El crucero Caribbean Princess regresó a Fort Lauderdale tras registrar un brote gastrointestinal con 148 personas afectadas durante su viaje por el Canal de Panamá (PRINCESS CURISES)

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El crucero Caribbean Princess regresó este lunes a Fort Lauderdale tras completar una travesía de 12 noches por el Canal de Panamá con un brote gastrointestinal activo a bordo. En total, 148 personas —pasajeros y tripulantes— presentaron síntomas durante el viaje.

De acuerdo con el Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 134 pasajeros y 14 tripulantes presentaron síntomas —principalmente vómitos y diarrea— durante el trayecto. El buque, operado por Princess Cruises, partió de Port Everglades el 11 de noviembre con 4.068 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, con destino a Colombia, Panamá y Costa Rica.

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Notificación al CDC cuatro días después de zarpar

El primer reporte de enfermos se registró el 15 de noviembre, cuatro días después de que el Caribbean Princess dejara Fort Lauderdale. Ese mismo día, la naviera informó la situación a las autoridades sanitarias federales. La causa del brote permanece sin determinar, ya que las muestras recolectadas a bordo aún aguardan confirmación de laboratorio.

El CDC señaló que el norovirus es el agente más frecuente en este tipo de brotes, aunque aclaró que no siempre se identifica la causa al inicio de una investigación y que determinarla puede llevar tiempo. El organismo publicó el reporte del brote en su sitio web el 17 de noviembre. Las 148 personas afectadas equivalen al 4,6% de los pasajeros —134 de 2.936— y al 1,2% de la tripulación —14 de 1.132—. Los casos se distribuyeron a lo largo de toda la travesía, no de forma simultánea.

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Aislamiento de enfermos y protocolos de desinfección reforzados

La compañía activó su plan de respuesta ante brotes de inmediato. En declaraciones recogidas por CBS Miami, Princess Cruises confirmó que “un número limitado de huéspedes a bordo del Caribbean Princess informaron una enfermedad gastrointestinal leve” y que la tripulación aplicó protocolos de saneamiento reforzados, con limpieza y desinfección en todo el barco.

El personal del crucero también aisló a los enfermos, recolectó muestras de materia fecal para análisis y consultó con el VSP sobre los procedimientos sanitarios. El organismo federal realizó una evaluación ambiental a bordo para colaborar con el control del brote, según informó el Miami Herald.

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Segundo brote en el mismo barco en 2026

Princess Cruises acumula cuatro brotes gastrointestinales en sus naves durante 2026, de un total de diez casos reportados en el sector de cruceros (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El incidente no es el primero que afecta al Caribbean Princess en lo que va del año. En mayo de 2026, el mismo buque registró un brote que enfermó a unas 115 personas durante una ruta por el Caribe, según datos del CDC.

El brote de mayo fue atribuido al norovirus, lo que refuerza la hipótesis de las autoridades para el episodio actual, aunque los resultados de laboratorio aún no lo confirman. Con este nuevo episodio, Princess Cruises acumula cuatro brotes gastrointestinales en sus embarcaciones durante 2026, de un total de diez registrados en toda la industria de cruceros en ese período, de acuerdo con cifras del organismo.

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Aruba, Caribe holandés y Gran Caimán entre las escalas del viaje B638

El viaje, identificado por el VSP con el número B638, incluyó escalas en Aruba y el Caribe holandés, además de las paradas en Colombia, Panamá, Costa Rica y Gran Caimán. Esta última fue la escala final antes del regreso a Fort Lauderdale, el 23 de noviembre, sin modificaciones en el itinerario pese al brote activo.

Seguimiento activo pese al regreso del barco a puerto

Los funcionarios federales monitorearon la situación de forma remota durante la travesía, según WTVT. El regreso del buque no cierra la investigación: Princess Cruises indicó que el seguimiento del caso continuaba activo, y el CDC aún espera los resultados de laboratorio que permitan confirmar el agente causante del brote.

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