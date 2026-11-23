Nvidia recupera a Jensen Huang y dispara su valor bursátil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Guardar

Nvidia sumó cerca de USD 1 billón a su valor de mercado después de que su directorio restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo, una reacción que llevó las acciones de la compañía a subir más de 30% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. El movimiento apunta a convertirse en el mayor aumento bursátil en un solo día para una empresa.

La subida refleja el peso que Huang mantiene entre inversores, empleados, socios y autoridades estadounidenses. Su salida del cargo el 12 de noviembre de 2026, había desencadenado una caída cercana a USD 2 billones en el valor de mercado de Nvidia desde el máximo alcanzado a principios de septiembre, en medio de cuestionamientos sobre su conducta personal y una investigación relacionada con seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Nvidia añadió cerca de un billón de dólares a su capitalización en apenas diez minutos, impulsada por la restitución de Jensen Huang como máximo ejecutivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo

La acción subió más de 30% antes de la apertura

El anuncio del regreso de Jensen Huang generó una respuesta inmediata en el mercado. Las acciones de Nvidia avanzaron más de 31% en las operaciones previas a la apertura bursátil del lunes, 23 de noviembre de 2026, después de que la empresa confirmara que el cofundador retomaría de forma inmediata el puesto de director ejecutivo.

La reacción fue de tal magnitud que Nvidia añadió USD 1 billón a su capitalización bursátil en apenas 10 minutos, según los datos difundidos sobre la sesión. Esa cifra supera con amplitud el récord anterior de Microsoft, que había sumado USD 450.000 millones en una jornada de julio.

PUBLICIDAD

El aumento también impulsó los futuros de los principales índices estadounidenses. Los contratos del Nasdaq 100 subieron 7%, los del S&P 500 avanzaron 4,3% y los del Dow Jones ganaron 1.229 puntos, equivalentes a un alza de 2,6%.

Nasdaq suspendió temporalmente la cotización de sus futuros tras alcanzarse el límite superior de precio. El mecanismo de interrupción automática busca frenar movimientos extremos durante operaciones con variaciones aceleradas.

Las acciones de Nvidia subieron más de 30% antes de la apertura de Wall Street tras el anuncio de que Jensen Huang retomaría el liderazgo de la compañía - REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

El directorio cambió su decisión una semana después

La restitución representa un cambio frente a la postura inicial de la junta directiva. El martes 17 de noviembre, el presidente del directorio, Harvey Jones, había señalado que Nvidia aceptó por unanimidad la renuncia de Huang y que no tenía intención de reinstalarlo como director ejecutivo.

PUBLICIDAD

La empresa modificó esa posición después de recibir garantías de altas instancias del Gobierno de Estados Unidos. Según la información divulgada, las autoridades indicaron que el regreso de Huang no implicaba riesgos para la seguridad nacional.

La investigación independiente sobre reportes que señalaban que Huang pudo haber sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera seguirá en curso. El directorio aprobó por unanimidad el retorno del ejecutivo, aunque no se informaron detalles sobre el alcance ni el calendario de esa revisión.

La presión para que Huang regresara procedía de empleados, accionistas y socios comerciales. También se sumó el presidente Donald Trump, quien había manifestado públicamente su respaldo a la vuelta del fundador.

PUBLICIDAD

Nvidia añadió cerca de un billón de dólares a su capitalización en apenas diez minutos, impulsada por la restitución de Jensen Huang como máximo ejecutivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Huang habló de una nueva revolución industrial

Tras conocerse la decisión, Huang declaró que se sentía honrado de regresar a Nvidia para dirigir “una de las compañías tecnológicas más consecuentes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”.

El ejecutivo afirmó que asumía el cargo con humildad y con un compromiso renovado. También agradeció al directorio por la confianza, al presidente Harvey Jones y a la directora financiera Colette Kress por su liderazgo durante los días posteriores a su renuncia.

Huang extendió su reconocimiento a los trabajadores de Nvidia, los accionistas, los líderes de la industria, los socios globales y su familia. Sus palabras buscaron marcar el inicio de una nueva etapa después de una crisis que alteró la dirección de una de las empresas más importantes del sector de semiconductores.

PUBLICIDAD

El fundador mantiene una participación accionaria cercana al 3,5% y conserva derechos para proponer candidatos al directorio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la empresa. Su regreso evita, al menos por ahora, una disputa abierta entre la junta y uno de los accionistas con mayor influencia.

El retorno de Huang devuelve estabilidad a la dirección ejecutiva, pero no elimina los interrogantes sobre la investigación en curso. Los próximos resultados financieros y la evolución de las acciones determinarán si el impulso bursátil se mantiene después de la reacción inicial.