Quién es Colette Kress, la mujer que asumió el control de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

Colette Kress asumió la dirección de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang. (Nvidia)

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Colette Kress asumirá la dirección ejecutiva interina de Nvidia, una de las compañías más importantes de la industria tecnológica y protagonista del auge mundial de la inteligencia artificial. La ejecutiva, que desde 2013 ocupa el cargo de directora financiera de la empresa, quedará al frente del fabricante de chips tras la renuncia de su cofundador y hasta ahora CEO, Jensen Huang.

El nombramiento representa un cambio relevante para Nvidia, cuyos procesadores se convirtieron en componentes fundamentales para el desarrollo de centros de datos, supercomputadoras y sistemas de inteligencia artificial. Kress conoce desde dentro la evolución financiera de la compañía y participó durante más de una década en sus presentaciones de resultados ante los inversores.

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Según informó Reuters el 12 de noviembre de 2026, la junta directiva decidió apartar a Huang en medio de informaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales, una de ellas vinculada a una mujer señalada como posible espía china. La designación de Kress la coloca ahora al frente de una empresa que experimentó un crecimiento extraordinario durante los últimos años.

Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumirá la dirección de la empresa de manera interina. (Foto: Nvidia)

Colette Kress, la ejecutiva que lleva más de una década en Nvidia

Kress ingresó a Nvidia en septiembre de 2013 como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. Desde entonces, ha sido responsable de supervisar las finanzas de la compañía y acompañó a Huang en las llamadas trimestrales en las que Nvidia comunica sus resultados y explica su estrategia a los mercados.

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Su trayectoria dentro de la empresa coincide con una transformación de gran escala. Cuando llegó, Nvidia registraba ingresos anuales de 4.130 millones de dólares. Para el ejercicio fiscal 2026, esa cifra alcanzó los 215.900 millones de dólares, de acuerdo con los datos recogidos por Reuters.

El crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por la demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU), chips que inicialmente se asociaban con los videojuegos y que hoy son esenciales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. La expansión de este mercado convirtió a Nvidia en una de las empresas más valiosas del sector tecnológico.

Colette Kress lleva trabajando en Nvidia más de 10 años. REUTERS/Ann Wang

La experiencia financiera de Kress será uno de los principales activos de su gestión interina. Su conocimiento de las cuentas, los negocios y las operaciones de Nvidia podría facilitar la continuidad de la estrategia mientras la junta busca definir el liderazgo permanente de la compañía.

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Su trayectoria en Microsoft, Cisco y Texas Instruments

Antes de incorporarse a Nvidia, Kress desarrolló una carrera de casi 25 años en departamentos financieros de grandes empresas tecnológicas. Sus primeros años profesionales estuvieron vinculados a Texas Instruments, donde trabajó durante ocho años en distintas funciones relacionadas con las finanzas.

Posteriormente, pasó a Microsoft, compañía en la que permaneció entre 1997 y 2010. En 2006 asumió como directora financiera de la división Server and Tools, con responsabilidades sobre la estrategia financiera, la planificación y los informes de resultados de esa área.

Antes de ingresar a Nvidia, Colette Kress trabajó en Microsoft y Cisco. REUTERS/Ann Wang

En 2010 se incorporó a Cisco como vicepresidenta sénior y directora financiera de la organización Business Technology and Operations Finance. Allí estuvo a cargo de la estrategia financiera y del desarrollo de negocios de esa unidad. Tres años después dejó la compañía para sumarse a Nvidia.

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Esta experiencia le permitió conocer distintas áreas de la industria tecnológica, desde la fabricación de semiconductores hasta los servicios empresariales y la infraestructura informática.

Dónde estudió y cuál es su patrimonio

La formación académica de Kress también está vinculada al ámbito financiero. Obtuvo una licenciatura en Finanzas en la Universidad de Arizona y posteriormente completó una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Southern Methodist University, según el informe anual de Nvidia presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Su participación en el crecimiento de Nvidia también se refleja en su patrimonio. La revista Forbes la ubicó en el puesto 32 de su lista de las mujeres estadounidenses que construyeron sus fortunas por cuenta propia en 2026.

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Reuters señaló que sus acciones en Nvidia estaban valoradas en aproximadamente 750 millones de dólares al cierre de la jornada del miércoles 11 de noviembre. Esa participación había superado los 1.000 millones de dólares cuando el precio de los títulos de la compañía alcanzó su máximo durante el mes anterior.

Colette Kress estudió Finanzas en la Universidad de Arizona. (University of Arizona)

El desafío de dirigir una de las empresas clave de la inteligencia artificial

La llegada de Kress a la dirección ejecutiva ocurre en un momento decisivo para Nvidia. La compañía ocupa una posición central en el mercado de chips para inteligencia artificial, un sector en el que compite por mantener su liderazgo mientras crece la inversión de empresas tecnológicas en centros de datos y capacidad de procesamiento.

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Su nombramiento es interino, por lo que no significa necesariamente que permanecerá como CEO de manera definitiva. La junta directiva deberá resolver quién ocupará el puesto de forma permanente después de la salida de Huang.

Mientras tanto, Kress tendrá que garantizar la continuidad de las operaciones, mantener la confianza de los inversores y conducir una compañía cuyo desempeño influye en buena parte del mercado tecnológico mundial. Su principal ventaja es que conoce desde hace 13 años las finanzas y el funcionamiento interno de Nvidia, una experiencia que ahora deberá trasladar a la máxima responsabilidad ejecutiva.