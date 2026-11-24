El índice Dow Jones avanzó 0,86% y superó las 50.000 unidades a contramano del Nasdaq. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Las acciones de las principales compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) volvieron a caer en Wall Street este martes y arrastraron al Nasdaq y al S&P 500, que cerraron en terreno negativo. Nvidia encabezó los retrocesos con una pérdida del 5,9%, después de haber subido más del 31% en la jornada anterior, en medio de las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA y la posibilidad de nuevas medidas comerciales del Gobierno de Estados Unidos.

El índice Nasdaq Composite, con una fuerte concentración de empresas tecnológicas, retrocedió 1,48%, hasta los 23.733,54 puntos. El S&P 500 perdió 0,50% y terminó en 7.201,09 unidades, con lo que acumuló ocho sesiones negativas en las últimas nueve. En contraste, el Dow Jones Industrial Average avanzó 0,86%, equivalente a unos 423 puntos, y cerró en 50.018,70.

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La caída de Nvidia se produjo apenas 24 horas después de que sus acciones registraran una de las mayores subidas de su historia reciente. El regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva había impulsado una reacción positiva entre los inversores, pero el entusiasmo perdió fuerza durante la siguiente sesión. La compañía volvió a quedar bajo presión por las interrogantes que rodean su conducción y las perspectivas del negocio de inteligencia artificial.

Nvidia encabezó la caída de las empresas tecnológicas en Wall Street con un retroceso del 5,9%. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

La tendencia negativa se extendió a otras empresas que dependen del crecimiento de esta industria. CoreWeave, especializada en alquilar capacidad de procesamiento mediante servicios en la nube y uno de los compradores de los chips de Nvidia, cayó 11,8%. GE Vernova, que suministra tecnología y equipos vinculados a la generación de energía para centros de datos, perdió 4,8%.

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Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, también sufrió un retroceso del 6,5%. Sus acciones descendieron por debajo de los 83 dólares, el precio al que había colocado inicialmente sus títulos en su reciente oferta pública de venta. Durante su primera jornada de cotización, la empresa había alcanzado momentáneamente los 115 dólares, impulsada por el interés de los inversores en el sector.

Las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial

Detrás de los movimientos bursátiles persiste la preocupación por el volumen de recursos que las compañías tecnológicas destinan a desarrollar infraestructura para inteligencia artificial. Los desembolsos para construir centros de datos, adquirir semiconductores y ampliar la capacidad de procesamiento crecieron de manera acelerada, pero el mercado todavía debate si los ingresos futuros justificarán esas inversiones.

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Gene Goldman, director de inversiones de Cetera Financial Group, señaló que el retroceso también podía responder a una toma de ganancias después de la fuerte recuperación del lunes. “Tras el mayor repunte en meses, cabría esperar cierta toma de ganancias”, explicó. También advirtió que una noticia favorable para una compañía no alcanza para despejar las inquietudes generales sobre el rendimiento de las inversiones en inteligencia artificial.

Las acciones de Anthropic cayeron 6,5% y quedaron por debajo del valor de su oferta pública inicial.

El panorama regulatorio constituye otra fuente de incertidumbre. Los resultados de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos reavivaron las expectativas de un mayor control sobre el sector, incluidas posibles restricciones a la construcción de nuevos centros de datos.

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A las preocupaciones tecnológicas se sumó la posibilidad de que Washington anuncie nuevos gravámenes comerciales. La administración de Donald Trump prepara los resultados de una investigación sobre presuntos desequilibrios de capacidad industrial en 16 de sus principales socios comerciales. El procedimiento podría desembocar en aranceles adicionales para una amplia variedad de productos.

Los inversores también aguardaban el índice de gastos de consumo personal (PCE), cuya publicación estaba prevista para el miércoles. Este indicador es uno de los instrumentos que utiliza la Reserva Federal para evaluar la evolución de la inflación y orientar sus decisiones sobre las tasas de interés. Los aranceles aplicados por el Gobierno estadounidense ya contribuyeron a encarecer distintos bienes de consumo.

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Sin embargo, las pérdidas no alcanzaron a todo el mercado. La mayoría de las compañías incluidas en el S&P 500 terminó la sesión con avances, favorecida por nuevos datos que mostraron una recuperación de la confianza de los consumidores estadounidenses superior a la prevista.

Entre los movimientos destacados, Dollar Tree subió 11,2% después de presentar beneficios trimestrales mejores que los estimados por los analistas. Kohl’s avanzó 19,5% tras informar ganancias cuando las previsiones apuntaban a un resultado prácticamente equilibrado.

En otros mercados, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se ubicó en 4,93%, frente al 4,92% de la sesión anterior. El petróleo Brent, por su parte, aumentó 2,4% y alcanzó los 88,78 dólares por barril.

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