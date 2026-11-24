Un jurado federal de Brooklyn declaró culpable a Huawei de diez cargos criminales por fraude y robo de secretos comerciales. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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Un jurado federal en Brooklyn declaró a Huawei culpable de 10 de los 12 cargos criminales que enfrentaba en un juicio que se extendió por más de dos meses, en un caso que acusaba al gigante chino de tecnología y telecomunicaciones de engañar a bancos sobre sus operaciones en Irán y de robar secretos comerciales a empresas estadounidenses. La compañía fue absuelta del cargo de conspiración de crimen organizado, que sostenía que había operado como una empresa criminal.

Las autoridades estadounidenses habían señalado a Huawei durante años como una amenaza para la seguridad nacional. El caso penal comenzó en 2018 y, al año siguiente, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a la empresa en una lista negra comercial que restringió su acceso a tecnología estadounidense.

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Huawei y tres de sus filiales enfrentaban 12 cargos, entre ellos conspiración de crimen organizado, fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales y obstruir la justicia. La acusación original de 2018 sostenía que la empresa había engañado a HSBC, Standard Chartered y BNP Paribas sobre sus relaciones comerciales en Irán.

Durante el juicio, la fiscalía presentó a más de 60 testigos, mientras que la defensa convocó a 15. Reportajes publicados por la agencia Reuters en 2012 y 2013, que ayudaron a exponer las actividades de Huawei en Irán, fueron mencionados durante el proceso.

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La fiscal Meredith Arfa señaló en su alegato de cierre: “Después de que los medios comenzaron a cuestionar las operaciones de Huawei en Irán, también lo hicieron los bancos de Huawei”.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a la compañía en una lista negra comercial que restringió su acceso a tecnología estadounidense. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El juicio, que llevó más de dos meses, dejó un veredicto dividido: el jurado halló a Huawei culpable de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales, pero la absolvió del cargo de haber actuado como una organización criminal bajo la ley de crimen organizado.

La detención de la hija del fundador desató una crisis diplomática

El caso tomó notoriedad en diciembre de 2018, cuando Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, fue detenida en Canadá en virtud de una orden emitida por Estados Unidos. El episodio generó una crisis diplomática que involucró a Washington, Beijing y Ottawa.

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La fiscalía acusó a Huawei de engañar a bancos internacionales para transferir divisas hacia Irán al margen de las sanciones. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Meng había sido acusada en secreto de engañar a un banquero de HSBC sobre las operaciones de Huawei en Irán, con el objetivo de que la empresa pudiera mover dólares hacia y desde ese país en violación de las sanciones estadounidenses. La ejecutiva resistió un proceso de extradición hacia Estados Unidos durante casi tres años, antes de alcanzar un acuerdo de enjuiciamiento diferido y regresar a China, donde fue recibida como una heroína. Los cargos en su contra fueron retirados.

Durante el juicio, la fiscalía presentó ante el jurado una declaración vinculada a ese acuerdo, en la que Meng reconoció que la compañía había realizado negocios ilegales en Irán. La ejecutiva no declaró durante el proceso, aunque sí lo hizo un banquero de HSBC que se había reunido con ella en 2013.

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Robo de tecnología a Cisco, Quintel, CNEX, T-Mobile y Fujitsu

En 2020 la fiscalía sumó nuevos cargos, entre ellos la acusación de que Huawei conspiró durante dos décadas para robar secretos comerciales a empresas tecnológicas estadounidenses. Durante el juicio, los fiscales intentaron demostrar que la compañía había sustraído código fuente de Cisco Systems para sus enrutadores, tecnología de antenas de la empresa de telecomunicaciones inalámbricas Quintel y había contratado a un profesor para acceder a una placa de circuitos desarrollada por la firma de semiconductores CNEX.

Huawei sostuvo el volumen de su negocio tras diversificar sus actividades y consolidar su presencia en el sector de la inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los jurados también vieron un video que, según la fiscalía, mostraba a un empleado de Huawei guardando en su mochila una pieza de un robot de pruebas de T-Mobile, y escucharon testimonios sobre un ingeniero de la compañía que se habría infiltrado en un estand de Fujitsu en una feria comercial para fotografiar un dispositivo.

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El caso contra Huawei combinó dos frentes distintos que terminaron entrelazados en un mismo juicio: por un lado, el presunto fraude bancario para sostener negocios con Irán pese a las sanciones de Estados Unidos; por otro, una campaña de dos décadas para apropiarse de tecnología de compañías como Cisco, T-Mobile y Fujitsu. El jurado de Brooklyn halló a la empresa responsable en ambos frentes, aunque descartó que hubiera actuado como una organización de crimen organizado.

La defensa acusó a la fiscalía de “cherry-picking”

La defensa de Huawei sostuvo que HSBC y los otros bancos conocían las operaciones de la empresa en Irán y que, de hecho, competían por obtener su negocio. Brian Heberlig, abogado de la compañía, acusó a la fiscalía durante su alegato de cierre de haber “cherry-picked” un puñado de incidentes dispares para sustentar la hipótesis de una conspiración de 20 años.

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Heberlig afirmó que el éxito de Huawei se debió a “hard work, innovation, and investment in research and development”. La empresa, que cuenta con más de 200.000 empleados y opera en aproximadamente 170 países, no vio afectado su negocio pese al litigio, según señalaron expertos, ya que diversificó sus operaciones y se consolidó como un actor relevante en la apuesta de China por la inteligencia artificial.