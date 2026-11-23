Trump organizó una cena para los principales inversores de su criptomoneda meme, cuyo valor cayó a un mínimo histórico (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó una cena privada para los principales inversores de su criptomoneda meme $TRUMP, cuyo valor cayó a menos de un dólar y alcanzó un mínimo histórico. Durante el encuentro, que tuvo lugar el domingo en su club de golf a las afueras de Washington, el mandatario defendió su apuesta por el activo digital y aseguró que busca fortalecer la competitividad económica del país frente a China.

“Lo hago por Estados Unidos... Si no lo hacemos nosotros, lo hará China”, afirmó Trump ante los asistentes en su club Trump National, ubicado en Sterling, Virginia.

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Fue la tercera gala que el presidente organizó para los principales poseedores de su criptomoneda, que en su momento alcanzó los 75 dólares, pero perdió gran parte de su valor hasta cotizar por debajo de un dólar. La cena de este año fue más discreta que la primera edición, celebrada en mayo de 2025, con menos participantes y un volumen considerablemente menor de dinero en juego, según describieron los asistentes.

Los inversores fueron seleccionados de acuerdo con sus tenencias ponderadas en el tiempo del token $TRUMP entre el 30 de septiembre y el 16 de noviembre. Los organizadores informaron que 185 billeteras digitales cumplían los requisitos para participar en la cena del domingo, aunque la clasificación publicada en el sitio web del club de criptomonedas solo mostraba 130 al cierre del concurso.

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En conjunto, esas carteras contenían apenas 8,6 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 148 millones de dólares anunciados para la cena de mayo de 2025, a la que asistieron 220 inversores.

Los participantes esperaron bajo la lluvia para ingresar al club de golf del presidente. En el interior, el ambiente fue descrito como sobrio, en contraste con la primera gala, cuando los ganadores llegaron en automóviles deportivos de lujo y vestidos de esmoquin. En aquella ocasión, manifestantes corearon consignas y pisotearon el suelo frente al establecimiento mientras el helicóptero presidencial Marine One descendía en las inmediaciones.

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Los inversores fueron seleccionados de acuerdo con sus tenencias ponderadas en el tiempo del token $TRUMP entre el 30 de septiembre y el 16 de noviembre (REUTERS)

El multimillonario chino Justin Sun, quien en mayo de 2025 fue el mayor poseedor del token, con una participación valorada en 18,5 millones de dólares, no estuvo presente en esta edición.

La cena incluyó filete mignon a la parrilla y halibut a la plancha. Entre los invitados que pronunciaron discursos estuvieron Kevin O’Leary, del programa televisivo Shark Tank, y el exjugador de la NBA Tristan Thompson.

De acuerdo con las condiciones publicadas en el sitio web del concurso, los 29 principales ganadores recibirían una invitación a una recepción VIP con Trump y una bolsa de regalos con artículos promocionales del presidente. Los cuatro primeros también obtendrían un reloj de oro de 18 quilates con la marca Trump.

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Uno de los participantes fue Morten Christensen, fundador de la plataforma de criptomonedas Airdrop Alert, quien aseguró que consiguió ubicarse entre los 29 primeros con 41.000 dólares en tenencias ponderadas en el tiempo de $TRUMP. Para lograrlo, utilizó una estrategia de cobertura que consistió en comprar y vender el token mediante futuros perpetuos, con el objetivo de evitar pérdidas.

Sin embargo, Christensen denunció que le negaron una pulsera VIP para ingresar a la recepción con el mandatario. “Pregunté a unas cinco personas del personal”, relató el domingo por la noche. Según explicó, le indicaron que debía enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente.

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“Obviamente, nadie va a responder ahora mismo”, agregó. Christensen también afirmó que los organizadores lo expulsaron del evento alrededor de las 19, debido a que estaba “hablando con la prensa”. Después esperó bajo la lluvia a su hermana, que todavía permanecía dentro del club.

Entre los invitados que pronunciaron discursos estuvieron Kevin O’Leary, del programa televisivo Shark Tank, y el exjugador de la NBA Tristan Thompson. (REUTERS)

El desplome de la criptomoneda

Más de la mitad de las billeteras digitales que aparecen públicamente en la clasificación del concurso están vinculadas directamente a plataformas de intercambio de criptomonedas que prohíben el acceso a usuarios con sede en Estados Unidos. Esto sugiere que pertenecen a ciudadanos extranjeros, según un análisis de datos de blockchain elaborado para Reuters por Public Citizen, una organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a la defensa de los consumidores.

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La caída del token $TRUMP se suma a las pérdidas de otros proyectos de la familia presidencial vinculados al sector de las criptomonedas, que también alcanzaron mínimos históricos. En conjunto, los inversores externos perdieron más de 5.000 millones de dólares en los cinco principales proyectos de activos digitales relacionados con los Trump, según un análisis de Reuters.

Sin embargo, la criptomoneda meme generó al menos 635 millones de dólares para la familia Trump, de acuerdo con la declaración financiera del presidente correspondiente a junio.

En total, los Trump obtuvieron al menos 2.300 millones de dólares hasta abril de 2026 a través de sus cuatro principales proyectos vinculados a las criptomonedas, incluida la moneda digital $TRUMP.

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A esas iniciativas se suma la participación del presidente en Trump Media & Technology Group, una quinta empresa relacionada con el sector, cuyo valor se estima en unos 430 millones de dólares.

(Con información de REUTERS)