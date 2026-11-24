WhatsApp incorporó fondos de pantalla temáticos de Harry Potter para personalizar las conversaciones. (Foto composición - HBO)

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WhatsApp incorporó una nueva función que personaliza el fondo de las conversaciones con diseños inspirados en el universo de Harry Potter. La novedad llega semanas antes del estreno de la nueva adaptación televisiva de la obra de J.K. Rowling, prevista para HBO.

Según reporta Wizarding World Direct, medio de fans dedicado a la saga, la aplicación permite elegir entre cuatro imágenes oficiales que representan a las casas del colegio Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. Cada diseño retoma los colores, símbolos y escudos característicos de cada una.

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Qué contenido incluye la actualización

Los cuatro fondos disponibles reproducen la identidad visual de las casas de Hogwarts tal como aparecen en la saga original. Cada opción conserva la paleta cromática y el escudo distintivo de Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin.

El lanzamiento se produce como antesala del estreno de la nueva serie basada en los libros de Rowling, que lanzará su primer capítulo en HBO el 25 de diciembre de 2026.

Los diseños oficiales representan a las cuatro casas de Hogwarts con sus escudos y colores característicos.

Dónde estarían disponibles los fondos de pantalla

El acceso a la actualización se encuentra restringido según el tipo de dispositivo. Hasta el momento, la función solo estaría disponible para teléfonos con sistema iOS, sin registros de su habilitación en terminales con sistema operativo Android.

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El despliegue, además, se realiza de forma progresiva. Usuarios de distintas zonas geográficas confirmaron contar con la herramienta activa en sus cuentas, mientras que otros dispositivos compatibles con iOS todavía no reciben la opción.

Para quienes aún no visualizan la novedad, la disponibilidad se habilitaría de forma gradual en las próximas horas o días, según el ritmo habitual de despliegue que aplica la compañía en sus actualizaciones.

Cómo activar los fondos temáticos

Para aplicar alguno de los cuatro diseños en los chats, es necesario cumplir con una secuencia de pasos dentro de la configuración de la aplicación.

La activación del fondo temático requiere ingresar a la categoría Colaboraciones en los ajustes de WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El primer requisito consiste en verificar que WhatsApp esté actualizado a su versión más reciente en la tienda oficial correspondiente al sistema operativo del teléfono.

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Una vez actualizada la aplicación, el procedimiento continúa de la siguiente manera:

Ingresar al menú de Ajustes de WhatsApp. Seleccionar el apartado denominado Apariencia. Pulsar sobre la opción Fondo. Desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla hasta localizar la categoría Colaboraciones (Collaborations). Elegir el diseño de la casa preferida entre las cuatro opciones disponibles. Confirmar los cambios para aplicar el fondo en el chat individual o grupal correspondiente.

La nueva categoría Colaboraciones aparece como una sección adicional dentro del menú de personalización de fondos, diferenciada de las opciones estándar que ofrece la aplicación.

Qué se sabe de la nueva serie de Harry Potter en HBO

La producción que motiva el lanzamiento de los fondos en WhatsApp es un reinicio completo de la saga literaria, sin continuidad con las películas ni su reparto original. La historia retoma el punto de partida de Harry con los Dursley, antes de recibir la carta de Hogwarts.

Warner Bros. y HBO proyectan la producción de siete temporadas que abarcarán un período de diez años. (HBO)

La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, debuta el 25 de diciembre de 2026 en HBO Max. Tras el estreno especial, los capítulos restantes se emiten cada domingo hasta el cierre, programado para el 14 de febrero de 2027, con ocho episodios en total.

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Warner Bros. y HBO proyectan siete temporadas, una por cada libro de J.K. Rowling, distribuidas a lo largo de diez años. La segunda entrega, basada en La cámara secreta, ya fue renovada y comenzó a rodarse en septiembre de 2026 en los estudios Warner Bros. Leavesden, en Reino Unido.

El elenco principal está integrado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout en los papeles de Harry, Hermione y Ron, junto a John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost como el cuerpo docente de Hogwarts.