Allí se reveló que el supuesto rodaje de Slottet había sido una ficción y que el humorista era el único que desconocía el verdadero propósito de la producción.

La reacción del público se concentró rápidamente en las condiciones en las que se había realizado el programa. Los cuestionamientos apuntaron a la falta de consentimiento, la exposición de la intimidad del actor y las posibles consecuencias emocionales de haberlo mantenido durante meses dentro de una situación que creía real.

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La controversia también alcanzó a las autoridades de la emisora. Desde TV 2 sostuvieron inicialmente que Wallbridge había sido informado antes de la difusión y que tenía la posibilidad de impedir que el material saliera al aire. Sin embargo, la jefa de producción del canal reconoció después que quizás no le habían ofrecido las condiciones necesarias para tomar una decisión verdaderamente libre.

La cadena TV 2 retiró los episodios del programa tras las críticas sobre la falta de consentimiento y la invasión de la privacidad (Infobae en Vivo)

El planteo puso el foco en el contexto en el que se produjo la revelación. Después de cuatro meses de trabajo, con cerca de 150 personas involucradas y una relación profesional establecida con la productora, el actor debía decidir si autorizaba la emisión de un material registrado sin que conociera su verdadero propósito. Sus vínculos laborales también podían condicionar la posibilidad de rechazar la propuesta.

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La escena en la que le comunicaron que había sido engañado generó nuevas discusiones. En las imágenes difundidas se lo veía reír al conocer la verdad, aunque la edición despertó dudas sobre la secuencia. Otra escena, en la que volvía a reír después de salir de la habitación, también fue cuestionada ante la posibilidad de que se tratara de una repetición de su primera reacción.

En medio de la repercusión, TV 2 aceleró la publicación de los cinco episodios restantes para mostrar el desarrollo completo de la historia. Sin embargo, la decisión no consiguió frenar las críticas. Finalmente, la cadena retiró todos los capítulos, pidió disculpas públicamente y la responsable de producción renunció a su cargo.

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Como compensación, la emisora le ofreció a Wallbridge participar en otra película. El comediante rechazó la propuesta porque no consideró conveniente volver a trabajar con la misma productora después de lo ocurrido.

Rasmus Wallbridge suspendió sus presentaciones hasta 2027

La polémica trascendió el ámbito televisivo y llegó a la discusión política danesa. La ministra de Cultura cuestionó públicamente el procedimiento, mientras que el caso abrió un debate sobre los límites éticos y legales de los formatos de entretenimiento que recurren al engaño para obtener reacciones espontáneas.

El comediante suspendió sus funciones de stand up y postergó su regreso a los escenarios hasta 2027 (Infobae en Vivo)

Wallbridge también difundió comunicados para desmentir que hubiera conocido de antemano la verdadera naturaleza del proyecto. Tras la exposición, decidió suspender sus funciones de stand up y las actividades que tenía previstas para el resto del año. Su regreso a los escenarios quedó postergado hasta 2027.

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El episodio también generó comparaciones con otros formatos televisivos basados en situaciones ficticias. Uno de los ejemplos fue Jury Duty, una producción en la que un participante cree formar parte de un jurado real, mientras que las demás personas que lo rodean son actores.

Sin embargo, el caso danés presentó una diferencia central: el engaño se extendió durante cuatro meses y estuvo organizado alrededor de una oportunidad laboral que el humorista consideraba importante para su carrera. No fue una cámara oculta puntual, sino una producción que involucró a decenas de personas, registró su vida cotidiana y alcanzó momentos de su intimidad familiar.

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La decisión de TV 2 de retirar el reality y pedir disculpas no puso fin a los cuestionamientos. El caso dejó expuesto el alcance que puede adquirir un formato televisivo basado en el engaño cuando la puesta en escena deja de limitarse a una situación aislada y se extiende durante meses sobre la vida de una persona que desconoce que está siendo filmada.

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