El Congreso aprobó la normativa bipartidista por votación a viva voz en el Senado y en la Cámara de Representantes (REUTERS/Mike Blake/File Photo).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley Centavos Comunes, que pone fin formalmente a la acuñación del centavo tras casi 250 años de producción. La medida ordena al Departamento del Tesoro suspender la fabricación de monedas de un centavo, salvo las ediciones destinadas al coleccionismo.

De acuerdo con NBC News, la norma bipartidista fue aprobada por votación a viva voz, sin una oposición significativa, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Su entrada en vigor convierte en ley una decisión que la Casa de la Moneda ya había implementado en noviembre de 2025.

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El principal argumento es el costo de producción. La representante republicana por Míchigan Lisa McClain, una de las impulsoras de la iniciativa, aseguró que fabricar cada centavo costaba cerca de 4 centavos de dólar. McClain estimó el ahorro en USD 85 millones al año, mientras que la Casa de la Moneda calculó un ahorro anual inmediato de USD 56 millones.

La moneda seguirá siendo de curso legal para el pago de deudas, impuestos, cargos públicos y otras obligaciones. El Departamento del Tesoro prevé que los aproximadamente 114.000 millones de centavos que permanecen en circulación continúen utilizándose “durante el mayor tiempo posible”.

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La Casa de la Moneda calculó un ahorro anual de 56 millones de dólares tras el cese de la fabricación (REUTERS/Rachel Wisniewski).

La producción general terminó en Filadelfia en noviembre de 2025

Donald Trump había solicitado el 9 de febrero de 2025 que el Tesoro suspendiera la fabricación de nuevos centavos. “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que, literalmente, nos cuestan más de dos centavos. ¡Esto es un despilfarro!”, escribió entonces el mandatario en redes sociales.

La Casa de la Moneda puso fin a la producción de centavos para circulación el 12 de noviembre de 2025, durante una ceremonia en Filadelfia, la ciudad donde comenzó a emitirse esta moneda en 1793, informó The New York Times.

Para conmemorar el fin de su producción, se elaboraron 232 juegos de tres monedas, uno por cada año de vigencia. Allí, el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, selló oficialmente el último centavo, indicó PEOPLE.

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Cada conjunto incluyó una pieza de oro de 24 quilates y se vendió en una subasta realizada en diciembre de 2025, que recaudó un total de USD 16,76 millones. El último juego alcanzó los USD 800.000.

Brandon Beach, tesorero de Estados Unidos, y Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda, participaron en la ceremonia que puso fin a 232 años de producción del centavo en Filadelfia (REUTERS/Rachel Wisniewski).

Los pagos en efectivo podrán redondearse a múltiplos de cinco centavos

La legislación establece un procedimiento para que los comercios y las empresas que acepten efectivo redondeen los importes al múltiplo de cinco centavos más cercano, precisó NBC News.

El Tesoro había señalado que los redondeos al alza y a la baja tenderían a compensarse, en promedio. La medida busca resolver la falta de nuevas monedas de un centavo en las transacciones cotidianas, sin retirar de circulación las que ya existen.

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La ley también autoriza cambios en la composición del níquel, que pasa a ser la moneda de menor denominación de la Casa de la Moneda. A partir de ahora, podrá fabricarse con un núcleo de zinc y un recubrimiento de níquel, en reemplazo de la actual aleación de níquel y cobre más costosa.

Los comercios recibieron la autorización legal para redondear los cobros en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano (REUTERS/Rachel Wisniewski).

Una moneda creada en 1792 cambió de tamaño, metal y diseño

El Congreso autorizó el centavo mediante la Ley de Acuñación de 1792 y la Casa de la Moneda comenzó a producirlo al año siguiente, reportó NBC News.

Antes de ello, una pieza de 1787 diseñada por Benjamin Franklin mostraba un reloj de sol. Las primeras emisiones oficiales eran de mayor tamaño e incluían una figura femenina que representaba a la Libertad, junto con 15 eslabones.

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En 1857, el centavo adoptó un formato más pequeño: pasó de ser de cobre puro a una composición de 88% de cobre y 12% de níquel, y exhibió el diseño de un águila en vuelo. Dos años después, incorporó la imagen conocida como “Cabeza de Indio”.

El rostro de Abraham Lincoln apareció por primera vez en 1909. El reverso vigente desde 2010, denominado “Escudo de la Unión”, representa “la preservación de Estados Unidos como un solo país por parte de Lincoln”, según la Casa de la Moneda.