El secretario del Tesoro de EEUU cuestionó al Departamento de Comercio por no sancionar a Megaspeed, la empresa del escándalo de Nvidia

Múltiples agencias del gobierno estadounidense respaldaron durante meses la inclusión de Megaspeed en la lista de entidades restringidas, según Bessent (REUTERS/Kylie Cooper).

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responsabilizó al Departamento de Comercio por no haber incluido a la firma singapurense Megaspeed en una lista de entidades restringidas para las exportaciones de tecnología estadounidense sensible.

La presión aumentó tras la renuncia de Jensen Huang a su cargo como CEO de Nvidia, luego de que se conocieran sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, vinculada a la empresa de Singapur y considerada una posible colaboradora del Gobierno chino.

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De acuerdo con The New York Times, Bessent sostuvo que el Tesoro, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos coincidían en que la empresa debía ser sancionada, pero remarcó que la autoridad para adoptar la decisión corresponde a Comercio, dirigido por Howard Lutnick.

“Comercio tiene la lapicera. Tendrán que preguntarles por sus procesos internos”, declaró el secretario en una entrevista con CNBC.

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia tras conocerse su vínculo con una ejecutiva de Megaspeed (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/File Photo).

Bessent cuestionó la demora para restringir a Megaspeed

Funcionarios de la administración de Donald Trump habían sido informados meses atrás sobre la relación con la aparente espía china. Pese a las advertencias, el Departamento no incluyó a Megaspeed en la lista, según fuentes cercanas al asunto consultadas por CNN.

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La compañía adquirió chips de Nvidia para instalar centros de datos en el Sudeste Asiático que atienden a clientes chinos, una práctica que las autoridades estadounidenses analizan como una posible vía para eludir los controles de exportación. A su vez, era investigada por la presunta introducción ilegal de semiconductores en China, precisó The New York Times.

En declaraciones a CNBC, citadas por CNN, el secretario aseguró que “el presidente Trump dejó muy claro que China no debería recibir ningún chip de Nvidia por encima de cierto nivel tecnológico”.

En consecuencia, consideraba “frustrante” cualquier filtración de tecnología porque, dijo, puede perjudicar a “nuestras grandes empresas en la carrera de la IA y da ventaja a los chinos”.

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Las autoridades de Estados Unidos investigan si Megaspeed facilitó el desvío de chips de Nvidia hacia el mercado de China (REUTERS/Leah Millis/File Photo).

La semana pasada, durante una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, Bessent increpó a Lutnick por la falta de restricciones contra la firma, reportó CNN. Consultado sobre ese encuentro, el titular del Tesoro evitó confirmarlo: “No repetimos las conversaciones en la Sala de Crisis”.

Una portavoz del Departamento de Comercio negó a The New York Times que los funcionarios hubieran protagonizado el intercambio y sostuvo, además, que la decisión de incorporar compañías a la lista de entidades restringidas corresponde a toda la administración.

Asimismo, antes de las declaraciones de Bessent, la Casa Blanca respaldó públicamente a Lutnick en un comunicado en el que afirmaba que Trump “mantiene plena confianza en el secretario y en su capacidad para desempeñar el cargo como el secretario de Comercio más transformador de la historia moderna”.

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El Departamento de Comercio negó la existencia de una disputa entre Scott Bessent y Howard Lutnick (REUTERS/Jonathan Ernst).

El secretario reclamó que Nvidia rinda cuentas por el control de sus chips

En la entrevista, el funcionario también puso en duda los controles de Nvidia sobre el destino final de sus semiconductores.

“La verdadera cuestión aquí debería ser: ¿Conocía Nvidia a su cliente? ¿Se esforzó Nvidia por asegurarse de que no hubiera filtraciones y de que no estuvieran vendiendo a lo que obviamente eran empresas fantasma?”, aseveró en una declaración recogida por The New York Times.

Luego agregó: “Creo que es importante que cualquier persona en la empresa que haya sido responsable de esto rinda cuentas”.

El secretario de Comercio aceptó comparecer ante el Congreso en diciembre por las inquietudes de seguridad nacional asociadas al caso. A su vez, se espera que Jensen Huang responda ante los legisladores.

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