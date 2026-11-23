El paso de fauna Wallis Annenberg se extiende con vegetación sobre los carriles de la autopista 101 al noroeste de Los Ángeles. (KTLA 5)

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A dos semanas de la inauguración oficial, el puente para animales más grande del mundo ya registra sus primeros habitantes. El paso Wallis Annenberg, que el próximo 2 de diciembre cruzará sobre la autopista 101 al noroeste de Los Ángeles, no esperó la ceremonia para cumplir su función: coyotes, aves e insectos ya lo recorren.

Las cámaras de movimiento instaladas en la estructura ya capturaron al primer mamífero en cruzarla —un coyote solitario— hace apenas dos semanas. Días después, tres coyotes juveniles fueron filmados jugando bajo los muros de amortiguación acústica de tres metros que flanquean el puente, informó Associated Press.

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Las cámaras de monitoreo captaron a los primeros coyotes en el puente Wallis Annenberg antes de su inauguración oficial (EFE)

Los animales no esperan al corte de cinta

La imagen resumió lo que sus impulsores llevan años defendiendo: la urgencia de reconectar hábitats fragmentados por décadas de expansión urbana. La estructura salva en dos tramos una longitud total de 380 metros sobre la autopista 101 y una vía de acceso adyacente, en una zona donde circulan unas 300.000 vehículos por día.

Concebido para mimetizarse con las colinas circundantes, el puente une los espacios protegidos que rodean Agoura Hills con las Montañas de Santa Mónica y el territorio más allá de ellas. Cercados a lo largo de la autopista canalizan el movimiento de los animales hacia el cruce.

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Beth Pratt, directora regional para California de la National Wildlife Federation y principal impulsora del proyecto, recorrió el puente días atrás y pidió silencio a quienes la acompañaban. “¿Escuchan eso? Estamos oyendo el canto de los pájaros encima de una de las autopistas más transitadas de los Estados Unidos”, comentó. “Eso llena mi corazón de alegría”.

Beth Pratt, presidenta del Wildlife Crossing Fund, lideró el proyecto del cruce Wallis Annenberg sobre la autopista 101 (REUTERS/Daniel Cole)

El costo del proyecto superó los USD 110 millones

La construcción arrancó en abril de 2022 con un presupuesto inicial de USD 92,6 millones. Retrasos por mal tiempo, la complejidad del traslado de servicios públicos y el encarecimiento de materiales importados elevaron el costo final a USD 114 millones.

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El financiamiento provino de más de 6.000 donantes particulares, fundaciones sin fines de lucro, agencias estatales y fondos de conservación. La Fundación Annenberg aportó USD 25 millones, en memoria de la filántropa Wallis Annenberg, cuyo nombre lleva el puente. El actor Leonardo DiCaprio fue uno de los primeros donantes cuando la campaña de recaudación se lanzó hace una década.

Pratt calificó el proyecto como “cuatro obras en una”: dos estructuras sobre la vía, una reubicación de servicios y 13 hectáreas de restauración de hábitat que continuarán tras la apertura. Según explicó en KTLA 5, aún quedan por plantar unas 50.000 especies nativas —árboles, arbustos y plantas perennes— en el entorno del cruce.

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La estructura de 380 metros cruza la autopista para conectar los espacios protegidos de Agoura Hills con las Montañas de Santa Mónica (REUTERS/Daniel Cole)

El puma P-22 se convirtió en símbolo del hábitat fragmentado

La campaña que hizo posible este proyecto tuvo un rostro felino. P-22 fue un puma macho que cruzó dos autopistas de Los Ángeles y estableció su territorio en el Parque Griffith, donde vivió durante años bajo el seguimiento de biólogos y la devoción del público. Atropellado por un vehículo, fue sacrificado en 2022 en estado crítico. Miles de personas asistieron a su memorial.

Su historia concentró la atención sobre un problema documentado por décadas de seguimiento satelital: las autopistas confinan a los pumas en franjas de montaña a lo largo de la costa de Malibú y del centro de Los Ángeles, impidiéndoles el intercambio genético con otras poblaciones.

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Un informe reciente de la Universidad de California en Davis determinó que al menos 780 leones de montaña —el 18% de la población estatal— mueren atropellados cada año en California, donde la especie está catalogada como amenazada.

“La historia de P-22 fue simplemente muy poderosa”, indicó Mari Galloway, directora del programa en California para la organización sin fines de lucro Wildlands Network. “Vimos el peligro en lo que le ocurrió a ese puma en particular. Era demostrativo de lo que estos leones de montaña enfrentan en este paisaje”.

Para Pratt, la inauguración real llegará cuando un puma utilice el puente por primera vez. Hasta entonces, lleva en la muñeca un tatuaje de P-22 y proyecta erigir una estatua del animal junto al cruce.

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La muerte del puma P-22 en 2022 visibilizó el aislamiento de las poblaciones de felinos por las autopistas de Los Ángeles (REUTERS)

Científicos esperan que una puma con dos crías se anime a cruzar

Jeff Sikich, biólogo del Servicio de Parques Nacionales que coloca collares GPS en pumas y otros animales, confirmó que en las últimas semanas se detectaron mamíferos en las laderas cercanas al puente: gatos monteses, ciervos, zorros grises y una hembra de puma con dos cachorros. Según Sikich, están “olfateando el lugar”, lo que podría indicar que se preparan para usar el cruce.

El siguiente paso científico será implantar “biologgers” —dispositivos que registran datos fisiológicos como frecuencia cardíaca, temperatura corporal y nivel de actividad— para determinar si los animales atraviesan el puente en estado de estrés o de calma.

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Sobre la cubierta del puente, el inspector de campo de la Agencia de Transporte de California (Caltrans), Anthony Deascentis, señaló una araña tejedora de orbes del tamaño de una moneda de plata construyendo su tela circular.

También registró abejas sobre las plantas nativas, un carbonero de los robles, gorriones y colibríes. “La cantidad de vida silvestre que tenemos, tan cerca de la autopista y de un cruce que estará terminado en poco tiempo, es bastante sorprendente”, dijo Sikich.

El Servicio de Parques Nacionales registró una hembra de puma con dos crías en las laderas próximas al puente (National Park Service)

El posible inicio de una red de pasos de fauna en todo el país

Aunque el cruce Annenberg es el más grande del mundo, estructuras similares llevan décadas funcionando en el oeste de Europa y en Canadá. El paso en el Parque Nacional de Banff, en Alberta, cruza la Autopista Transcanadá y es frecuentado por osos, alces y wapitíes.

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En Colorado, un viaducto sobre la Interestatal 25, combinado con cercados y pasos inferiores, redujo en un 91% las colisiones entre vehículos y fauna, según informó ese estado en septiembre pasado.

Las organizaciones conservacionistas proyectan nuevos corredores biológicos en el desierto de Mojave y otros puntos de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

Pratt ya trabaja en proyectos similares en la zona del lago Tahoe, la ruta 395 en Mammoth y en estados como Virginia y Colorado.

La Wildlands Network avanza en la planificación de un puente para el desierto de Mojave, al este de Los Ángeles, donde habitan ovejas cimarronas. “La ceremonia de apertura no es un punto final, es un comienzo”, afirmó Pratt en KTLA 5.