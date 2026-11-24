El Jardín Botánico de San Antonio cultiva 50.000 árboles nativos para reforestar la ribera del río Guadalupe tras las inundaciones (REUTERS/Sergio Flores)

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El Jardín Botánico de San Antonio lleva meses cultivando 50.000 árboles nativos para replantarlos a lo largo del río Guadalupe, en el condado de Kerr, donde las inundaciones del 4 de julio de 2025 mataron a más de 100 personas, informó The Texas Tribune. Las crecidas destruyeron viviendas, arrastraron automóviles y arrasaron las riberas que definieron el paisaje de la región durante siglos. Los voluntarios comenzaron a plantar los primeros ejemplares este noviembre.

La meta es colocar los 50.000 árboles en un plazo de dos años. El proyecto, liderado por el jardín botánico, comenzó con la recolección de más de 850.000 semillas de ciprés en propiedades locales. Solo un tercio germinó. Desde entonces, 12 viveros del estado los criaron durante meses bajo condiciones de estrés hídrico y nutricional para hacerlos más resistentes. Las plantas tienen entre 30 y 60 centímetros de altura.

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Las inundaciones borraron la mitad de la vegetación en 50 kilómetros de ribera

El río Guadalupe perdió cerca de la mitad de su vegetación a lo largo de 48 kilómetros (30 millas), según un análisis de la Autoridad Fluvial y Distrito de Aguas Subterráneas del Condado de Bandera. La inundación del 4 de julio destruyó árboles centenarios que los residentes describían como “catedrales” cuando sus ramas se arqueaban sobre el agua. Algunos tenían troncos demasiado grandes para rodearlos con los brazos.

Después de las crecidas, los equipos de rescate usaron maquinaria pesada para buscar cuerpos y retirar escombros. Al raspar la tierra y compactar el suelo, retiraron también la materia vegetal beneficiosa que quedaba. En julio de 2026, una segunda inundación volvió a golpear al condado, aún en duelo.

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“El sistema fluvial no es solo algo bonito para mirar”, dijo Jeremy Walther, dueño de una cervecería local y fundador de la Fundación Fluvial del Condado de Kerr tras las primeras inundaciones.

Los cipreses estabilizaban el suelo, el agua y la identidad de la región

Los cipreses cumplían un papel central en el ecosistema: mantenían fresca el agua para la vida acuática, estabilizaban las orillas con sus raíces, creaban hábitat para insectos, aves y mamíferos, y reducían la velocidad del agua para que el suelo se acumulara a su alrededor.

El río Guadalupe perdió la mitad de su cobertura vegetal a lo largo de 48 kilómetros por el paso del agua (REUTERS/Sergio Flores)

También anclaban la identidad de la región. Los primeros colonos los talaron en el siglo XIX para hacer tejas. En la década de 1920, los niños pasaban semanas de verano en campamentos junto al río.

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Carol Arnold, artista que retrató los paisajes del Guadalupe antes de las inundaciones en sus pasteles, resumió lo que esos árboles representaban: “Es como si las raíces de los cipreses fueran una base para todos nosotros. Era emocional, espiritual, algo más que las raíces de un árbol; significaban algo para todos los que viven en la comunidad”, dijo al Texas Tribune.

El jardín botánico optó por semillas locales para preservar la genética del lugar

En lugar de comprar árboles criados en otros estados, el Jardín Botánico de San Antonio recolectó conos en propiedades de la región donde los cipreses ya estaban adaptados al clima de las Hill Country y a los suelos calizos. Uno de los sitios de recolección fue el Camp Stewart, ubicado en el ramal norte del Guadalupe, donde el río no alcanzó los niveles devastadores del ramal sur.

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Michael Eason, vicepresidente de conservación del jardín botánico, estuvo en la zona poco después del 4 de julio y describió lo que vio: “Mis puntos de referencia eran los árboles, y simplemente habían desaparecido. Estaba todo arrasado”. Eason contactó a Becky Etzler, directora ejecutiva del Riverside Nature Center de Kerrville, para poner en marcha el plan.

Los árboles recién plantados enfrentan la amenaza de ciervos, sequías y especies invasoras durante su desarrollo (AP Foto/Rodolfo Gonzalez)

Además de cipreses, el proyecto incluye sauces, nogales, robles y sicomoros. La Alianza de las Hill Country complementó el esfuerzo con charlas a propietarios ribereños, distribución gratuita de semillas para pastizales y plantas como juncos, y una recomendación clave: no limpiar los troncos caídos, porque estabilizan las orillas hasta que crezca nueva vegetación.

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Los voluntarios plantaron los primeros árboles el 5 de noviembre

El jardín botánico realizó su primera jornada de plantación el 5 de noviembre, una fecha que replica el momento natural en que las semillas caen al suelo. Desde entonces organiza plantaciones semanales con voluntarios que llegan desde Kerrville, Austin y San Antonio. Entre ellos hay residentes locales —uno de cuyos hogares inundó dos veces— y personas con vínculos familiares o de campamento en la zona.

“Va a marcar una diferencia, quizás no para nosotros sino para nuestros nietos o bisnietos”, dijo Hollis Uecker, una maestra jubilada de 64 años de Kerrville.

El proyecto recibió una donación de USD 2 millones de la Fundación Comunitaria de las Texas Hill Country, que además prometió igualar cada dólar adicional que se done hasta el 15 de abril, con un tope de USD 1 millón.

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Los árboles tardarán décadas en crecer, pero la plantación ya empezó

Los cipreses necesitan décadas para alcanzar su altura plena. Quienes planten hoy posiblemente no lleguen a sentarse bajo su sombra. Además, los plantines enfrentan riesgos concretos: ciervos que los devoran, sequías futuras y la competencia de especies invasoras que ocupan los espacios abiertos tras los desastres.

Erin Davis, coordinadora del programa Texas Resilient Landscapes del Servicio Forestal de Texas A&M, que apoya el proyecto, puso en perspectiva el rol de la intervención humana: “¿Se va a recuperar el río? Sí. Pero creo que tenemos un papel importante que cumplir para orientar cómo avanza esa restauración”.

Los especialistas recolectaron semillas en Camp Stewart para conservar la genética propia de la región (REUTERS/Sergio Flores)

Ryan McGillicuddy, líder del equipo de cuencas y conservación del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, describió la dimensión humana del proceso: “Estamos de duelo. Así como la naturaleza atraviesa etapas para sanar, nosotros las atravesamos junto a ella, y podemos mirar a la naturaleza como una fuente de sanación para nosotros mismos”.

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A orillas del río, Don y Carolyn White, ambos de 77 años, plantaron un retoño de ciprés en su propiedad de Center Point. Bajaron por las escaleras de un vecino hasta el fondo de una ribera empinada, con bastones para no perder el equilibrio. Después de que la segunda crecida de julio tumbó el árbol sin arrancarlo, lo volvieron a enderezar.