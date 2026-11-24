La Fiscalía General de Florida advirtió a Doral que cancelar el acuerdo 287(g) con ICE violaría la ley estatal si carece de justificación suficiente (EFE/Fiscalía General de Florida)

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La Fiscalía General de Florida advirtió que la ciudad de Doral, en Miami-Dade, probablemente violaría la ley estatal si cancela su acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin una “justificación suficiente”, según un dictamen difundido el 19 de noviembre, informó el Miami Herald.

Funcionamiento del programa 287(g)

El programa 287(g) permite que policías locales reciban capacitación para cumplir ciertas funciones de inmigración, como interrogar y detener a personas sospechosas de violar las leyes migratorias. El Concejo de Doral autorizó el acuerdo por unanimidad en abril de 2025, tras la recomendación del abogado municipal, quien advirtió que la ciudad tenía poco margen bajo la ley estatal.

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Funcionarios de la ciudad dijeron al diario que ningún agente fue capacitado en el programa. Aun así, el convenio se volvió un punto de tensión en Doral, donde las acciones migratorias generan temor entre los vecinos.

El dictamen de la Fiscalía y sus consecuencias legales

El texto, firmado por Greg Slemp, de la oficina del fiscal general, responde a dos preguntas de la alcaldesa Christi Fraga. Según el Miami New Times, Slemp escribió que rescindir un acuerdo vigente sin justificación suficiente “probablemente demuestra una política santuario” y falta de “mejores esfuerzos”, lo que violaría las leyes de Florida.

El fiscal general James Uthmeier afirmó que el respaldo a los socios federales de inmigración no es opcional sino una exigencia de la ley (REUTERS/Giorgio Viera)

En cambio, no firmar un acuerdo no viola por sí solo la ley estatal, aunque puede ser prueba de una política santuario. El documento no precisa qué justificación bastaría; la única mencionada es la falta de personal de una policía. El fiscal general James Uthmeier lo publicó en X y afirmó: “Apoyar a nuestros socios federales (...) no es opcional, es la ley”.

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Abogados y activistas discrepan. Alana Greer, del Community Justice Project, sostuvo que la ley estatal no prohíbe a la ciudad discutir cómo salir del acuerdo. El exabogado municipal José Smith lo calificó de “errado en los hechos y en la ley”. El dictamen es una interpretación jurídica, no una sentencia.

El 18 de noviembre, decenas de vecinos pidieron al concejo terminar el convenio. Los concejales aplazaron el debate por 4 a 1 hasta recibir la respuesta de la Fiscalía. La concejal Maureen Porras, la única en contra, dijo que el tema volverá en diciembre y que cree que el abogado municipal puede “encontrar una vía legal” para rescindirlo.

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Fraga dijo que analiza las implicancias legales y que viajará a Tallahassee en las próximas semanas; el diario informó que se reunirá con Uthmeier a principios de diciembre.

El precedente de South Miami

El caso de Doral no es el único de su tipo en Florida. La ciudad de South Miami demandó en marzo de 2025 a la administración del gobernador Ron DeSantis para que un tribunal aclarara si los municipios estaban legalmente obligados a firmar acuerdos 287(g). Un juez del condado de Leon desestimó la demanda en septiembre de ese año por considerarla “prematura”, dado que South Miami no había recibido amenazas directas ni enfrentaba sanciones concretas.

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No obstante, durante los argumentos orales, los abogados del Estado admitieron que Florida no obliga a todos los municipios a suscribir esos convenios, siempre que no adopten una postura activa en contra. El alcalde de South Miami, Javier Fernández, interpretó esa admisión como la respuesta que buscaba: “Nuestro pequeño municipio mostró el camino”, dijo tras conocer el fallo, y señaló que la ciudad nunca firmó el acuerdo con ICE.

La legislación estatal de 2025 obliga a los condados a firmar acuerdos 287(g) en sus cárceles bajo pena de suspensión de los comisionados (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Ese antecedente adquiere relevancia ahora que Doral evalúa si puede salir de un convenio que ya suscribió, una situación jurídicamente distinta a la de South Miami. Según el Florida Phoenix, la ley estatal de 2025 obliga a los condados a firmar acuerdos 287(g) para sus cárceles, bajo pena de que el gobernador suspenda temporalmente a los comisionados y presente una demanda para forzar el cumplimiento.

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Los municipios, en cambio, quedan en una zona de incertidumbre jurídica que el dictamen de Slemp no termina de despejar. El vicealcalde de Doral, Rafael Piñeyro, dijo ser el único concejal dispuesto a apoyar la rescisión del acuerdo —tras recibir una opinión legal— “si eso da a los vecinos un sentido de alivio y confianza en el departamento de policía”.